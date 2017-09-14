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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:36
Гордон на кожному кроці щоразу повторює, що війна закінчиться цього року!
Я б казав так - якщо виявиться це правдою, то йому реально треба дати Президентську медаль "Кращий прогнозист України"!
Але!!!
Але якщо помилиться, то мав би в своєму паспорті замінити одну букву!
Все було б по-чесному!
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:44
Velz написав:
Вариантов много,но о них не пишут-а делают. ДумайТЕ!
Я людина слова!
Просто озвучив, якщо раптом(всяке ж буває) мій план Б піде не за планом, то я ТВЕРДО ВИРІШИВ, що тоді роблю за планом С!
І як вище 100500раз повторює Гордон - вже цього року!!!
Скажете, що і план С може піти не за планом?
Може, але!
Але лише можуть зміститись його терміни!(і то якщо якийсь форс-мажор)
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:52
А може досить лайна?
всю гілку засмерділи..
Може краще про хороше?
Як таке
Вчителька напівсільської школи , четверо дітей
Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну
Дочка - не остання людина в госпітальєрах
Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець
Молодший син в четвертому класі...
Чи таке
Відсилають волонтери гуманітарку на Схід , в гуманітарці два столика(специфічних медичних) - виставляють їм ціну за палету 2400 грн...вони показують на ці столики і кажуть -це ж в госпіталь...пару хвилин і ціна падає до 1100....
Проходить три дні , з госпіталя присилають волонтерам дві подяки особисто від поранених(пересуваються в інвалідних кріслах) у відеоформаті з проханням прислати ще парочку таких столиків, бо з їх допомогою реабілітація проходить швидше....
Волонтери беруть ще три тумбочки +довантажують як завжди щоб вийшла ціла палета і відвозять на ту саму пошту... Показують відеозвіт працівнику і той...через пару хвилин вартість пересилки падає до 340 грн...
А ви тут про шкурне....
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budivelnik
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:59
Успіх написав:
Гордон на кожному кроці щоразу повторює, що війна закінчиться цього року!
хз чому він так впевнений, по аргументам там слабувато...
я думаю більш доцільно виходити з того що це піздьож,
а якщо він вдруг окажеться правий - радість від закінчення війни стократно перекриє цю "нєвєру в Гордона".
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:12
budivelnik написав:
Може краще про хороше?
Як таке
Вчителька напівсільської школи , четверо дітей
Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну
Дочка - не остання людина в госпітальєрах
Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець
"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє...
писати що це "про хороше" це якийсь треш.
пля куди я попав...
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:13
sergey_stasyuk555 написав:
хз чому він так впевнений, по аргументам там слабувато...
а якщо він вдруг окажеться правий -
Будемо сподіватися, що він має інсайд. Це мабуть єдина причина такої впевненості. Бо інших серйозних не може бути.
До речі, інсайд перебиває будь-які аргументи.
Нещодавно це наочно продемонстрував один фахівець. Він і логічно, і аргументовано більше півроку доводив одне (й повинно було так бути), але виявилось інакше.
То він не притаїв це, а прямо визнав -- да, чув він півроку тому цей інсайд, але логіка та аргументи вказували на інше. Аргументації ж інсайду не було...
Так що за великим рахунком нам (тим, хто не має інсайду) лише і залишається або сподіватися або вірити)))
Ну і бавитися обміном аргументами.
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detroytred
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:17
fox767676 написав:
купіть собі пірамідку юшунсьсу для мозгового кровобігу
Поясніть навіщо мені купляти оту пірамідку? Мож я чого не знаю.
І головне - з якою метою ви цю пораду надали?
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:19
sergey_stasyuk555 написав: budivelnik написав:
МА може досить лайна?
всю гілку засмерділи..
Може краще про хороше?
Як таке
Вчителька напівсільської школи , четверо дітей
Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну
Дочка - не остання людина в госпітальєрах
Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець
Молодший син в четвертому класі...
Чи таке
Відсилають волонтери гуманітарку на Схід , в гуманітарці два столика(специфічних медичних) - виставляють їм ціну за палету 2400 грн...вони показують на ці столики і кажуть -це ж в госпіталь...пару хвилин і ціна падає до 1100....
Проходить три дні , з госпіталя присилають волонтерам дві подяки особисто від поранених(пересуваються в інвалідних кріслах) у відеоформаті з проханням прислати ще парочку таких столиків, бо з їх допомогою реабілітація проходить швидше....
Волонтери беруть ще три тумбочки +довантажують як завжди щоб вийшла ціла палета і відвозять на ту саму пошту... Показують відеозвіт працівнику і той...через пару хвилин вартість пересилки падає до 340 грн...
А ви тут про шкурне....
"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє...
писати що це "про хороше" це якийсь треш.
пля куди я попав...
Ти воюєш?
Волонтериш?
Економічно тримаєш ЗСУ ?
чи просто лайно розкидаєш а потім жалієшся що навколо смердить?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 24 вер, 2024 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:20
detroytred написав: fox767676 написав:
купіть собі пірамідку юшунсьсу для мозгового кровобігу
Поясніть навіщо мені купляти оту пірамідку? Мож я чого не знаю.
І головне - з якою метою ви цю пораду надали?
Дивують люди наче з вищою освітою, що припускають якісь "інсайди" від шарлатана.
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fox767676
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:22
А все-таки, шо там у москалів з верхівкою влади? А то пані fler знову інтригує і тіпа ми нічого не читали, у т.ч. москалів немає від Кринок до Каховки.
Чи це модно серед проФФесорського складу?
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