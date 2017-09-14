Додано: Сер 25 вер, 2024 00:34

katso написав: ЛАД написав: katso

То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.

То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.



Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране

Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.



То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут



Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.



А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?

То есть более-менее квалифицированные к нам не поедутА какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?

Это говорит, в основном, об отсталости страны. Как минимум, в социальном плане.До демографического перехода они ещё не дозрели. Точнее, находятся только на первом этапе - растет продолжительность жизни и сохраняется высокая рождаемость в обществе. Может быть, на втором - рождаемость начала снижаться (не буду искать данные и проверять). Та же, как и многие другие общества. В РФ, например, рождаемость пока высокая на национальных окраинах.Более-менее квалифицированные вряд ли поедут, хотя нужно разбираться подробнее.На стройках и сейчас пока есть работы, не требующие особой квалификации. Есть ещё, например, дворники, уборщики. Кого-то может привлечь климат. Может есть и ещё какие-то факторы. Не знаю, есть ли потребность в с/х рабочих. Сиделок родителям мы вряд ли выпишем, но нянечек в больницы возможно.Поживём, увидим.