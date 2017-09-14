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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:44
Ще порція з хорошого
Рекрутингові центри вийшли на 6700 добровільно підписавших контракти на службу в ЗСУ....
В рік це 80 000... що не дає можливості демобілізації але закриває втрати.
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budivelnik
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:47
katso написав:
Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?
Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))
По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации..
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dimo_0n
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:18
detroytred написав: fox767676 написав:
купіть собі пірамідку юшунсьсу для мозгового кровобігу
Поясніть навіщо мені купляти оту пірамідку? Мож я чого не знаю.
І головне - з якою метою ви цю пораду надали?
Намекает на то, что Гордон когда-то те пирамидки рекламировал.
Но то, правда, явно была реклама. За деньги можно что угодно прорекламировать. За прогноз окончания активных боевых действий к концу года ему вряд ли кто платит.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:24
dimo_0n
Наверное до осени
А счас весна?
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Hotab
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:27
sergey_stasyuk555 написав:
озвучено факт виконання плану "мільйон дронів":
250 тис. за 8 місяців або 37% (це з врахуванням мотлоху непридатного до використання?)
сам не люблю Сивочолого, але на швидкості 1,5 вважаю варто 17 хв. подивитись:
Так а про шо балакать. Силову структура надо кормить добре, хтось має тримати людей щоб на вила не посадили.
І це той хто горив що відмовиться від кортежу, люди вчасно не думаЛИ. Податки на офіс і прокурорів ахах, на будь ласка, а раніше бастували скільки там пів року не памятаю. І це ще вчителям плать більше, а там де міський бюджет. Люди все бачать, терплять, деякі виїзжають, а успіхи воюють, а хоче він за це воювати, він тут пише.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:28
Hotab написав:dimo_0n
Наверное до осени
А счас весна?
тиса ще тепла ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:28
dimo_0n написав:
Наверное до осени - хорошее окно есть для тех, кому интересно.... ИМХО
а может власти заинтересованы чтобы чухнуло побольше? освобождают территорию для мигрантов. (Я специально не ставлю смайликов когда шучу, ломайте мозг шютка или нет люди с низким EQ)
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Wirująświatła
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:42
ЛАД написав: detroytred написав: fox767676 написав:
купіть собі пірамідку юшунсьсу для мозгового кровобігу
Поясніть навіщо мені купляти оту пірамідку? Мож я чого не знаю.
І головне - з якою метою ви цю пораду надали?
Намекает на то, что Гордон когда-то те пирамидки рекламировал.
Но то, правда, явно была реклама. За деньги можно что угодно прорекламировать. За прогноз окончания активных боевых действий к концу года ему вряд ли кто платит.
Это бизнес на крови - пудрить мозги успихов
потом они выбирают идиотов и негодяев во власть, или требуют 91 и "покарание агрессра"
сам гордон не потерял ни гроша, даже не порвал со своим корешом-рашистом розенбаумом
никакого дискомфорта от войны, никаких (само)ограничений
уж хоть сейчас мог бы заткнуться и не отсвечивать
но гнида всё лезет на рожон
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:46
Wirująświatła написав: dimo_0n написав:
Наверное до осени - хорошее окно есть для тех, кому интересно.... ИМХО
а может власти заинтересованы чтобы чухнуло побольше? освобождают территорию для мигрантов. (Я специально не ставлю смайликов когда шучу, ломайте мозг шютка или нет люди с низким EQ)
А понауєхам хто не вернеться на неньку до 1.10.24 конфіскація майна на користь оставашок пропорційно сплаченим податкам. Мені аірмаксова прєлєсць світе
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flyman
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Додано: Сер 25 вер, 2024 00:00
flyman написав:
Мені аірмаксова прєлєсць світе
у деника надо записываться в очередь на конфискацию.
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