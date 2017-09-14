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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10033100341003510036>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:15

Зв'язатися із путіним в листопаді пропонують деякі союзники України, – Bloomberg.

Видання пише, що нібито план Перемоги «не містить сюрпризів», і що деякі країни не вірять, що він спрацює, тому шукають альтернативи.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... eakthrough
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:27

  Xenon написав:
Зв'язатися із путіним в листопаді пропонують деякі союзники України, – Bloomberg.

Видання пише, що нібито план Перемоги «не містить сюрпризів», і що деякі країни не вірять, що він спрацює, тому шукають альтернативи.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... eakthrough

Та які можуть бути сюрпризи від Зе?
План Зе - це "кордони 91", просто іншими словами.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:29

  Xenon написав:
Зв'язатися із путіним в листопаді пропонують деякі союзники України, – Bloomberg.

Видання пише, що нібито план Перемоги «не містить сюрпризів», і що деякі країни не вірять, що він спрацює, тому шукають альтернативи.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... eakthrough

Як не гарно казати полуправду, яка гірше брехні

По крайней мере один из союзников предложил возобновить контакты с Путиным


Деякі, це один ... а не деякі
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:41

Цього тижня Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Ця допомога стане найбільшою від початку травня.

якщо план виявиться "нє очєнь", буде хоть пакет, вже не зря їздив ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:48

  sergey_stasyuk555 написав:
Цього тижня Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Ця допомога стане найбільшою від початку травня.

якщо план виявиться "нє очєнь", буде хоть пакет, вже не зря їздив ))

Так давно вже відомо, що допомога лише до кінця 2022 року, лише до літа 2023 року, лише до кінця 2023 року, лише до літа 2024 року ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:48

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
Та які можуть бути сюрпризи від Зе?
План Зе - це "кордони 91", просто іншими словами.

Наш президент имеет действительно несгибаемый характер, в чем-то напоминая мне Черчиля,Наполеона и прочих главнокомандующих, отличающихся при невысоком росте огромной силой духа.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:01

  pesikot написав:Так давно вже відомо, що допомога лише до кінця 2022 року, лише до літа 2023 року, лише до кінця 2023 року, лише до літа 2024 року ...

кому відомо? ))
сша поки що кожні пару тижнів дають пакет,
і кажуть що будуть підтримувати скільки зможуть,
але нажаль можуть все менше.
розмір пакетів зменшився останніми місяцями, а з врахуванням паузи з джонсоном,
у цьому році буде відчутно менше військової допомоги ніж в попередньому.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:06

  pesikot написав:
  Xenon написав:
Зв'язатися із путіним в листопаді пропонують деякі союзники України, – Bloomberg.

Видання пише, що нібито план Перемоги «не містить сюрпризів», і що деякі країни не вірять, що він спрацює, тому шукають альтернативи.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... eakthrough

Як не гарно казати полуправду, яка гірше брехні

По крайней мере один из союзников предложил возобновить контакты с Путиным

Деякі, це один ... а не деякі

Саму статтю не можу прочитать, воно вроді платне.
Але там можна було прочитать таке- як сказала одна анонімна особа...
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:45

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 19:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.

Количество отправленных повесток не равно количеству призванных людей.

Мне одному выписали не меньше десятка. И это при том, что я пришел по первой.
Делим озвученную цифру на 10, и начинаем возмущаться слабыми темпами мобилизации 😁

Ціна повістки вражає - 80 грн/шт. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/669 ... vistok-zmi
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/24/7476505/
Ой+
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  #<1 ... 10033100341003510036>
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