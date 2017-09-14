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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1003810039100401004110042>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 00:46

  flyman написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:katso
То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.


Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране

Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.


То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут

Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.


А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?

через 5-10 ручна робота буде привілегією,
навіть тепер 15% робочої забезпечують потреби людства, решта працюють у "віртуальному секторі"


Взагалі згоден але якщо Ви мали на увазі 5-10 років, то думаю період буде більшим - років 30-50
katso
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 01:31

  dimo_0n написав:..........
Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))

По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации..

Таких "интересных персон" в Харькове под миллион.
Вы предполагаете, что Харьков пустой и я тут один сижу?
Он был полупустой летом 22. Реально. На самых "оживлённых" улицах можно было чуть ли не гулять по дороге. К зиме начали возвращаться, а к весне-лету 23 людей было уже много. И машин на дорогах тоже.
И сегодня город живёт. Несмотря на 2,5 года обстрелов и бомбёжек. Сначала артой, потом С-300, теперь КАБами. И несмотря на регулярные сирены.
На рабов мы не рассчитываем, пусть бы дали только спокойно жить.
И надеемся, что когда-то будет лучше, но понимаем, что, к сожалению, не завтра.

P.s. И хотелось бы уточнить, что вы называете девальвацией.
C 27 до 41 мало? Сколько надо? К чему готовиться? 100?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 вер, 2024 01:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 01:54

  fox767676 написав:
  dimo_0n написав:...........
Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))
.........

Где он их держать будет, у него же балкон не зстекленный ?
........

Застекленный.
Но зимой всё равно холодно. Помёрзнут, гады.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:39

Може 26-го вересня щось зміниться, але поки на момент вже видно: план Перемоги ... да з тієї ж серії він що про шашлики.
Нічого не змінюється. В принципах у владі.
___________________________
Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання – підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним. Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій”, — повідомила прессекретарка Карін Жан-Пʼєр.
https://kyiv24.news/news/bajden-ochikuy ... -bilyj-dim
В партнерів головне мати намір.
В наших - мати плани.
Тому приєднуємося до Мар'яни і підтримаємо:
“Ми не можемо втратити ні нашу землю, ні наш дух. Українці неодноразово доводили, що здатні подолати будь-які труднощі, незалежно від того, що відбувається на верхівці”, — підсумувала депутатка.
https://kyiv24.news/news/rf-hoche-stvor ... any-voroga

Феррарі чудове авто...
Да прибуде з нами сила!
Ми за ціною не постоїмо.
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Увесь світ .... бариги, ринок, розрахунок, калькулятор.
А в когось (чи комусь) ідеї понад усе.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:С другой стороны
і навпаки , мав російську військову пенсію , як почалася війна має українську військову пенсію . Що буде потім - жахіття та депресія
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:55

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
Зв'язатися із путіним в листопаді пропонують деякі союзники України, – Bloomberg.

Видання пише, що нібито план Перемоги «не містить сюрпризів», і що деякі країни не вірять, що він спрацює, тому шукають альтернативи.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... eakthrough

Та які можуть бути сюрпризи від Зе?
План Зе - це "кордони 91", просто іншими словами.


Зображення

про щось таки домовився :lol: :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:07

  ЛАД написав:Вы предполагаете, что Харьков пустой и я тут один сижу?
И сегодня город живёт. Несмотря на 2,5 года обстрелов и бомбёжек. Сначала артой, потом С-300, теперь КАБами

Ну в Угледаре, захваченном Мариуполе\Мелитополе\Энергодаре тоже сидят\сидели...
Мне не ясна логика - зачем оставаться там, где вероятность прилета высока, соответственно вероятность остаться в живых меньше... Ну да то ваше решение, вам с ним жить. Как я любою говорить - каждый сам кузнец своего НЕсчаться.

  ЛАД написав:P.s. И хотелось бы уточнить, что вы называете девальвацией.
C 27 до 41 мало? Сколько надо? К чему готовиться? 100?

Надо столько, чтобы закрыть дырку, при этом сострич на сметах по восстановлению и вывести по приемлемому курсу. Нужно по окончанию смотреть на помощь запада, на ЗВР, на программы восстанолвления и дефецит бюджета.
с 27 до 41 - ни о чем в стране, на которую напал сосед, 3-й год бомбит энергетику, а населенеие валит через Тису\Леса закарпаття на волю.

  jump написав:про щось таки домовився

Тройничек, и Зе посередке? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

мне тоже не ясен смысл сидеть в Харькове, Запорожье, куда летят бомбы.
чувства ясны, конечно, родной город, хотя эти предрассудки для советских людей.
на кой чёрт там сидеть, можете объяснить? логика, стратегия в чём?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:13

  Бетон написав:мне тоже не ясен смысл сидеть в Харькове, Запорожье, куда летят бомбы.
чувства ясны, конечно, родной город, хотя эти предрассудки для советских людей.
на кой чёрт там сидеть, можете объяснить? логика, стратегия в чём?

стадо маразматичних баранів яке саме не хоче жити нормально і хоче щоб інші так само як вони в болоті животіло мріючу про крєпку руку і отдаваніє долга іншими за них
Востаннє редагувалось flyman в Сер 25 вер, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:19

  flyman написав:
  Бетон написав:мне тоже не ясен смысл сидеть в Харькове, Запорожье, куда летят бомбы.
чувства ясны, конечно, родной город, хотя эти предрассудки для советских людей.
на кой чёрт там сидеть, можете объяснить? логика, стратегия в чём?

стадо маразматичних баранів яке саме не хоче жити нормально і хоче щоб інші так само як вони в болоті животіло та мріючу про крєпку руку

ще й дітей тащать назад - в сіру зону.
це все рівно, щоб я рефлексував за совковим передмістям донецька і тащився туди ще з дітьми, бо там родіна
Бетон
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