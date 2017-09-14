ЛАД написав:katso То, что население Узбекистана растёт быстрее, чем в Украине, ни о чём не говорит.
Ээээ, В Украине население как бы не растет а уменьшается (и это напомню довоеннеы данные) - а население Узбекистана постоянно растет (рождаемость выше нашей, а эммиграция ниже) что говорит о стабильности в стране
Ср. зарплата у них действительно близка к нашей - примерно 400 долл. против наших 500.
То есть более-менее квалифицированные к нам не поедут
Но Европа, например, привлекала, в основном, низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых мигрантов на малоинтеллектуальные работы, которыми европейцы заниматься не хотели.
А какие такие низкоквалифицированные профессии привлекал Запад. Строителей я бы низкоквалифицированными уже не называл - времена ломов и лопат мне кажется прошло. Уборщиков и сиделок разве что. Вы думаете по окончании войны мы разбогатеем настолько что позволим выписать нашим родителям сиделок из Узбекистана? Серьезно?
через 5-10 ручна робота буде привілегією, навіть тепер 15% робочої забезпечують потреби людства, решта працюють у "віртуальному секторі"
Взагалі згоден але якщо Ви мали на увазі 5-10 років, то думаю період буде більшим - років 30-50
dimo_0n написав:.......... Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи )))
По оконнчанию войны/перемирию готовиться нужно к девальвации..
Таких "интересных персон" в Харькове под миллион. Вы предполагаете, что Харьков пустой и я тут один сижу? Он был полупустой летом 22. Реально. На самых "оживлённых" улицах можно было чуть ли не гулять по дороге. К зиме начали возвращаться, а к весне-лету 23 людей было уже много. И машин на дорогах тоже. И сегодня город живёт. Несмотря на 2,5 года обстрелов и бомбёжек. Сначала артой, потом С-300, теперь КАБами. И несмотря на регулярные сирены. На рабов мы не рассчитываем, пусть бы дали только спокойно жить. И надеемся, что когда-то будет лучше, но понимаем, что, к сожалению, не завтра.
P.s. И хотелось бы уточнить, что вы называете девальвацией. C 27 до 41 мало? Сколько надо? К чему готовиться? 100?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 вер, 2024 01:45, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав:........... Ну ЛАД тут вообще персона интересная... До сих пор сидит в Харькове, который КАБами ровняют... Конечно он думает что дальше будет тока лучше ))) еще в итоге 2-х рабов выдадут из рашиков, чтоб отрабатывали за грехи ))) .........
Где он их держать будет, у него же балкон не зстекленный ? ........
Застекленный. Но зимой всё равно холодно. Помёрзнут, гады.
Може 26-го вересня щось зміниться, але поки на момент вже видно: план Перемоги ... да з тієї ж серії він що про шашлики. Нічого не змінюється. В принципах у владі. ___________________________ Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання – підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним. Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій”, — повідомила прессекретарка Карін Жан-Пʼєр. https://kyiv24.news/news/bajden-ochikuy ... -bilyj-dim В партнерів головне мати намір. В наших - мати плани. Тому приєднуємося до Мар'яни і підтримаємо: “Ми не можемо втратити ні нашу землю, ні наш дух. Українці неодноразово доводили, що здатні подолати будь-які труднощі, незалежно від того, що відбувається на верхівці”, — підсумувала депутатка. https://kyiv24.news/news/rf-hoche-stvor ... any-voroga
Феррарі чудове авто... Да прибуде з нами сила! Ми за ціною не постоїмо. _________________________ Увесь світ .... бариги, ринок, розрахунок, калькулятор. А в когось (чи комусь) ідеї понад усе. Буратіно і поле чудєс пригадалось.
ЛАД написав:Вы предполагаете, что Харьков пустой и я тут один сижу? И сегодня город живёт. Несмотря на 2,5 года обстрелов и бомбёжек. Сначала артой, потом С-300, теперь КАБами
Ну в Угледаре, захваченном Мариуполе\Мелитополе\Энергодаре тоже сидят\сидели... Мне не ясна логика - зачем оставаться там, где вероятность прилета высока, соответственно вероятность остаться в живых меньше... Ну да то ваше решение, вам с ним жить. Как я любою говорить - каждый сам кузнец своего НЕсчаться.
ЛАД написав:P.s. И хотелось бы уточнить, что вы называете девальвацией. C 27 до 41 мало? Сколько надо? К чему готовиться? 100?
Надо столько, чтобы закрыть дырку, при этом сострич на сметах по восстановлению и вывести по приемлемому курсу. Нужно по окончанию смотреть на помощь запада, на ЗВР, на программы восстанолвления и дефецит бюджета. с 27 до 41 - ни о чем в стране, на которую напал сосед, 3-й год бомбит энергетику, а населенеие валит через Тису\Леса закарпаття на волю.
мне тоже не ясен смысл сидеть в Харькове, Запорожье, куда летят бомбы. чувства ясны, конечно, родной город, хотя эти предрассудки для советских людей. на кой чёрт там сидеть, можете объяснить? логика, стратегия в чём?
Бетон написав:мне тоже не ясен смысл сидеть в Харькове, Запорожье, куда летят бомбы. чувства ясны, конечно, родной город, хотя эти предрассудки для советских людей. на кой чёрт там сидеть, можете объяснить? логика, стратегия в чём?
стадо маразматичних баранів яке саме не хоче жити нормально і хоче щоб інші так само як вони в болоті животіло мріючу про крєпку руку і отдаваніє долга іншими за них
Востаннє редагувалось flyman в Сер 25 вер, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:мне тоже не ясен смысл сидеть в Харькове, Запорожье, куда летят бомбы. чувства ясны, конечно, родной город, хотя эти предрассудки для советских людей. на кой чёрт там сидеть, можете объяснить? логика, стратегия в чём?
стадо маразматичних баранів яке саме не хоче жити нормально і хоче щоб інші так само як вони в болоті животіло та мріючу про крєпку руку
ще й дітей тащать назад - в сіру зону. це все рівно, щоб я рефлексував за совковим передмістям донецька і тащився туди ще з дітьми, бо там родіна