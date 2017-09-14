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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:38
Успіх написав: sashaqbl написав:Успіх
СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...
Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!"
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК
От тоді все буде Україна!!!
В совхозе идет искусственное осеменение коров. Ветеринар со специальным шприцем и банкой спермы не спеша обходит стадо. Окончив процесс, он садится в свой "Москвич", а тронуться не может.
Коровы плотным кольцом окружили машину. Он сигналит — никакой реакции.
Тогда он опускает боковое стекло и кричит:
— Эй, вы, пошли вон отсюда!
И тут одна из коров с большими грустными глазами просовывает в окошко голову и печально произносит:
— А поцеловать?..
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Додано: Вів 24 вер, 2024 16:49
Сибарит написав: Успіх написав: sashaqbl написав:Успіх
СЗЧ не підтримую. Не хочеш тримати фронт - знач треба тримати демографічний фронт...
Готовий в тилу підтримати закон про "Всіх здорових Ж18-50 запліднювати щорічно!"
Готовий і фізично "працювати" в такому запліднюючому ТЦК
От тоді все буде Україна!!!
В совхозе идет искусственное осеменение коров. Ветеринар со специальным шприцем и банкой спермы не спеша обходит стадо. Окончив процесс, он садится в свой "Москвич", а тронуться не может.
Коровы плотным кольцом окружили машину. Он сигналит — никакой реакции.
Тогда он опускает боковое стекло и кричит:
— Эй, вы, пошли вон отсюда!
И тут одна из коров с большими грустными глазами просовывает в окошко голову и печально произносит:
— А поцеловать?..
Приятно читать старую школу ))
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pesikot
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:15
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Xenon
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:27
Xenon написав:
Та які можуть бути сюрпризи від Зе?
План Зе - це "кордони 91", просто іншими словами.
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andrijk777
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:29
Xenon написав:
Як не гарно казати полуправду, яка гірше брехні
По крайней мере один из союзников предложил возобновить контакты с Путиным
Деякі, це один ... а не деякі
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pesikot
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:33
andrijk777 написав: Xenon написав:
Та які можуть бути сюрпризи від Зе?
План Зе - це "кордони 91", просто іншими словами.
Андрюша, 777-московський регіон
Ти почитай в оригіналі, там зовсім про інше
PS. І чого, вас росіян, так бентежать кордони 1991 року ? Це щось імперське ?
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pesikot
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:41
Цього тижня Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Ця допомога стане найбільшою від початку травня.
якщо план виявиться "нє очєнь", буде хоть пакет, вже не зря їздив ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:48
sergey_stasyuk555 написав:
Цього тижня Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Ця допомога стане найбільшою від початку травня.
якщо план виявиться "нє очєнь", буде хоть пакет, вже не зря їздив ))
Так давно вже відомо, що допомога лише до кінця 2022 року, лише до літа 2023 року, лише до кінця 2023 року, лише до літа 2024 року ...
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:48
andrijk777 написав: Xenon написав:
Та які можуть бути сюрпризи від Зе?
План Зе - це "кордони 91", просто іншими словами.
Наш президент имеет действительно несгибаемый характер, в чем-то напоминая мне Черчиля,Наполеона и прочих главнокомандующих, отличающихся при невысоком росте огромной силой духа.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:53
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
Умови тіж самі
Які умови, якщо обороняти країну ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО!!!
Але я і так працював в білу!
Тож я не маю нічого проти - прийти в тил ц далі працювати в білу!
То коли тебе чекати?
Вже в Лимані тебе зустріти не зможу, тож якось сам доберешся до Серебрянського лісу
Ще раз, не 200 грн в місяць, мухляючи з оборотами
Бо у тебе офіційні обороти не мали ніякого співвідношення до твоїх видатків )
А якщо ще згадати про фінансову піраміду )
То продовжуй, про "все в білу" )
Ти не зістрибуй, а давай про себе!
Про себе!
То коли підеш підмінити мене?
І друге питання - коли почалась повномасштабна...
Ти там десь ходив по продукти/вирішував СВОЇ справи... - ну ок.
Але через 3-4дні(нехай тиждень-два) коли владнав свої справ - чому не пішов в ТРО?
Ба більше - чому не штурмував військомат і не пішов на фронт?
Як так?©
Ворог підійшов тобі під самий ніс, а ти засцяв дати йому по носі???!
Як так?!!!©
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Успіх
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