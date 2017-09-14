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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10035100361003710038>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:36

  fox767676 написав:Дивують люди наче з вищою освітою, що припускають якісь "інсайди" від шарлатана.

Шарлатани отам майже всі))

Чому б не припустити?
Не потішити трошки себе ілюзією.
Не гроші ж на нього ставлю.

А так стосовно нього аргументація є -- все ж таки зустрічається не з нами форумчанами гілки, а, наприклад, нещодавно з Джонсоном, який Боріс, теревенів особисто.
Та й інші співрозмовники в нього з тієї когорти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:37

  Water написав:А все-таки, шо там у москалів з верхівкою влади? А то пані fler знову інтригує і тіпа ми нічого не читали, у т.ч. москалів немає від Кринок до Каховки.

Забудьте вже про Кринки з Каховкою. Там позиції, як мяч у футболі, переходять від однієї команди до іншої. Свіжих москалів підвозять раз на два місяці.
За кремлядів не знаю конкретики, дізналася від джерела з ВР. Пересічні кацапи у тг пишуть, що вживають йод про всяк випадок і очікують запуск ядерки на Банкову. Йолопи. З риторики Соловйова та іже з ним можна зробити висновок, що зростає невдоволення пуйлом і це вже не приховують.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:39

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Дивують люди наче з вищою освітою, що припускають якісь "інсайди" від шарлатана.

Шарлатани отам майже всі))

Чому б не припустити?
Не потішити трошки себе ілюзією.
Не гроші ж на нього ставлю.

А так стосовно нього аргументація є -- все ж таки зустрічається не з нами форумчанами гілки, а, наприклад, нещодавно з Джонсоном, який Боріс, теревенів особисто.
Та й інші співрозмовники в нього з тієї когорти.


Шарлатан зустрічався з пройдисвітом ))
Вибачте, не в гуморі сьогодні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:40

  fox767676 написав:гордон закончится в єтом году
еще до детей подонка доберутся
романенко еще
подонки, топили за все, что привело к катастрофе
а теперь поприкрывались диточками
не выйдет

странно
раньше ты всех убивать грозил
что случилось?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:42

  fox767676 написав:Шарлатан зустрічався з пройдисвітом ))
Вибачте, не в гуморі сьогодні

Да без проблем.

Мене сьогодні вже попустило, але вчора, сцуко, аж подих перехватило)), як красиво шарлатан співав.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:43

  Ой+ написав:Ціна повістки вражає - 80 грн/шт. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/669 ... vistok-zmi
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/24/7476505/


може вони їх на спецбланках з водяними знаками друкувати збираються. ну і про пошту ж не уточнювали, може то фельдєгерська :)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:45

  fler написав:
  Water написав:А все-таки, шо там у москалів з верхівкою влади? А то пані fler знову інтригує і тіпа ми нічого не читали, у т.ч. москалів немає від Кринок до Каховки.

Забудьте вже про Кринки з Каховкою. Там позиції, як мяч у футболі, переходять від однієї команди до іншої. Свіжих москалів підвозять раз на два місяці.

Чого мені це забувать, москалі як прийшли 24.02.2022 року до Каховки, так нікуди з неї й не ходили.
А драпануть з Кринок до Каховки, це Вам особисто хто таке наспівав? Там відстань йомайо.
Й за кремлядів не забудьте.
UPD: Це Вам одий й той-же персонаж наспівує? Весільний фотограф?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:04

  wild.tomcat написав:
  Ой+ написав:Ціна повістки вражає - 80 грн/шт. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/669 ... vistok-zmi
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/24/7476505/

може вони їх на спецбланках з водяними знаками друкувати збираються. ну і про пошту ж не уточнювали, може то фельдєгерська :)

що саме вас вражає?
тут купа робіт: робота з оберігом та "фільтрація" отримувачів листів щастя + друк + доставка на пошту + рекомендований лист укрпошти + лист на тцк з результатом.
Найдорожчій рекомендований лист 36 грн.
ціна фільтрації невідома ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:23

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:26

  Бетон написав:Поставьте дэдлайн до ноября, чтобы точно ткнуть носом - ничего не закончится.

мудрий наріт любить спагетті на вухах...
sergey_stasyuk555
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