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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:36
fox767676 написав:
Дивують люди наче з вищою освітою, що припускають якісь "інсайди" від шарлатана.
Шарлатани отам майже всі))
Чому б не припустити?
Не потішити трошки себе ілюзією.
Не гроші ж на нього ставлю.
А так стосовно нього аргументація є -- все ж таки зустрічається не з нами форумчанами гілки, а, наприклад, нещодавно з Джонсоном, який Боріс, теревенів особисто.
Та й інші співрозмовники в нього з тієї когорти.
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detroytred
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:37
Water написав:
А все-таки, шо там у москалів з верхівкою влади? А то пані fler
знову інтригує і тіпа ми нічого не читали, у т.ч. москалів немає від Кринок до Каховки.
Забудьте вже про Кринки з Каховкою. Там позиції, як мяч у футболі, переходять від однієї команди до іншої. Свіжих москалів підвозять раз на два місяці.
За кремлядів не знаю конкретики, дізналася від джерела з ВР. Пересічні кацапи у тг пишуть, що вживають йод про всяк випадок і очікують запуск ядерки на Банкову. Йолопи. З риторики Соловйова та іже з ним можна зробити висновок, що зростає невдоволення пуйлом і це вже не приховують.
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fler
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:39
detroytred написав: fox767676 написав:
Дивують люди наче з вищою освітою, що припускають якісь "інсайди" від шарлатана.
Шарлатани отам майже всі))
Чому б не припустити?
Не потішити трошки себе ілюзією.
Не гроші ж на нього ставлю.
А так стосовно нього аргументація є -- все ж таки зустрічається не з нами форумчанами гілки, а, наприклад, нещодавно з Джонсоном, який Боріс, теревенів особисто.
Та й інші співрозмовники в нього з тієї когорти.
Шарлатан зустрічався з пройдисвітом ))
Вибачте, не в гуморі сьогодні
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fox767676
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:40
fox767676 написав:
гордон закончится в єтом году
еще до детей подонка
доберутся
романенко ещеподонки
, топили за все, что привело к катастрофе
а теперь поприкрывались диточками
не выйдет
странно
раньше ты всех убивать грозил
что случилось?
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:42
fox767676 написав:
Шарлатан зустрічався з пройдисвітом ))
Вибачте, не в гуморі сьогодні
Да без проблем.
Мене сьогодні вже попустило, але вчора, сцуко, аж подих перехватило)), як красиво шарлатан співав.
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detroytred
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:43
може вони їх на спецбланках з водяними знаками друкувати збираються. ну і про пошту ж не уточнювали, може то фельдєгерська
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wild.tomcat
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:45
fler написав: Water написав:
А все-таки, шо там у москалів з верхівкою влади? А то пані fler
знову інтригує і тіпа ми нічого не читали, у т.ч. москалів немає від Кринок до Каховки.
Забудьте вже про Кринки з Каховкою. Там позиції, як мяч у футболі, переходять від однієї команди до іншої. Свіжих москалів підвозять раз на два місяці.
Чого мені це забувать, москалі як прийшли 24.02.2022 року до Каховки, так нікуди з неї й не ходили.
А драпануть з Кринок до Каховки, це Вам особисто хто таке наспівав? Там відстань йомайо.
Й за кремлядів не забудьте.
UPD: Це Вам одий й той-же персонаж наспівує? Весільний фотограф?
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Water
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:04
wild.tomcat написав:
може вони їх на спецбланках з водяними знаками друкувати збираються. ну і про пошту ж не уточнювали, може то фельдєгерська
що саме вас вражає?
тут купа робіт: робота з оберігом та "фільтрація" отримувачів листів щастя + друк + доставка на пошту + рекомендований лист укрпошти + лист на тцк з результатом.
Найдорожчій рекомендований лист 36 грн.
ціна фільтрації невідома ))
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:23
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Wirująświatła
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:26
Бетон написав:
Поставьте дэдлайн до ноября, чтобы точно ткнуть носом - ничего не закончится.
мудрий наріт любить спагетті на вухах...
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