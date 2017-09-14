Чому не врятує "план перемоги": ще раз про демарш із СЗЧ Сергія Гнезділова focus.uaSep 25, 2024 8:15 AM
В Україні назріває "революція гладіаторів", як її називає політолог і волонтер Геннадій Друзенко. Він закликає українську владу звернути якнайсерйознішу увагу на демарш із СЗЧ Сергія Гнезділова — і правильно на нього відреагувати.
ПЕРШИЙ ДЗВІНОК
За моїм прогнозом, війна увійде в критичну фазу вже цієї зими через критичний брак з обох сторін живої сили. Тобто солдатів, які безпосередньо боронять, захоплюють чи відбивають території: конкретні посадки, поселення та будівлі.
Бо і в Україні, і в Росії нема (у них і не було, у нас — зникло) відчуття екзистенційності цієї війни. Немає відчуття, що все поставлено на карту, а програш призведе до катастрофи. Наразі в обох країнах сформувалися команди гладіаторів по кількасот тисяч і мільйонні команди глядачів.
І тут раптом один із гладіаторів виходить на сцену (в медіа) і на повен голос заявляє: це несправедливо, коли сотні тисяч воюють, а мільйони вболівають (або вже й не вболівають, а лише заробляють на корупційному тоталізаторі). Гладіатори — теж люди. Вони втомилися, вигоріли, скучили за рідними та близькими. І загалом заслужили на ротацію і повернення до нормального життя, яким наразі живе більшість українців. Так, це нова нормальність, яка відрізняється від нормальності 2014-2021 років. Але життя в тилу адаптувалося до ракет і дронів, а про велику війну в Києві нагадує хіба що галявина з жовто-блакитних прапорців на Майдані, вщент заповнена українська Стіна плачу Михайлівського монастиря та кількість авто, пофарбованих у камуфляж, на дорогах…
Солдати стали не просто говорити про справедливість, не просто тихо йти у СЗЧ і в такий спосіб відновлювати цю справедливість (у їхньому розумінні) по факту, а ставити питання публічно і руба. По суті, демарш Сергія Гнезділова, який так гучно зрезонував у соцмережах, це виклик чинному правопорядку, який став настільки несправедливим, що військовослужбовець із бездоганним послужним списком прилюдно відмовляється його дотримуватися.
Тихий СЗЧ-шник — це правопорушник, людина, яка це робить прилюдно з відчуттям власної правоти — це революціонер, що кидає виклик усій системі. Яка за її (і багатьох інших) відчуттями у своїй несправедливості перейшла певну засадничу межу. І це нас повертає до головної тези — чимало справді порядних і патріотичних чоловіків та жінок не готові помирати за будь-яку Україну. Особливо за ту, яка стає все більше схожою на нашого ворога. Соціальна нерівність і несправедливість загрожують підірвати наш супротив ізсередини. І тоді жодна західна допомога, жоден "план перемоги" не врятують нас від катастрофи.
Жодне суспільство не буває ідеально справедливим. Жодна держава не є ефективною на 100%. Жодна влада не є абсолютно професійною, патріотичною та доброчесною. Але є ті межі несправедливості, які підважують імператив захисту української державності за будь-яку ціну. На жаль, наша опірність не безмежна. І все більше людей у камуфляжі перейматимуться питанням, чому гладіатори мають захищати глядачів і вболівальників на комфортних трибунах. А також мимоволі казково збагачувати тих, хто продає квитки у глядацьку залу на цей кривавий двобій. Тоді як за квитками на ринг черг не спостерігається вже понад два роки… Я б на місці влади спробував почути цей дзвіночок. Бо якщо його не почути, і зброя, і фінанси, і плани перемоги не врятують нас від катастрофи. Адже коли громадяни зневірюються у своїй державі, все решта втрачає сенс.
Час від часу дивлюсь на діпстейті скільки “територій” ми втратили за день. На жаль, там не пише відносну зміну. Жаль, бо може ті числа збадьорили би тили.
На Гнезділова ~десяток тисяч підписані в ФБ. І ще крупніші фігури теж погнали його хвилю. Тому й розголос. Та й чи ж окопах він був?
Інші військові зі схожим чи більшим охопленням -- інколи навіть з профілю видно, що вони не на нулі. А може і своїх “кріпаків” мають. Наївно сподіватись демаршів від таких.
Мабуть, як і завжди, заткнуть їм роти посадами, грошима, безпекою. Бо навіщо суспільству знати про проблему? Сама ж “розсмокчеться”. Правда ж?
Бетон написав:вчера при мне полицейский Mitsubishi без включённых проблесковых маяков, при виде парня, резко преградил ему дорогу на Дмитриевской. из машины вывалила толпа баклажанов для бусификации. сегодня утром такое же авто, крепило студента на южном. женщина в белом спасла ребёнка. спасибо ей за это. пешком ходить опасно
Так что - тот лысый 45ти летний мобилизировнный "патриот", что про него ссылку ЛАД ночью приводил, что наводил расейськие исканхуеры на позиции своей части(как будто они с Орланов и спутников этого не видят) и сдавал точки ПВО(а вот это уже интересно, они ж мобильные по логике должны быть, тем более под Харьковом, в десятках км от савецкой армии им.тов.шойгу) - тоже скорей всего шёл за хлебушком или пивком, и может даже с дамой или ребёнком, а его "бронированные" тупые копотитушки хоп за рога - и в стойло, а по дороге ещё и настучать за слабую любовь к батькивщине могли, иначе откель такое отношение к новому месту работы и сослуживцам то? Тебя ж тоже за руку синие ловить пытались, но ты вырвался(пёхом)? Что помогло - природная наглость иои то что под 140кг весишь?
