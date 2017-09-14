RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 100401004110042100431004410045>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:26

Чому не врятує "план перемоги": ще раз про демарш із СЗЧ Сергія Гнезділова
focus.uaSep 25, 2024 8:15 AM

В Україні назріває "революція гладіаторів", як її називає політолог і волонтер Геннадій Друзенко. Він закликає українську владу звернути якнайсерйознішу увагу на демарш із СЗЧ Сергія Гнезділова — і правильно на нього відреагувати.

ПЕРШИЙ ДЗВІНОК

За моїм прогнозом, війна увійде в критичну фазу вже цієї зими через критичний брак з обох сторін живої сили. Тобто солдатів, які безпосередньо боронять, захоплюють чи відбивають території: конкретні посадки, поселення та будівлі.

Бо і в Україні, і в Росії нема (у них і не було, у нас — зникло) відчуття екзистенційності цієї війни. Немає відчуття, що все поставлено на карту, а програш призведе до катастрофи. Наразі в обох країнах сформувалися команди гладіаторів по кількасот тисяч і мільйонні команди глядачів.

І тут раптом один із гладіаторів виходить на сцену (в медіа) і на повен голос заявляє: це несправедливо, коли сотні тисяч воюють, а мільйони вболівають (або вже й не вболівають, а лише заробляють на корупційному тоталізаторі). Гладіатори — теж люди. Вони втомилися, вигоріли, скучили за рідними та близькими. І загалом заслужили на ротацію і повернення до нормального життя, яким наразі живе більшість українців. Так, це нова нормальність, яка відрізняється від нормальності 2014-2021 років. Але життя в тилу адаптувалося до ракет і дронів, а про велику війну в Києві нагадує хіба що галявина з жовто-блакитних прапорців на Майдані, вщент заповнена українська Стіна плачу Михайлівського монастиря та кількість авто, пофарбованих у камуфляж, на дорогах…

Солдати стали не просто говорити про справедливість, не просто тихо йти у СЗЧ і в такий спосіб відновлювати цю справедливість (у їхньому розумінні) по факту, а ставити питання публічно і руба. По суті, демарш Сергія Гнезділова, який так гучно зрезонував у соцмережах, це виклик чинному правопорядку, який став настільки несправедливим, що військовослужбовець із бездоганним послужним списком прилюдно відмовляється його дотримуватися.


Тихий СЗЧ-шник — це правопорушник, людина, яка це робить прилюдно з відчуттям власної правоти — це революціонер, що кидає виклик усій системі. Яка за її (і багатьох інших) відчуттями у своїй несправедливості перейшла певну засадничу межу. І це нас повертає до головної тези — чимало справді порядних і патріотичних чоловіків та жінок не готові помирати за будь-яку Україну. Особливо за ту, яка стає все більше схожою на нашого ворога. Соціальна нерівність і несправедливість загрожують підірвати наш супротив ізсередини. І тоді жодна західна допомога, жоден "план перемоги" не врятують нас від катастрофи.

Жодне суспільство не буває ідеально справедливим. Жодна держава не є ефективною на 100%. Жодна влада не є абсолютно професійною, патріотичною та доброчесною. Але є ті межі несправедливості, які підважують імператив захисту української державності за будь-яку ціну. На жаль, наша опірність не безмежна. І все більше людей у камуфляжі перейматимуться питанням, чому гладіатори мають захищати глядачів і вболівальників на комфортних трибунах. А також мимоволі казково збагачувати тих, хто продає квитки у глядацьку залу на цей кривавий двобій. Тоді як за квитками на ринг черг не спостерігається вже понад два роки…

Я б на місці влади спробував почути цей дзвіночок. Бо якщо його не почути, і зброя, і фінанси, і плани перемоги не врятують нас від катастрофи. Адже коли громадяни зневірюються у своїй державі, все решта втрачає сенс.


Час від часу дивлюсь на діпстейті скільки “територій” ми втратили за день.
На жаль, там не пише відносну зміну. Жаль, бо може ті числа збадьорили би тили.

На Гнезділова ~десяток тисяч підписані в ФБ.
І ще крупніші фігури теж погнали його хвилю.
Тому й розголос.
Та й чи ж окопах він був?

