|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 25 вер, 2024 00:01
Wirująświatła написав: flyman написав:
Мені аірмаксова прєлєсць світе
у деника надо записываться в очередь на конфискацию.
В деніка це уже на богатства повєржєной Тартарії, мнє одну скважину с тоннами нєфті в суткі на пенсію з філіпінками вистачить
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36519
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 25 вер, 2024 00:05
dimo_0n написав: katso написав:
Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?
Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))
По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации..
Где он их держать будет, у него же балкон не зстекленный ?
девальвация, даже галопирующая, то наименьшая из грядущих проблем
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2076
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 00:06
flyman
пенсію з філіпінками вистачить
Хоче філіпінка чи не хоче, але секс у Флумана з нею буде!
Може навіть сьогодні. Бо її фото Флуман вже скачав.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13263
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 356 раз.
- Подякували: 2267 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Сер 25 вер, 2024 00:34
katso написав: ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.
Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране
Это говорит, в основном, об отсталости страны. Как минимум, в социальном плане.
До демографического перехода они ещё не дозрели. Точнее, находятся только на первом этапе - растет продолжительность жизни и сохраняется высокая рождаемость в обществе. Может быть, на втором - рождаемость начала снижаться (не буду искать данные и проверять). Та же, как и многие другие общества. В РФ, например, рождаемость пока высокая на национальных окраинах.
Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.
То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут
Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.
А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?
Более-менее квалифицированные вряд ли поедут, хотя нужно разбираться подробнее.
На стройках и сейчас пока есть работы, не требующие особой квалификации. Есть ещё, например, дворники, уборщики. Кого-то может привлечь климат. Может есть и ещё какие-то факторы. Не знаю, есть ли потребность в с/х рабочих. Сиделок родителям мы вряд ли выпишем, но нянечек в больницы возможно.
Поживём, увидим.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30355
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 25 вер, 2024 00:46
flyman написав: katso написав: ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.
Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране
Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.
То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут
Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.
А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?
через 5-10 ручна робота буде привілегією,
навіть тепер 15% робочої забезпечують потреби людства, решта працюють у "віртуальному секторі"
Взагалі згоден але якщо Ви мали на увазі 5-10 років, то думаю період буде більшим - років 30-50
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1250
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20
|68204
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|232183
|
|
|6076
|730499
|
|