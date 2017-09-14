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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10031100321003310034

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:04

  Shaman написав:
  Успіх написав:Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!" :lol:
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК :lol:

От тоді все буде Україна!!! :D

гадаю дружина швидко прикрутить тобі можливість працювати в такому ТЦК :D

аліменти теж готовий платити? :lol:

Дружина не прикрутить, а от теща, теща точно йому зав"яже все морським вузлом

PS. Це у мене зі смайлами, тому що, форум не пропускає таку кількість смайлів
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:06

У меня тут родился суперпотужный план

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:06

  Wirująświatła написав:

тому що "деми друзі, а респи ні", і #допомогадоліта (без неї ніяк)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:08

  Успіх написав:
  sashaqbl написав:Успіх СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...

Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!" :lol:
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК :lol:

От тоді все буде Україна!!! :D

і ксива з пільгами УЗД (учасник заплідлювальних дій)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:15

  Игорь Алексеевич написав:А что там про 50-60 лет от Гончара. Сегодня сказали знакомому в ТЦК, что Зе не подписал.

Якому знайомому шо ЗЕ не підписав? Шо в даному випадку повинен був підписать ЗЕ?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:26

  Wirująświatła написав:Адміністрація Байдена, намагаючись уникнути повторення вересня 2022 року, звернулася до Конгресу з проханням не допустити, щоб решта 5,925 млрд доларів не закінчилися.

Це цирк на дроті.
А чому адміністрація Байдена не використала ці гроші до цього часу?
Якщо адміністрація Байдена вішає комусь лапшу на вуха, то не треба перевішувати цю лапшу на наші вуха.
Просто шокує наскільки українці наївні і вірять в ці байки(читай - політичну гру США).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

К сожалению ф16 никак не влияют на ситуацию. Харьков бомбят кабами нещадно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:33

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:Адміністрація Байдена, намагаючись уникнути повторення вересня 2022 року, звернулася до Конгресу з проханням не допустити, щоб решта 5,925 млрд доларів не закінчилися.

Це цирк на дроті.
А чому адміністрація Байдена не використала ці гроші до цього часу?
Якщо адміністрація Байдена вішає комусь лапшу на вуха, то не треба перевішувати цю лапшу на наші вуха.
Просто шокує наскільки українці наївні і вірять в ці байки(читай - політичну гру США).

Але ти віришь, що Трамп прийде і все порішає.
У нього є план - нічого не давати Україні

Шокуйся далі )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:37

  Бетон написав:К сожалению ф16 никак не влияют на ситуацию. Харьков бомбят кабами нещадно

Бомбят ... кожен день ...

Побільше ємоцій, поменьше фактів

А хтось казав, що Ф16 проти КАБів ?

Я не чув, щоби ти, хоч щось, написав проти Росії
Тут у тебе мовчання, навіть ємоцій немає
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!"

16-40. Після сорока різко зростає рівень генетичних захворювань
Mimohod
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