Інші військові зі схожим чи більшим охопленням -- інколи навіть з профілю видно, що вони не на нулі.
А може і своїх “кріпаків” мають.
Наївно сподіватись демаршів від таких.

Мабуть, як і завжди, заткнуть їм роти посадами, грошима, безпекою.
Бо навіщо суспільству знати про проблему?
Сама ж “розсмокчеться”. Правда ж?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2370
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:шось журнялюги наплутали

Якість нашої журналістки пробила наступне дно і вже наближається до центру земної кулі.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 13.10.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:37

  Бетон написав:вчера при мне полицейский Mitsubishi без включённых проблесковых маяков, при виде парня, резко преградил ему дорогу на Дмитриевской. из машины вывалила толпа баклажанов для бусификации.
сегодня утром такое же авто, крепило студента на южном. женщина в белом спасла ребёнка. спасибо ей за это.
пешком ходить опасно

Так что - тот лысый 45ти летний мобилизировнный "патриот", что про него ссылку ЛАД ночью приводил, что наводил расейськие исканхуеры на позиции своей части(как будто они с Орланов и спутников этого не видят) и сдавал точки ПВО(а вот это уже интересно, они ж мобильные по логике должны быть, тем более под Харьковом, в десятках км от савецкой армии им.тов.шойгу) - тоже скорей всего шёл за хлебушком или пивком, и может даже с дамой или ребёнком, а его "бронированные" тупые копотитушки хоп за рога - и в стойло, а по дороге ещё и настучать за слабую любовь к батькивщине могли, иначе откель такое отношение к новому месту работы и сослуживцам то?
Тебя ж тоже за руку синие ловить пытались, но ты вырвался(пёхом)? Что помогло - природная наглость иои то что под 140кг весишь?
барабашов
 
Повідомлень: 4362
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Тебя ж тоже за руку синие ловить пытались, но ты вырвался(пёхом)? Что помогло - природная наглость иои то что под 140кг весишь?


он писал, та же схема - "женщина спасла ребенка"
fox767676
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:47

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️22,7 млн грн: новий розмір виплат у разі загибелі військового затвердив Кабмін.

Також збільшена допомога у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання:
▪️12 млн грн — I група;
▪️9 млн грн — II група;
▪️7,5 млн грн — III група.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ia-biitsiv


це правильно
але чи будуть гроші ?

Виплати - то звичайно правильно і потрібно, але розумно було б обмежити їх зараз якимось умовним мільйоном, а основну виплату з тих 22,7 млн грн відкласти до перемоги?
Бо якось не раціонально виглядають такі витрати саме зараз, на фоні нестачі коштів буквально на все, на фоні діри в бюджеті, на фоні постійних зборів волонтерами на дрони, ППО...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 25 вер, 2024 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 4618
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Мабуть, як і завжди, заткнуть їм роти посадами, грошима, безпекою.


стандарртна профілактика зламності
fox767676
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:49

  Schmit написав:
Виплати - то звичайно правильно і потрібно, але розумно було б обмежити їх зараз якимось умовним мільйоном, а основну виплату з тих 22,7 млн грн відкласти до перемоги?
Бо якось не раціонально виглядають такі витрати саме зараз, на фоні нестачі коштів на дрони, ППО...

та вже розібралися, що виплаті не збільшили, а зменшили

було 15 млн, стало 2 - за загибель
Xenon
 
Повідомлень: 4762
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:51

  Bobua написав:
Чому не врятує "план перемоги": ще раз про демарш із СЗЧ Сергія Гнезділова
focus.uaSep 25, 2024 8:15 AM

В Україні назріває "революція гладіаторів", як її називає політолог і волонтер Геннадій Друзенко. Він закликає українську владу звернути якнайсерйознішу увагу на демарш із СЗЧ Сергія Гнезділова — і правильно на нього відреагувати.

ПЕРШИЙ ДЗВІНОК

За моїм прогнозом, війна увійде в критичну фазу вже цієї зими через критичний брак з обох сторін живої сили. Тобто солдатів, які безпосередньо боронять, захоплюють чи відбивають території: конкретні посадки, поселення та будівлі.

Бо і в Україні, і в Росії нема (у них і не було, у нас — зникло) відчуття екзистенційності цієї війни. Немає відчуття, що все поставлено на карту, а програш призведе до катастрофи. Наразі в обох країнах сформувалися команди гладіаторів по кількасот тисяч і мільйонні команди глядачів.