Виплати - то звичайно правильно і потрібно, але розумно було б обмежити їх зараз якимось умовним мільйоном, а основну виплату з тих 22,7 млн грн відкласти до перемоги? Бо якось не раціонально виглядають такі витрати саме зараз, на фоні нестачі коштів буквально на все, на фоні діри в бюджеті, на фоні постійних зборів волонтерами на дрони, ППО...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 25 вер, 2024 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав: Виплати - то звичайно правильно і потрібно, але розумно було б обмежити їх зараз якимось умовним мільйоном, а основну виплату з тих 22,7 млн грн відкласти до перемоги? Бо якось не раціонально виглядають такі витрати саме зараз, на фоні нестачі коштів на дрони, ППО...
та вже розібралися, що виплаті не збільшили, а зменшили
Чому не врятує "план перемоги": ще раз про демарш із СЗЧ Сергія Гнезділова focus.uaSep 25, 2024 8:15 AM
В Україні назріває "революція гладіаторів", як її називає політолог і волонтер Геннадій Друзенко. Він закликає українську владу звернути якнайсерйознішу увагу на демарш із СЗЧ Сергія Гнезділова — і правильно на нього відреагувати.
ПЕРШИЙ ДЗВІНОК
За моїм прогнозом, війна увійде в критичну фазу вже цієї зими через критичний брак з обох сторін живої сили. Тобто солдатів, які безпосередньо боронять, захоплюють чи відбивають території: конкретні посадки, поселення та будівлі.
Бо і в Україні, і в Росії нема (у них і не було, у нас — зникло) відчуття екзистенційності цієї війни. Немає відчуття, що все поставлено на карту, а програш призведе до катастрофи. Наразі в обох країнах сформувалися команди гладіаторів по кількасот тисяч і мільйонні команди глядачів.
І тут раптом один із гладіаторів виходить на сцену (в медіа) і на повен голос заявляє: це несправедливо, коли сотні тисяч воюють, а мільйони вболівають (або вже й не вболівають, а лише заробляють на корупційному тоталізаторі). Гладіатори — теж люди. Вони втомилися, вигоріли, скучили за рідними та близькими. І загалом заслужили на ротацію і повернення до нормального життя, яким наразі живе більшість українців. Так, це нова нормальність, яка відрізняється від нормальності 2014-2021 років. Але життя в тилу адаптувалося до ракет і дронів, а про велику війну в Києві нагадує хіба що галявина з жовто-блакитних прапорців на Майдані, вщент заповнена українська Стіна плачу Михайлівського монастиря та кількість авто, пофарбованих у камуфляж, на дорогах…
Солдати стали не просто говорити про справедливість, не просто тихо йти у СЗЧ і в такий спосіб відновлювати цю справедливість (у їхньому розумінні) по факту, а ставити питання публічно і руба. По суті, демарш Сергія Гнезділова, який так гучно зрезонував у соцмережах, це виклик чинному правопорядку, який став настільки несправедливим, що військовослужбовець із бездоганним послужним списком прилюдно відмовляється його дотримуватися.
Тихий СЗЧ-шник — це правопорушник, людина, яка це робить прилюдно з відчуттям власної правоти — це революціонер, що кидає виклик усій системі. Яка за її (і багатьох інших) відчуттями у своїй несправедливості перейшла певну засадничу межу. І це нас повертає до головної тези — чимало справді порядних і патріотичних чоловіків та жінок не готові помирати за будь-яку Україну. Особливо за ту, яка стає все більше схожою на нашого ворога. Соціальна нерівність і несправедливість загрожують підірвати наш супротив ізсередини. І тоді жодна західна допомога, жоден "план перемоги" не врятують нас від катастрофи.
Жодне суспільство не буває ідеально справедливим. Жодна держава не є ефективною на 100%. Жодна влада не є абсолютно професійною, патріотичною та доброчесною. Але є ті межі несправедливості, які підважують імператив захисту української державності за будь-яку ціну. На жаль, наша опірність не безмежна. І все більше людей у камуфляжі перейматимуться питанням, чому гладіатори мають захищати глядачів і вболівальників на комфортних трибунах. А також мимоволі казково збагачувати тих, хто продає квитки у глядацьку залу на цей кривавий двобій. Тоді як за квитками на ринг черг не спостерігається вже понад два роки… Я б на місці влади спробував почути цей дзвіночок. Бо якщо його не почути, і зброя, і фінанси, і плани перемоги не врятують нас від катастрофи. Адже коли громадяни зневірюються у своїй державі, все решта втрачає сенс.
Час від часу дивлюсь на діпстейті скільки “територій” ми втратили за день. На жаль, там не пише відносну зміну. Жаль, бо може ті числа збадьорили би тили.
На Гнезділова ~десяток тисяч підписані в ФБ. І ще крупніші фігури теж погнали його хвилю. Тому й розголос. Та й чи ж окопах він був?
Інші військові зі схожим чи більшим охопленням -- інколи навіть з профілю видно, що вони не на нулі. А може і своїх “кріпаків” мають. Наївно сподіватись демаршів від таких.
Мабуть, як і завжди, заткнуть їм роти посадами, грошима, безпекою. Бо навіщо суспільству знати про проблему? Сама ж “розсмокчеться”. Правда ж?
Schmit написав: Виплати - то звичайно правильно і потрібно, але розумно було б обмежити їх зараз якимось умовним мільйоном, а основну виплату з тих 22,7 млн грн відкласти до перемоги? Бо якось не раціонально виглядають такі витрати саме зараз, на фоні нестачі коштів на дрони, ППО...
та вже розібралися, що виплаті не збільшили, а зменшили