Додано: Сер 25 вер, 2024 12:13

барабашов написав: в Киеве почти ничего никто в воздух не гадит. в Киеве почти ничего никто в воздух не гадит.

приглашаю пожить в киеве локацию я вам подберу. Например около кольцевой. Несмотря на выезд 6-8 млн в европы количество авто в киеве и пригородах постоянно растёт. Перекрестки которые я раньше проезжал за 20 секунд сейчас можно несколько минут постоять. Парковки у всех маркетов забиты до поздней ночи. Может жирные беженцы, но по своему жк вижу большинство жителей сменило авто на более свежее в 2022-2024 году и ланосов нет ни одного. Средний ценник вырос на 2-3куе. Мое мнение бабки у людей есть а тратить их особо не на что. Недвижимость на паузе, на теплые острова не всех выпускают. Вот и покупают авто