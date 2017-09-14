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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:30
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Wirująświatła
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:32
Вот командир Гадина. А то что сама власть дала ему в руки этот жирный бонус, как то умолчали. Там где нет одинаковых правил для всех всегда прорастает коррупция. Потому что решение на выбор командира дать отпуск или нет, а значит его можно мотивировать.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:39
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:41
sergey_stasyuk555 написав: wild.tomcat написав:
може вони їх на спецбланках з водяними знаками друкувати збираються. ну і про пошту ж не уточнювали, може то фельдєгерська
що саме вас вражає?
тут купа робіт: робота з оберігом та "фільтрація" отримувачів листів щастя + друк + доставка на пошту + рекомендований лист укрпошти + лист на тцк з результатом.
Найдорожчій рекомендований лист 36 грн.
ціна фільтрації невідома ))
Напевно формула паперу включає яйця по спецзаказу.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:42
озвучено факт виконання плану "мільйон дронів":
250 тис. за 8 місяців або 37% (це з врахуванням мотлоху непридатного до використання?)
сам не люблю Сивочолого, але на швидкості 1,5 вважаю варто 17 хв. подивитись:
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:50
ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.
Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране
Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.
То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут
Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.
А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?
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katso
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:57
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Так я и думал.
Это происки госдепа, все ролики про бусификацию - подставные.
Виноваты те, кто ролики снял про бусификацию.
Агенты кремля
Ты от мобилизации прячешься у sens-а?
Это его стиль, читать одно, отвечать на другое.
Какое отношение к бусификации имеют ушатанные легковушки? Ты ж сам все время о каких-то «бусиках» тут поешь.
В Херсоне устроили засаду, поймали двух дятлов поджигателей авто. В телефоне все ясно и понятно. Никакой там «идеи» или «мести» нет и близко. Только бизнес.
Тот, у кого огонь мести, находится уже на полигоне или в окопе, оттуда не удобно мстить.
Граждане не знают всех нюансов. Где какая машина стоит, кто отдыхает, а кто из тцк.
Нам каждый день показывают людей в военной форме на бусах ЗСУ, заталкивающих орущих граждан по всей стране.
Кто работает на врага? Диверсанты только используют ситуацию, которую создали тцк-ашники.
Кто же занимается дискредитацией Вооруженных сил Украины? Такой, для которой даже придумывать ничего не нужно, сами творят. Готовые картинки
И это только мизер того, что случайно попадает на камеру
вот свежак, пожалуйста
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katso
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:59
Донька за кордоном познайомилась з дівчинкою з України, але вже забула з якого міста. Після того, як донька сказала їй, що вона з Києва, дівчинка пригадала своє рідне місто.
Діти забувають батьківщину. неймовірно сумно
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Бетон
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:42
katso написав: ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.
Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране
Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.
То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут
Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.
А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?
через 5-10 ручна робота буде привілегією,
навіть тепер 15% робочої забезпечують потреби людства, решта працюють у "віртуальному секторі"
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