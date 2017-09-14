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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10037100381003910040>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:44

Ще порція з хорошого
Рекрутингові центри вийшли на 6700 добровільно підписавших контракти на службу в ЗСУ....
В рік це 80 000... що не дає можливості демобілізації але закриває втрати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?


Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))

По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации..
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:18

  detroytred написав:
  fox767676 написав:купіть собі пірамідку юшунсьсу для мозгового кровобігу

Поясніть навіщо мені купляти оту пірамідку? Мож я чого не знаю.
І головне - з якою метою ви цю пораду надали?

Намекает на то, что Гордон когда-то те пирамидки рекламировал.
Но то, правда, явно была реклама. За деньги можно что угодно прорекламировать. За прогноз окончания активных боевых действий к концу года ему вряд ли кто платит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:24

Календарь не перевернул?

dimo_0n
Наверное до осени


А счас весна?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:27

  sergey_stasyuk555 написав:озвучено факт виконання плану "мільйон дронів":
250 тис. за 8 місяців або 37% (це з врахуванням мотлоху непридатного до використання?)
сам не люблю Сивочолого, але на швидкості 1,5 вважаю варто 17 хв. подивитись:





Так а про шо балакать. Силову структура надо кормить добре, хтось має тримати людей щоб на вила не посадили.
І це той хто горив що відмовиться від кортежу, люди вчасно не думаЛИ. Податки на офіс і прокурорів ахах, на будь ласка, а раніше бастували скільки там пів року не памятаю. І це ще вчителям плать більше, а там де міський бюджет. Люди все бачать, терплять, деякі виїзжають, а успіхи воюють, а хоче він за це воювати, він тут пише.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:28

  Hotab написав:dimo_0n
Наверное до осени

А счас весна?

тиса ще тепла ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:28

  dimo_0n написав:Наверное до осени - хорошее окно есть для тех, кому интересно.... ИМХО
а может власти заинтересованы чтобы чухнуло побольше? освобождают территорию для мигрантов. (Я специально не ставлю смайликов когда шучу, ломайте мозг шютка или нет люди с низким EQ)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:42

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:купіть собі пірамідку юшунсьсу для мозгового кровобігу

Поясніть навіщо мені купляти оту пірамідку? Мож я чого не знаю.
І головне - з якою метою ви цю пораду надали?

Намекает на то, что Гордон когда-то те пирамидки рекламировал.
Но то, правда, явно была реклама. За деньги можно что угодно прорекламировать. За прогноз окончания активных боевых действий к концу года ему вряд ли кто платит.

Это бизнес на крови - пудрить мозги успихов
потом они выбирают идиотов и негодяев во власть, или требуют 91 и "покарание агрессра"
сам гордон не потерял ни гроша, даже не порвал со своим корешом-рашистом розенбаумом
никакого дискомфорта от войны, никаких (само)ограничений
уж хоть сейчас мог бы заткнуться и не отсвечивать
но гнида всё лезет на рожон
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:46

  Wirująświatła написав:
  dimo_0n написав:Наверное до осени - хорошее окно есть для тех, кому интересно.... ИМХО
а может власти заинтересованы чтобы чухнуло побольше? освобождают территорию для мигрантов. (Я специально не ставлю смайликов когда шучу, ломайте мозг шютка или нет люди с низким EQ)

А понауєхам хто не вернеться на неньку до 1.10.24 конфіскація майна на користь оставашок пропорційно сплаченим податкам. Мені аірмаксова прєлєсць світе
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 00:00

  flyman написав:Мені аірмаксова прєлєсць світе
у деника надо записываться в очередь на конфискацию.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10037100381003910040>
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