І тут раптом один із гладіаторів виходить на сцену (в медіа) і на повен голос заявляє: це несправедливо, коли сотні тисяч воюють, а мільйони вболівають (або вже й не вболівають, а лише заробляють на корупційному тоталізаторі). Гладіатори — теж люди. Вони втомилися, вигоріли, скучили за рідними та близькими. І загалом заслужили на ротацію і повернення до нормального життя, яким наразі живе більшість українців. Так, це нова нормальність, яка відрізняється від нормальності 2014-2021 років. Але життя в тилу адаптувалося до ракет і дронів, а про велику війну в Києві нагадує хіба що галявина з жовто-блакитних прапорців на Майдані, вщент заповнена українська Стіна плачу Михайлівського монастиря та кількість авто, пофарбованих у камуфляж, на дорогах…

Солдати стали не просто говорити про справедливість, не просто тихо йти у СЗЧ і в такий спосіб відновлювати цю справедливість (у їхньому розумінні) по факту, а ставити питання публічно і руба. По суті, демарш Сергія Гнезділова, який так гучно зрезонував у соцмережах, це виклик чинному правопорядку, який став настільки несправедливим, що військовослужбовець із бездоганним послужним списком прилюдно відмовляється його дотримуватися.


Тихий СЗЧ-шник — це правопорушник, людина, яка це робить прилюдно з відчуттям власної правоти — це революціонер, що кидає виклик усій системі. Яка за її (і багатьох інших) відчуттями у своїй несправедливості перейшла певну засадничу межу. І це нас повертає до головної тези — чимало справді порядних і патріотичних чоловіків та жінок не готові помирати за будь-яку Україну. Особливо за ту, яка стає все більше схожою на нашого ворога. Соціальна нерівність і несправедливість загрожують підірвати наш супротив ізсередини. І тоді жодна західна допомога, жоден "план перемоги" не врятують нас від катастрофи.

Жодне суспільство не буває ідеально справедливим. Жодна держава не є ефективною на 100%. Жодна влада не є абсолютно професійною, патріотичною та доброчесною. Але є ті межі несправедливості, які підважують імператив захисту української державності за будь-яку ціну. На жаль, наша опірність не безмежна. І все більше людей у камуфляжі перейматимуться питанням, чому гладіатори мають захищати глядачів і вболівальників на комфортних трибунах. А також мимоволі казково збагачувати тих, хто продає квитки у глядацьку залу на цей кривавий двобій. Тоді як за квитками на ринг черг не спостерігається вже понад два роки…

Я б на місці влади спробував почути цей дзвіночок. Бо якщо його не почути, і зброя, і фінанси, і плани перемоги не врятують нас від катастрофи. Адже коли громадяни зневірюються у своїй державі, все решта втрачає сенс.


Час від часу дивлюсь на діпстейті скільки “територій” ми втратили за день.
На жаль, там не пише відносну зміну. Жаль, бо може ті числа збадьорили би тили.

На Гнезділова ~десяток тисяч підписані в ФБ.
І ще крупніші фігури теж погнали його хвилю.
Тому й розголос.
Та й чи ж окопах він був?

Інші військові зі схожим чи більшим охопленням -- інколи навіть з профілю видно, що вони не на нулі.
А може і своїх “кріпаків” мають.
Наївно сподіватись демаршів від таких.

Мабуть, як і завжди, заткнуть їм роти посадами, грошима, безпекою.
Бо навіщо суспільству знати про проблему?
Сама ж “розсмокчеться”. Правда ж?

Успіх-Гнєзділов-гладіатор
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36524
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:58

  Xenon написав:
  Schmit написав:
Виплати - то звичайно правильно і потрібно, але розумно було б обмежити їх зараз якимось умовним мільйоном, а основну виплату з тих 22,7 млн грн відкласти до перемоги?
Бо якось не раціонально виглядають такі витрати саме зараз, на фоні нестачі коштів на дрони, ППО...

та вже розібралися, що виплаті не збільшили, а зменшили

було 15 млн, стало 2 - за загибель

первым повезло. "живые позавидуют мёртвым".
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24978
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:01

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24978
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 100401004110042100431004410045>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 68215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 232197
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 739365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.