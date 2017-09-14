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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10037100381003910040

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 00:01

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Мені аірмаксова прєлєсць світе
у деника надо записываться в очередь на конфискацию.

В деніка це уже на богатства повєржєной Тартарії, мнє одну скважину с тоннами нєфті в суткі на пенсію з філіпінками вистачить
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 00:05

  dimo_0n написав:
  katso написав:Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?


Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))

По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации..

Где он их держать будет, у него же балкон не зстекленный ?
девальвация, даже галопирующая, то наименьшая из грядущих проблем
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 00:06

flyman

пенсію з філіпінками вистачить


Хоче філіпінка чи не хоче, але секс у Флумана з нею буде!
Може навіть сьогодні. Бо її фото Флуман вже скачав.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 00:34

  katso написав:
  ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.


Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране

Это говорит, в основном, об отсталости страны. Как минимум, в социальном плане.
До демографического перехода они ещё не дозрели. Точнее, находятся только на первом этапе - растет продолжительность жизни и сохраняется высокая рождаемость в обществе. Может быть, на втором - рождаемость начала снижаться (не буду искать данные и проверять). Та же, как и многие другие общества. В РФ, например, рождаемость пока высокая на национальных окраинах.

Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.

То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут

Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.

А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?

Более-менее квалифицированные вряд ли поедут, хотя нужно разбираться подробнее.
На стройках и сейчас пока есть работы, не требующие особой квалификации. Есть ещё, например, дворники, уборщики. Кого-то может привлечь климат. Может есть и ещё какие-то факторы. Не знаю, есть ли потребность в с/х рабочих. Сиделок родителям мы вряд ли выпишем, но нянечек в больницы возможно.
Поживём, увидим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 00:46

  flyman написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.


Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране

Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.


То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут

Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.


А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?

через 5-10 ручна робота буде привілегією,
навіть тепер 15% робочої забезпечують потреби людства, решта працюють у "віртуальному секторі"


Взагалі згоден але якщо Ви мали на увазі 5-10 років, то думаю період буде більшим - років 30-50
katso
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  #<1 ... 10037100381003910040
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