Додано: Сер 25 вер, 2024 01:31

dimo_0n написав: ..........

Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))



По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации.. ..........Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации..

когда-то

Таких "интересных персон" в Харькове под миллион.Вы предполагаете, что Харьков пустой и я тут один сижу?Он был полупустой летом 22. Реально. На самых "оживлённых" улицах можно было чуть ли не гулять по дороге. К зиме начали возвращаться, а к весне-лету 23 людей было уже много. И машин на дорогах тоже.И сегодня город живёт. Несмотря на 2,5 года обстрелов и бомбёжек. Сначала артой, потом С-300, теперь КАБами. И несмотря на регулярные сирены.На рабов мы не рассчитываем, пусть бы дали только спокойно жить.И надеемся, чтобудет лучше, но понимаем, что, к сожалению, не завтра.P.s. И хотелось бы уточнить, что вы называете девальвацией.C 27 до 41 мало? Сколько надо? К чему готовиться? 100?