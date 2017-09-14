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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10036100371003810039>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:30

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:32

Вот командир Гадина. А то что сама власть дала ему в руки этот жирный бонус, как то умолчали. Там где нет одинаковых правил для всех всегда прорастает коррупция. Потому что решение на выбор командира дать отпуск или нет, а значит его можно мотивировать.

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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:39

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:41

  sergey_stasyuk555 написав:
  wild.tomcat написав:
  Ой+ написав:Ціна повістки вражає - 80 грн/шт. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/669 ... vistok-zmi
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/24/7476505/

може вони їх на спецбланках з водяними знаками друкувати збираються. ну і про пошту ж не уточнювали, може то фельдєгерська :)

що саме вас вражає?
тут купа робіт: робота з оберігом та "фільтрація" отримувачів листів щастя + друк + доставка на пошту + рекомендований лист укрпошти + лист на тцк з результатом.
Найдорожчій рекомендований лист 36 грн.
ціна фільтрації невідома ))

Напевно формула паперу включає яйця по спецзаказу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:42

озвучено факт виконання плану "мільйон дронів":
250 тис. за 8 місяців або 37% (це з врахуванням мотлоху непридатного до використання?)
сам не люблю Сивочолого, але на швидкості 1,5 вважаю варто 17 хв. подивитись:
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:50

  ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.


Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране

Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.


То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут

Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.


А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?
katso
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:57

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Так я и думал.
Это происки госдепа, все ролики про бусификацию - подставные.

Виноваты те, кто ролики снял про бусификацию.
Агенты кремля

Ты от мобилизации прячешься у sens-а?
Это его стиль, читать одно, отвечать на другое.
Какое отношение к бусификации имеют ушатанные легковушки? Ты ж сам все время о каких-то «бусиках» тут поешь.

В Херсоне устроили засаду, поймали двух дятлов поджигателей авто. В телефоне все ясно и понятно. Никакой там «идеи» или «мести» нет и близко. Только бизнес.
Тот, у кого огонь мести, находится уже на полигоне или в окопе, оттуда не удобно мстить. :mrgreen:

Граждане не знают всех нюансов. Где какая машина стоит, кто отдыхает, а кто из тцк.
Нам каждый день показывают людей в военной форме на бусах ЗСУ, заталкивающих орущих граждан по всей стране.
Кто работает на врага? Диверсанты только используют ситуацию, которую создали тцк-ашники.

Кто же занимается дискредитацией Вооруженных сил Украины? Такой, для которой даже придумывать ничего не нужно, сами творят. Готовые картинки
И это только мизер того, что случайно попадает на камеру


вот свежак, пожалуйста

katso
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Донька за кордоном познайомилась з дівчинкою з України, але вже забула з якого міста. Після того, як донька сказала їй, що вона з Києва, дівчинка пригадала своє рідне місто.

Діти забувають батьківщину. неймовірно сумно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:42

  katso написав:
  ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.


Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране

Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.


То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут

Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.


А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?

через 5-10 ручна робота буде привілегією,
навіть тепер 15% робочої забезпечують потреби людства, решта працюють у "віртуальному секторі"
flyman
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