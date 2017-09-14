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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10036100371003810039

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:44

Ще порція з хорошого
Рекрутингові центри вийшли на 6700 добровільно підписавших контракти на службу в ЗСУ....
В рік це 80 000... що не дає можливості демобілізації але закриває втрати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?


Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))

По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации..
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Добавлю ещё про Оленью. 10-15 лет до 2022 это было умирающее захолустье, где пустовали целые пятиэтажные панельки...
За последние 1.5 года туда влили бабла и попересаживали авиацию Тикси и всяких Ловозеро. Восстановили 3 пятиэтажные паельки и 2 гостиницы. Работы по восстановлению идут и сейчас. Так что ни о каких окончаниях боевых действий со стороны рашки речи и не идёт...

Информция не от Буданова(как у Флер), но с той же конторы, прям с первых уст...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Еще чутка радости. На прошлой неделе двое парней, что трудились на одной из контор, к которой я имею отношение как соучредитель - чухнули через Тису. Никому не платили. С Кропивницкого доехали до западной без проблем и без броней...
Я же катал в соседние Черкассы на рабочую встречу - пост ток на выезд в Черкассы, проверяют только по полосе выезда из города... Наверное до осени - хорошее окно есть для тех, кому интересно.... ИМХО
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:18

  detroytred написав:
  fox767676 написав:купіть собі пірамідку юшунсьсу для мозгового кровобігу

Поясніть навіщо мені купляти оту пірамідку? Мож я чого не знаю.
І головне - з якою метою ви цю пораду надали?

Намекает на то, что Гордон когда-то те пирамидки рекламировал.
Но то, правда, явно была реклама. За деньги можно что угодно прорекламировать. За прогноз окончания активных боевых действий к концу года ему вряд ли кто платит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:24

Календарь не перевернул?

dimo_0n
Наверное до осени


А счас весна?
Hotab
 
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  #<1 ... 10036100371003810039
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