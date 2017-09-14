Но все же кое-что в словах Подоляка меня озадачило. Один и пунктов “Плана победы”(в его, разумеется, изложении), называется “Патетическое принуждение России”. Я нисколько не шучу. Вот как этот пункт выглядит в изложении ВВС: “Суть «Патетического принуждения России» , по словам Подоляка, заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса, не обращая внимания «на требования каких-либо третьих стран». Очевидно, что имеется в виду будущее членство Украины в НАТО.” - конец цитаты.

Вольное обращение господина Подоляка со словами, смысл которых он плохо себе представляет, невольно заставляет меня вспомнить героя Ильфа и Петрова, поэта Ляписа-Трубецкого который тоже не вполне понимал, что такое “домкрат”, и поэтому волны у него “бились о мол и падали вниз” почему-то “стремительным домкратом”.

Не спрашивайте меня что “патетического” в том, что изложил господин Подоляк. Я думаю ответа на этот вопрос не знает никто (включая его самого). Равно как и нет ответа на вопрос, что было “инаугурационного” в первом “Саммите мира”. Однако же чины ОП настаивают, что он был “инаугурационным” и никак иначе…

Как говорил Базаров из тургеневских “Отцов и Детей”: “Мой друг Аркадий Николаевич! Об одном тебя прошу: не говори красиво!” Впрочем, я чуть не забыл: вы же русскую литературу выкинули на помойку за ненадобностью… Вот у вас и получаются одни “домкраты”...

Тут давеча еще Зеленский (вместе с женой) дал интервью американской телекомпании АВС News, в котором помимо своего обычного рассказа о про “сильную позицию на переговорах” он вдруг обвинил Россию в использовании китайских спутников для фотографирования украинских атомных электростанций, в рамках возможной подготовки к ударам по ним.

«По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах», — сказал Зеленский. «И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то существует угроза ударов по ядерным объектам».

Я еще не успел прийти в себя от “патетического принуждения к миру” как тут же стал недоумевать по поводу этого заявления Зеленского. Ну зачем России китайские спутники для того, чтобы сфотографировать украинские АЭС? Эти станции строились еще во времена СССР и в Госкорпорации Росатом наверняка есть вся документация по ним, включая карты и ситуационные планы. Ведь все атомные станции в СССР проектировались в институте “Атомэнергопроект”, расположенном по адресу: 107996, город Москва, Бакунинская ул., д. 7 стр. 1. Это можно узнать в три клика в Гугле.

Помимо этого, у России есть свои собственные разведывательные спутники и ей незачем прибегать к услугам китайцев. Более того: я специально (уже второй раз за последние дни) залез в Google-Map и увидел там все украинские АЭС в прекрасном разрешении с максимальной детализацией. И российские АЭС (если что) я тоже, кстати, там увидел…

Зачем так грубо и по-детски пытаться напугать своих союзников ядерной угрозой? Да еще и китайцев к этому приплести? Короче, попытка Зеленского со своими коллегами “потужной” пиар-компанией про “План мира” затмить неудачи на фронте оказалось неудачной.