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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10039100401004110042>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:27

❗️22,7 млн грн: новий розмір виплат у разі загибелі військового затвердив Кабмін.

Також збільшена допомога у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання:
▪️12 млн грн — I група;
▪️9 млн грн — II група;
▪️7,5 млн грн — III група.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ia-biitsiv
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

охлократія на чолі з гордонами - приклад:

Но все же кое-что в словах Подоляка меня озадачило. Один и пунктов “Плана победы”(в его, разумеется, изложении), называется “Патетическое принуждение России”. Я нисколько не шучу. Вот как этот пункт выглядит в изложении ВВС: “Суть «Патетического принуждения России» , по словам Подоляка, заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса, не обращая внимания «на требования каких-либо третьих стран». Очевидно, что имеется в виду будущее членство Украины в НАТО.” - конец цитаты.
Вольное обращение господина Подоляка со словами, смысл которых он плохо себе представляет, невольно заставляет меня вспомнить героя Ильфа и Петрова, поэта Ляписа-Трубецкого который тоже не вполне понимал, что такое “домкрат”, и поэтому волны у него “бились о мол и падали вниз” почему-то “стремительным домкратом”.
Не спрашивайте меня что “патетического” в том, что изложил господин Подоляк. Я думаю ответа на этот вопрос не знает никто (включая его самого). Равно как и нет ответа на вопрос, что было “инаугурационного” в первом “Саммите мира”. Однако же чины ОП настаивают, что он был “инаугурационным” и никак иначе…
Как говорил Базаров из тургеневских “Отцов и Детей”: “Мой друг Аркадий Николаевич! Об одном тебя прошу: не говори красиво!” Впрочем, я чуть не забыл: вы же русскую литературу выкинули на помойку за ненадобностью… Вот у вас и получаются одни “домкраты”...
Тут давеча еще Зеленский (вместе с женой) дал интервью американской телекомпании АВС News, в котором помимо своего обычного рассказа о про “сильную позицию на переговорах” он вдруг обвинил Россию в использовании китайских спутников для фотографирования украинских атомных электростанций, в рамках возможной подготовки к ударам по ним.
«По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах», — сказал Зеленский. «И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то существует угроза ударов по ядерным объектам».
Я еще не успел прийти в себя от “патетического принуждения к миру” как тут же стал недоумевать по поводу этого заявления Зеленского. Ну зачем России китайские спутники для того, чтобы сфотографировать украинские АЭС? Эти станции строились еще во времена СССР и в Госкорпорации Росатом наверняка есть вся документация по ним, включая карты и ситуационные планы. Ведь все атомные станции в СССР проектировались в институте “Атомэнергопроект”, расположенном по адресу: 107996, город Москва, Бакунинская ул., д. 7 стр. 1. Это можно узнать в три клика в Гугле.
Помимо этого, у России есть свои собственные разведывательные спутники и ей незачем прибегать к услугам китайцев. Более того: я специально (уже второй раз за последние дни) залез в Google-Map и увидел там все украинские АЭС в прекрасном разрешении с максимальной детализацией. И российские АЭС (если что) я тоже, кстати, там увидел…
Зачем так грубо и по-детски пытаться напугать своих союзников ядерной угрозой? Да еще и китайцев к этому приплести? Короче, попытка Зеленского со своими коллегами “потужной” пиар-компанией про “План мира” затмить неудачи на фронте оказалось неудачной.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:34

  Xenon написав:
❗️22,7 млн грн: новий розмір виплат у разі загибелі військового затвердив Кабмін.

Також збільшена допомога у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання:
▪️12 млн грн — I група;
▪️9 млн грн — II група;
▪️7,5 млн грн — III група.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ia-biitsiv


це правильно
але чи будуть гроші ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:35

  Xenon написав:
❗️22,7 млн грн: новий розмір виплат у разі загибелі військового затвердив Кабмін.

Також збільшена допомога у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання:
▪️12 млн грн — I група;
▪️9 млн грн — II група;
▪️7,5 млн грн — III група.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ia-biitsiv

вербувати живих нема бюджетів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:36

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️22,7 млн грн: новий розмір виплат у разі загибелі військового затвердив Кабмін.

Також збільшена допомога у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання:
▪️12 млн грн — I група;
▪️9 млн грн — II група;
▪️7,5 млн грн — III група.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ia-biitsiv


це правильно
але чи будуть гроші ?

шось журнялюги наплутали

750 прожиткових мінімумів (3028 грн) = 2 270 000 грн
тобто всі цифри на порядок нижчі

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... 090-240924
Xenon
 
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:38

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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:54

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️22,7 млн грн: новий розмір виплат у разі загибелі військового затвердив Кабмін.

Також збільшена допомога у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання:
▪️12 млн грн — I група;
▪️9 млн грн — II група;
▪️7,5 млн грн — III група.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ia-biitsiv


це правильно
але чи будуть гроші ?

Грошi будуть, у 199x умовно у кожного учня були десятки тисяч, а то й мiльйони грошей. Буде таке ж.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вчера при мне полицейский Mitsubishi без включённых проблесковых маяков, при виде парня, резко преградил ему дорогу на Дмитриевской. из машины вывалила толпа баклажанов для бусификации.
сегодня утром такое же авто, крепило студента на южном. женщина в белом спасла ребёнка. спасибо ей за это.
пешком ходить опасно
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:21

  Успіх написав:На Марсі, наче, з весни поїзд-сзч почав набирати швидкість :wink: :shock: :mrgreen:
шо там у вас зі 100 тисячами? Заплатили? В нас вже 5 днів затримка.
Banderlog
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