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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10042100431004410045>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:02

  Schmit написав:
  Wirująświatła написав:

Все по плану перемоги Зе?


звісно!

Українська фортеця впродовж 31 місяця: 72-га ОМБр почала відступ з Вугледара, — Forbes

Причина втрати Вугледара очевидна, вважає Девід Екс. Українські війська розтягнуті на всій лінії фронту, яка простягається на 700 миль, надзвичайно розтягнуті, а наступ українських бригад у Курську область лише прискорив цей процес.

"Українська оборона на сході країни давала збої ще до того, як минулого місяця Генеральний штаб у Києві віддав наказ частинам восьми бригад наступати через кордон у Курську область", — резюмував військовий оглядач.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/669 ... ara-forbes
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:09

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:відчувається якась неприязнь до водіїв.
Европа пересаживается на велосипеды чтобы не создавать пробок и загазованности, у нас если ты идешь в атб пешком считается что ты бомж. Надо обязательно на 3л турбированном моторе за булочкой приехать. Может быть такая история только в Киеве и пригородах, хз.

Не все ездят на свеженьких Х5/6/7 и МЛ-GLS-aх в булочную
У нас в основном "звонильщики"
Большинство имеет "-Логан-Лайнос-" в разных вариантах разных поколений и в основном корейско-японский
Сейчас даже на "Скорп"21века и Хонды-кроссоверы ставят 1,5турбо, как и на Спортажи и Туксоны
По сравнению со штатами и тем более мегамиллионниками Азии в Киеве почти ничего никто в воздух не гадит.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:13

  барабашов написав:в Киеве почти ничего никто в воздух не гадит.
приглашаю пожить в киеве локацию я вам подберу. Например около кольцевой. Несмотря на выезд 6-8 млн в европы количество авто в киеве и пригородах постоянно растёт. Перекрестки которые я раньше проезжал за 20 секунд сейчас можно несколько минут постоять. Парковки у всех маркетов забиты до поздней ночи. Может жирные беженцы, но по своему жк вижу большинство жителей сменило авто на более свежее в 2022-2024 году и ланосов нет ни одного. Средний ценник вырос на 2-3куе. Мое мнение бабки у людей есть а тратить их особо не на что. Недвижимость на паузе, на теплые острова не всех выпускают. Вот и покупают авто
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:18



Это о глобальном конфликте к старому разговору с детроид. По идее Украина играет в нем ключевую роль, но трамп про этот конфликт не слышал, для него это выкачка денег американских налогоплательщиков
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:18

  Бетон написав:
  fox767676 написав:
  барабашов написав:Тебя ж тоже за руку синие ловить пытались, но ты вырвался(пёхом)? Что помогло - природная наглость иои то что под 140кг весишь?


он писал, та же схема - "женщина спасла ребенка"

Я не хожу пешком.
А если поржать, то меня носит женщина в белом 🤭

Так тебя "оливки"(???) пытались из-за руля QX80 вытянуть или как дело было то?
Это в до"Резерв"ные времена было?
Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?
От тыловых военных в мае слышал что при установке в телефон "резерва" сразу им приходило пушсообщение что они в розыске
Так любое тело даже не с компа военкомата имея простейшие хакерские навыки может любого в розыск подать
А "баклажанам и оливкам" пох на реальный подвох, главное патриота мордой в асфальт уронить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:26

  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:відчувається якась неприязнь до водіїв.
Европа пересаживается на велосипеды чтобы не создавать пробок и загазованности, у нас если ты идешь в атб пешком считается что ты бомж. Надо обязательно на 3л турбированном моторе за булочкой приехать. Может быть такая история только в Киеве и пригородах, хз.

нас до європи ще ніхто не запрошував. поки суцільна азіатчина: обмеження в правах всупереч конституції, викрадення людей на вулицях, кожен тиждень гучні корупціонні скандали, узурпація влади та верховний в гімнастерці.

пів неньки щасливчиків вже виїхало, а решті воєнний комунізм азіатського типу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:28

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
Ну а влада...
Да хз, що вона думає. На кого, на що збирається спиратися?
На глядачів трибун, на легіони, на гладіаторів, на і т.д.
Хз.
Ні. На. Кого. Поки.
І теж має свою правду -- сама не збирається починати офіційний державний примус. Демократія...
І нашим, і вашим, і всім.
..............

У нас слабая власть.
Она, может, и собралась бы "почати офіційний державний примус", но сил нет на это.
И опереться не на кого. Разве что на армию, так и то в наших условиях не получится.

а чому слаба? що їй не вистачає для сильності? ще вищі доходи ефективних?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:37

  Wirująświatła написав:Это о глобальном конфликте к старому разговору с детроид. По идее Украина играет в нем ключевую роль, но трамп про этот конфликт не слышал, для него это выкачка денег американских налогоплательщиков

))
У вас в самого в тексті є ознаки глобальності конфлікту -- гроші не викачують не з кишені баби Мані села Петріківка, а з кишень найпотужнішої держави світу і головне -- навіть бувший президент цієї держави і представник однієї з двох основних партій-сил на владу в ній нічого! не може! з цим! зробити.
Як цього ангелоиду не видно - хто зна.

Про ключову роль України -- )) Не вигадуйте таких)) ідей.
Україна грає роль майданчика. Ще й з бонусом - ресурсами для протистояння.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 25 вер, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:38

  flyman написав:а чому слаба? що їй не вистачає для сильності? ще вищі доходи ефективних
для силы надо 100ярдов от США и 80 ярдов от Европы. Тогда пэрэмога.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:39

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:а чому слаба? що їй не вистачає для сильності? ще вищі доходи ефективних
для силы надо 100ярдов от США и 80 ярдов от Европы. Тогда пэрэмога.

Бабло перемагає зло
flyman
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