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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:04
Shaman написав: Успіх написав:
Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!"
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому
ТЦК
От тоді все буде Україна!!!
гадаю дружина швидко прикрутить тобі можливість працювати в такому ТЦК
аліменти теж готовий платити?
Дружина не прикрутить, а от теща, теща точно йому зав"яже все морським вузлом
PS. Це у мене зі смайлами, тому що, форум не пропускає таку кількість смайлів
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:06
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Wirująświatła
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:06
Wirująświatła написав:
тому що "деми друзі, а респи ні", і #допомогадоліта (без неї ніяк)
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:08
Успіх написав: sashaqbl написав:Успіх
СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...
Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!"
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК
От тоді все буде Україна!!!
і ксива з пільгами УЗД (учасник заплідлювальних дій)
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:15
Игорь Алексеевич написав:
А что там про 50-60 лет от Гончара. Сегодня сказали знакомому в ТЦК, что Зе не подписал.
Якому знайомому шо ЗЕ не підписав? Шо в даному випадку повинен був підписать ЗЕ?
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:26
Wirująświatła написав:
Адміністрація Байдена, намагаючись уникнути повторення вересня 2022 року, звернулася до Конгресу з проханням не допустити, щоб решта 5,925 млрд доларів не закінчилися.
Це цирк на дроті.
А чому адміністрація Байдена не використала ці гроші до цього часу?
Якщо адміністрація Байдена вішає комусь лапшу на вуха, то не треба перевішувати цю лапшу на наші вуха.
Просто шокує наскільки українці наївні і вірять в ці байки(читай - політичну гру США).
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andrijk777
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:31
К сожалению ф16 никак не влияют на ситуацию. Харьков бомбят кабами нещадно
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Бетон
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:33
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
Адміністрація Байдена, намагаючись уникнути повторення вересня 2022 року, звернулася до Конгресу з проханням не допустити, щоб решта 5,925 млрд доларів не закінчилися.
Це цирк на дроті.
А чому адміністрація Байдена не використала ці гроші до цього часу?
Якщо адміністрація Байдена вішає комусь лапшу на вуха, то не треба перевішувати цю лапшу на наші вуха.
Просто шокує наскільки українці наївні і вірять в ці байки(читай - політичну гру США).
Але ти віришь, що Трамп прийде і все порішає.
У нього є план - нічого не давати Україні
Шокуйся далі )
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pesikot
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:37
Бетон написав:
К сожалению ф16 никак не влияют на ситуацию. Харьков бомбят кабами нещадно
Бомбят ... кожен день ...
Побільше ємоцій, поменьше фактів
А хтось казав, що Ф16 проти КАБів ?
Я не чув, щоби ти, хоч щось, написав проти Росії
Тут у тебе мовчання, навіть ємоцій немає
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:37
Успіх написав:
Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!"
16-40. Після сорока різко зростає рівень генетичних захворювань
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