барабашов написав:Тебя ж тоже за руку синие ловить пытались, но ты вырвался(пёхом)? Что помогло - природная наглость иои то что под 140кг весишь?
он писал, та же схема - "женщина спасла ребенка"
Я не хожу пешком. А если поржать, то меня носит женщина в белом 🤭
вчера был на петропавловской борщаговке. Авто едут сплошным потоком как в Киев так и обратно. Огромное количество авто, несколько тысяч за час, с водятлами 25-60. И никто никого не бусифицирует. Там если правильно оцепить периметр можно целую армию мобилизовать. И не надо толпой оливок с баклажанами гоняться за одним пешеходом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:відчувається якась неприязнь до водіїв.
Европа пересаживается на велосипеды чтобы не создавать пробок и загазованности, у нас если ты идешь в атб пешком считается что ты бомж. Надо обязательно на 3л турбированном моторе за булочкой приехать. Может быть такая история только в Киеве и пригородах, хз.
whois2010 написав:відчувається якась неприязнь до водіїв.
Европа пересаживается на велосипеды чтобы не создавать пробок и загазованности, у нас если ты идешь в атб пешком считается что ты бомж. Надо обязательно на 3л турбированном моторе за булочкой приехать. Может быть такая история только в Киеве и пригородах, хз.
нас до європи ще ніхто не запрошував. поки суцільна азіатчина: обмеження в правах всупереч конституції, викрадення людей на вулицях, кожен тиждень гучні корупціонні скандали, узурпація влади та верховний в гімнастерці.
Бобуа Про гладіаторів та революціонера влучно. Я ж вже котрий рік кажу: в кожного своя правда... Бо є, наприклад, отака -- чому гладіатори, а не римські легіонери? Чому революціонер, а не зрадник, бо кидає саме своїх бойових побратимів і йде в СЗЧ?
Ну а влада... Да хз, що вона думає. На кого, на що збирається спиратися? На глядачів трибун, на легіони, на гладіаторів, на і т.д. Хз. Ні. На. Кого. Поки. І теж має свою правду -- сама не збирається починати офіційний державний примус. Демократія... І нашим, і вашим, і всім.
Але в повітрі дзвінять.. хотєлки.. всіх - і фронтовиків (різних... від азовців до гнезділових), і ухилянтів, і підприємців, і опозиції, і самої влади, і т.д. Реалізація чиїхсь буде?
detroytred написав:............ Ну а влада... Да хз, що вона думає. На кого, на що збирається спиратися? На глядачів трибун, на легіони, на гладіаторів, на і т.д. Хз. Ні. На. Кого. Поки. І теж має свою правду -- сама не збирається починати офіційний державний примус. Демократія... І нашим, і вашим, і всім. ..............
У нас слабая власть. Она, может, и собралась бы "почати офіційний державний примус", но сил нет на это. И опереться не на кого. Разве что на армию, так и то в наших условиях не получится.