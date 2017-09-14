Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:15
Xenon
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:27
Xenon написав:
Та які можуть бути сюрпризи від Зе?
План Зе - це "кордони 91", просто іншими словами.
andrijk777
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:29
Xenon написав:
Як не гарно казати полуправду, яка гірше брехні
По крайней мере один из союзников предложил возобновить контакты с Путиным
Деякі, це один ... а не деякі
pesikot
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:41
Цього тижня Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Ця
допомога стане найбільшою від початку травня.
якщо план виявиться "нє очєнь", буде хоть пакет, вже не зря їздив ))
sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:48
sergey_stasyuk555 написав:
Цього тижня Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Ця
допомога стане найбільшою від початку травня.
якщо план виявиться "нє очєнь", буде хоть пакет, вже не зря їздив ))
Так давно вже відомо, що допомога лише до кінця 2022 року, лише до літа 2023 року, лише до кінця 2023 року, лише до літа 2024 року ...
pesikot
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Додано: Вів 24 вер, 2024 17:48
andrijk777 написав: Xenon написав:
Та які можуть бути сюрпризи від Зе?
План Зе - це "кордони 91", просто іншими словами.
Наш президент имеет действительно несгибаемый характер, в чем-то напоминая мне Черчиля,Наполеона и прочих главнокомандующих, отличающихся при невысоком росте огромной силой духа.
Velz
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Додано: Вів 24 вер, 2024 18:01
pesikot написав:
Так давно вже відомо, що допомога лише до кінця 2022 року, лише до літа 2023 року, лише до кінця 2023 року, лише до літа 2024 року ...
кому відомо? ))
сша поки що кожні пару тижнів дають пакет,
і кажуть що будуть підтримувати скільки зможуть,
але нажаль можуть все менше.
розмір пакетів зменшився останніми місяцями, а з врахуванням паузи з джонсоном,
у цьому році буде відчутно менше військової допомоги ніж в попередньому.
sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 24 вер, 2024 18:06
pesikot написав: Xenon написав:
Як не гарно казати полуправду, яка гірше брехні
По крайней мере один из союзников предложил возобновить контакты с Путиным
Деякі, це один ... а не деякі
Саму статтю не можу прочитать, воно вроді платне.
Але там можна було прочитать таке- як сказала одна анонімна особа...
Water
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Додано: Вів 24 вер, 2024 18:45
Schmit
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:33
Сибарит написав: ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав:
була потреба 300 тис. всього, тепер це в місяць.
черги в тцк будуть ще потужніші.
Количество отправленных повесток не равно количеству призванных людей.
Мне одному выписали не меньше десятка. И это при том, что я пришел по первой.
Делим озвученную цифру на 10, и начинаем возмущаться слабыми темпами мобилизации 😁
Ціна повістки вражає - 80 грн/шт.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/669 ... vistok-zmi https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/24/7476505/
Ой+
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