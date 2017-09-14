Українська фортеця впродовж 31 місяця: 72-га ОМБр почала відступ з Вугледара, — Forbes
Причина втрати Вугледара очевидна, вважає Девід Екс. Українські війська розтягнуті на всій лінії фронту, яка простягається на 700 миль, надзвичайно розтягнуті, а наступ українських бригад у Курську область лише прискорив цей процес.
whois2010 написав:відчувається якась неприязнь до водіїв.
Европа пересаживается на велосипеды чтобы не создавать пробок и загазованности, у нас если ты идешь в атб пешком считается что ты бомж. Надо обязательно на 3л турбированном моторе за булочкой приехать. Может быть такая история только в Киеве и пригородах, хз.
Не все ездят на свеженьких Х5/6/7 и МЛ-GLS-aх в булочную У нас в основном "звонильщики" Большинство имеет "-Логан-Лайнос-" в разных вариантах разных поколений и в основном корейско-японский Сейчас даже на "Скорп"21века и Хонды-кроссоверы ставят 1,5турбо, как и на Спортажи и Туксоны По сравнению со штатами и тем более мегамиллионниками Азии в Киеве почти ничего никто в воздух не гадит.
барабашов написав:в Киеве почти ничего никто в воздух не гадит.
приглашаю пожить в киеве локацию я вам подберу. Например около кольцевой. Несмотря на выезд 6-8 млн в европы количество авто в киеве и пригородах постоянно растёт. Перекрестки которые я раньше проезжал за 20 секунд сейчас можно несколько минут постоять. Парковки у всех маркетов забиты до поздней ночи. Может жирные беженцы, но по своему жк вижу большинство жителей сменило авто на более свежее в 2022-2024 году и ланосов нет ни одного. Средний ценник вырос на 2-3куе. Мое мнение бабки у людей есть а тратить их особо не на что. Недвижимость на паузе, на теплые острова не всех выпускают. Вот и покупают авто
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Тебя ж тоже за руку синие ловить пытались, но ты вырвался(пёхом)? Что помогло - природная наглость иои то что под 140кг весишь?
он писал, та же схема - "женщина спасла ребенка"
Я не хожу пешком. А если поржать, то меня носит женщина в белом 🤭
Так тебя "оливки"(???) пытались из-за руля QX80 вытянуть или как дело было то? Это в до"Резерв"ные времена было? Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет? От тыловых военных в мае слышал что при установке в телефон "резерва" сразу им приходило пушсообщение что они в розыске Так любое тело даже не с компа военкомата имея простейшие хакерские навыки может любого в розыск подать А "баклажанам и оливкам" пох на реальный подвох, главное патриота мордой в асфальт уронить.
whois2010 написав:відчувається якась неприязнь до водіїв.
Европа пересаживается на велосипеды чтобы не создавать пробок и загазованности, у нас если ты идешь в атб пешком считается что ты бомж. Надо обязательно на 3л турбированном моторе за булочкой приехать. Может быть такая история только в Киеве и пригородах, хз.
нас до європи ще ніхто не запрошував. поки суцільна азіатчина: обмеження в правах всупереч конституції, викрадення людей на вулицях, кожен тиждень гучні корупціонні скандали, узурпація влади та верховний в гімнастерці.
пів неньки щасливчиків вже виїхало, а решті воєнний комунізм азіатського типу
detroytred написав:............ Ну а влада... Да хз, що вона думає. На кого, на що збирається спиратися? На глядачів трибун, на легіони, на гладіаторів, на і т.д. Хз. Ні. На. Кого. Поки. І теж має свою правду -- сама не збирається починати офіційний державний примус. Демократія... І нашим, і вашим, і всім. ..............
У нас слабая власть. Она, может, и собралась бы "почати офіційний державний примус", но сил нет на это. И опереться не на кого. Разве что на армию, так и то в наших условиях не получится.
а чому слаба? що їй не вистачає для сильності? ще вищі доходи ефективних?
Wirująświatła написав:Это о глобальном конфликте к старому разговору с детроид. По идее Украина играет в нем ключевую роль, но трамп про этот конфликт не слышал, для него это выкачка денег американских налогоплательщиков
)) У вас в самого в тексті є ознаки глобальності конфлікту -- гроші не викачують не з кишені баби Мані села Петріківка, а з кишень найпотужнішої держави світу і головне -- навіть бувший президент цієї держави і представник однієї з двох основних партій-сил на владу в ній нічого! не може! з цим! зробити. Як цього ангелоиду не видно - хто зна.
Про ключову роль України -- )) Не вигадуйте таких)) ідей. Україна грає роль майданчика. Ще й з бонусом - ресурсами для протистояння.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 25 вер, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.