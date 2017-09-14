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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10033100341003510036

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:57

  Velz написав:Наш президент имеет действительно несгибаемый характер, в чем-то напоминая мне Черчиля,Наполеона и прочих главнокомандующих, отличающихся при невысоком росте огромной силой духа.

Ой Госпідя ...

Ну запускаете бота, ну хоть найдите с зайчатками разума, а не такого тупого

Админы, прямо видно, що работа сделана на от...бись ...
Как и вся работа по ботам ...

PS. И это не обсуждение действий админов, а суровые факты
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:01

  pesikot написав:Так давно вже відомо, що допомога лише до кінця 2022 року, лише до літа 2023 року, лише до кінця 2023 року, лише до літа 2024 року ...

кому відомо? ))
сша поки що кожні пару тижнів дають пакет,
і кажуть що будуть підтримувати скільки зможуть,
але нажаль можуть все менше.
розмір пакетів зменшився останніми місяцями, а з врахуванням паузи з джонсоном,
у цьому році буде відчутно менше військової допомоги ніж в попередньому.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:06

  pesikot написав:
  Xenon написав:
Зв'язатися із путіним в листопаді пропонують деякі союзники України, – Bloomberg.

Видання пише, що нібито план Перемоги «не містить сюрпризів», і що деякі країни не вірять, що він спрацює, тому шукають альтернативи.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... eakthrough

Як не гарно казати полуправду, яка гірше брехні

По крайней мере один из союзников предложил возобновить контакты с Путиным

Деякі, це один ... а не деякі

Саму статтю не можу прочитать, воно вроді платне.
Але там можна було прочитать таке- як сказала одна анонімна особа...
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:06

  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти не зістрибуй, а давай про себе!
Про себе!

То коли підеш підмінити мене?

І друге питання - коли почалась повномасштабна...
Ти там десь ходив по продукти/вирішував СВОЇ справи... - ну ок.
Але через 3-4дні(нехай тиждень-два) коли владнав свої справ - чому не пішов в ТРО?
Ба більше - чому не штурмував військомат і не пішов на фронт?

Як так?©
Ворог підійшов тобі під самий ніс, а ти засцяв дати йому по носі???! :mrgreen:

Як так?!!!©

Як тебе проперло, особливо про фінансову піраміду )

А ти себе згадай, як ти пішов в ЗСУ, щоб тебе за агітацію піраміди,
не натовкли твою пику )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:11

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Так давно вже відомо, що допомога лише до кінця 2022 року, лише до літа 2023 року, лише до кінця 2023 року, лише до літа 2024 року ...

кому відомо? ))
сша поки що кожні пару тижнів дають пакет,
і кажуть що будуть підтримувати скільки зможуть,
але нажаль можуть все менше.
розмір пакетів зменшився останніми місяцями, а з врахуванням паузи з джонсоном,
у цьому році буде відчутно менше військової допомоги ніж в попередньому.

Є такі люди ... які заснули, проснулись ...
Що було вчора, не пам"ятають

Щоб мати думку, треба пам"ятати, що було півроку, рік, 2 роки тому
А не от зараз ...
Но тобі ця опція, явно невідома )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:23

Зламали обліківку, несіть нову!))

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти не зістрибуй, а давай про себе!
Про себе!

То коли підеш підмінити мене?

І друге питання - коли почалась повномасштабна...
Ти там десь ходив по продукти/вирішував СВОЇ справи... - ну ок.
Але через 3-4дні(нехай тиждень-два) коли владнав свої справ - чому не пішов в ТРО?
Ба більше - чому не штурмував військомат і не пішов на фронт?

Як так?©
Ворог підійшов тобі під самий ніс, а ти засцяв дати йому по носі???! :mrgreen:

Як так?!!!©

Як тебе проперло, особливо про фінансову піраміду )

А ти себе згадай, як ти пішов в ЗСУ, щоб тебе за агітацію піраміди,
не натовкли твою пику )
Ти що тормоз?
Я кажу ПРО СЕБЕ!

Чіткі 2 питання!

А ти виляєш своїм песікітним хвостом :mrgreen:

Тож, давай сміливо відповіді, чи і тут засцяв? :lol:
Успіх
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  #<1 ... 10033100341003510036
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