Ще порція з хорошого
Рекрутингові центри вийшли на 6700 добровільно підписавших контракти на службу в ЗСУ....
В рік це 80 000... що не дає можливості демобілізації але закриває втрати.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:44
Ще порція з хорошого
Рекрутингові центри вийшли на 6700 добровільно підписавших контракти на службу в ЗСУ....
В рік це 80 000... що не дає можливості демобілізації але закриває втрати.
Додано: Вів 24 вер, 2024 22:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))
По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации..
Додано: Вів 24 вер, 2024 22:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Добавлю ещё про Оленью. 10-15 лет до 2022 это было умирающее захолустье, где пустовали целые пятиэтажные панельки...
За последние 1.5 года туда влили бабла и попересаживали авиацию Тикси и всяких Ловозеро. Восстановили 3 пятиэтажные паельки и 2 гостиницы. Работы по восстановлению идут и сейчас. Так что ни о каких окончаниях боевых действий со стороны рашки речи и не идёт...
Информция не от Буданова(как у Флер), но с той же конторы, прям с первых уст...
Додано: Вів 24 вер, 2024 23:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Еще чутка радости. На прошлой неделе двое парней, что трудились на одной из контор, к которой я имею отношение как соучредитель - чухнули через Тису. Никому не платили. С Кропивницкого доехали до западной без проблем и без броней...
Я же катал в соседние Черкассы на рабочую встречу - пост ток на выезд в Черкассы, проверяют только по полосе выезда из города... Наверное до осени - хорошее окно есть для тех, кому интересно.... ИМХО
Додано: Вів 24 вер, 2024 23:18
Намекает на то, что Гордон когда-то те пирамидки рекламировал.
Но то, правда, явно была реклама. За деньги можно что угодно прорекламировать. За прогноз окончания активных боевых действий к концу года ему вряд ли кто платит.
Додано: Вів 24 вер, 2024 23:24
Календарь не перевернул?
dimo_0n
А счас весна?
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