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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1004110042100431004410045>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:03

  fox767676 написав:
  барабашов написав:Тебя ж тоже за руку синие ловить пытались, но ты вырвался(пёхом)? Что помогло - природная наглость иои то что под 140кг весишь?


он писал, та же схема - "женщина спасла ребенка"

Я не хожу пешком.
А если поржать, то меня носит женщина в белом 🤭
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:07

  Бетон написав:
  fox767676 написав:
  барабашов написав:Тебя ж тоже за руку синие ловить пытались, но ты вырвался(пёхом)? Что помогло - природная наглость иои то что под 140кг весишь?


он писал, та же схема - "женщина спасла ребенка"

Я не хожу пешком.
А если поржать, то меня носит женщина в белом 🤭

вчера был на петропавловской борщаговке. Авто едут сплошным потоком как в Киев так и обратно. Огромное количество авто, несколько тысяч за час, с водятлами 25-60. И никто никого не бусифицирует. Там если правильно оцепить периметр можно целую армию мобилизовать. И не надо толпой оливок с баклажанами гоняться за одним пешеходом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:10

  Wirująświatła написав:вчера был на петропавловской борщаговке. Авто едут сплошным потоком как в Киев так и обратно. Оргомное количество авто с водятлами 25-60. И никто никого не бусифицирует.

відчувається якась неприязнь до водіїв.
у мене в місті вже котрий день перекривають спальні райони зранку, всі виїзди. зупиняють майже 100% авто. поліція+тцк, в обох напрямках.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:13

  whois2010 написав:відчувається якась неприязнь до водіїв.
Европа пересаживается на велосипеды чтобы не создавать пробок и загазованности, у нас если ты идешь в атб пешком считается что ты бомж. Надо обязательно на 3л турбированном моторе за булочкой приехать. Может быть такая история только в Киеве и пригородах, хз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:14

  Wirująświatła написав:

Все по плану перемоги Зе?
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:18

  whois2010 написав:відчувається якась неприязнь до водіїв.
у мене в місті вже котрий день перекривають спальні райони зранку, всі виїзди. зупиняють майже 100% авто. поліція+тцк, в обох напрямках.

В чернівцях таксі не зупиняють.)
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:18

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:відчувається якась неприязнь до водіїв.
Европа пересаживается на велосипеды чтобы не создавать пробок и загазованности, у нас если ты идешь в атб пешком считается что ты бомж. Надо обязательно на 3л турбированном моторе за булочкой приехать. Может быть такая история только в Киеве и пригородах, хз.

нас до європи ще ніхто не запрошував. поки суцільна азіатчина: обмеження в правах всупереч конституції, викрадення людей на вулицях, кожен тиждень гучні корупціонні скандали, узурпація влади та верховний в гімнастерці.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:18

  whois2010 написав:у мене в місті вже котрий день перекривають спальні райони зранку, всі виїзди. зупиняють майже 100% авто. поліція+тцк, в обох напрямках.
дай угадаю у всех куплена бронь, а кто не купил офис продаж работает круглосуточно.
  whois2010 написав:верховний в гімнастерці.
я кстати этого не понимаю зачем носить хаки президенту? ты ж не из окопа на саммиты ездишь. Или это экономия на костюмах? В прокат можно взять.
https://www.best-wedding.com.ua/profile ... -5821.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:48

Бобуа
Про гладіаторів та революціонера влучно.
Я ж вже котрий рік кажу: в кожного своя правда...
Бо є, наприклад, отака -- чому гладіатори, а не римські легіонери?
Чому революціонер, а не зрадник, бо кидає саме своїх бойових побратимів і йде в СЗЧ?

Ну а влада...
Да хз, що вона думає. На кого, на що збирається спиратися?
На глядачів трибун, на легіони, на гладіаторів, на і т.д.
Хз.
Ні. На. Кого. Поки.
І теж має свою правду -- сама не збирається починати офіційний державний примус. Демократія...
І нашим, і вашим, і всім.

Але в повітрі дзвінять.. хотєлки.. всіх - і фронтовиків (різних... від азовців до гнезділових), і ухилянтів, і підприємців, і опозиції, і самої влади, і т.д.
Реалізація чиїхсь буде?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:00

  detroytred написав:............
Ну а влада...
Да хз, що вона думає. На кого, на що збирається спиратися?
На глядачів трибун, на легіони, на гладіаторів, на і т.д.
Хз.
Ні. На. Кого. Поки.
І теж має свою правду -- сама не збирається починати офіційний державний примус. Демократія...
І нашим, і вашим, і всім.
..............

У нас слабая власть.
Она, может, и собралась бы "почати офіційний державний примус", но сил нет на это.
И опереться не на кого. Разве что на армию, так и то в наших условиях не получится.
ЛАД
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