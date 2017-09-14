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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:13
барабашов написав:
в Киеве почти ничего никто в воздух не гадит.
приглашаю пожить в киеве локацию я вам подберу. Например около кольцевой. Несмотря на выезд 6-8 млн в европы количество авто в киеве и пригородах постоянно растёт. Перекрестки которые я раньше проезжал за 20 секунд сейчас можно несколько минут постоять. Парковки у всех маркетов забиты до поздней ночи. Может жирные беженцы, но по своему жк вижу большинство жителей сменило авто на более свежее в 2022-2024 году и ланосов нет ни одного. Средний ценник вырос на 2-3куе. Мое мнение бабки у людей есть а тратить их особо не на что. Недвижимость на паузе, на теплые острова не всех выпускают. Вот и покупают авто
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 25 вер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:18
Это о глобальном конфликте к старому разговору с детроид. По идее Украина играет в нем ключевую роль, но трамп про этот конфликт не слышал, для него это выкачка денег американских налогоплательщиков
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 25 вер, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:18
Бетон написав: fox767676 написав: барабашов написав:
Тебя ж тоже за руку синие ловить пытались, но ты вырвался(пёхом)? Что помогло - природная наглость иои то что под 140кг весишь?
он писал, та же схема - "женщина спасла ребенка"
Я не хожу пешком.
А если поржать, то меня носит женщина в белом 🤭
Так тебя "оливки"(???) пытались из-за руля QX80 вытянуть или как дело было то?
Это в до"Резерв"ные времена было?
Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?
От тыловых военных в мае слышал что при установке в телефон "резерва" сразу им приходило пушсообщение что они в розыске
Так любое тело даже не с компа военкомата имея простейшие хакерские навыки может любого в розыск подать
А "баклажанам и оливкам" пох на реальный подвох, главное патриота мордой в асфальт уронить.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:26
whois2010 написав: Wirująświatła написав: whois2010 написав:
відчувається якась неприязнь до водіїв.
Европа пересаживается на велосипеды чтобы не создавать пробок и загазованности, у нас если ты идешь в атб пешком считается что ты бомж. Надо обязательно на 3л турбированном моторе за булочкой приехать. Может быть такая история только в Киеве и пригородах, хз.
нас до європи ще ніхто не запрошував. поки суцільна азіатчина: обмеження в правах всупереч конституції, викрадення людей на вулицях, кожен тиждень гучні корупціонні скандали, узурпація влади та верховний в гімнастерці.
пів неньки щасливчиків вже виїхало, а решті воєнний комунізм азіатського типу
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:28
ЛАД написав: detroytred написав:
............
Ну а влада...
Да хз, що вона думає. На кого, на що збирається спиратися?
На глядачів трибун, на легіони, на гладіаторів, на і т.д.
Хз.
Ні. На. Кого. Поки.
І теж має свою правду -- сама не збирається починати офіційний державний примус. Демократія...
І нашим, і вашим, і всім.
..............
У нас слабая власть.
Она, может, и собралась бы "почати офіційний державний примус", но сил нет на это.
И опереться не на кого. Разве что на армию, так и то в наших условиях не получится.
а чому слаба? що їй не вистачає для сильності? ще вищі доходи ефективних?
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:37
Wirująświatła написав:
Это о глобальном конфликте к старому разговору с детроид. По идее Украина играет в нем ключевую роль, но трамп про этот конфликт не слышал, для него это выкачка денег американских налогоплательщиков
))
У вас в самого в тексті є ознаки глобальності конфлікту -- гроші не викачують не з кишені баби Мані села Петріківка, а з кишень найпотужнішої держави світу і головне -- навіть бувший президент цієї держави і представник однієї з двох основних партій-сил на владу в ній нічого! не може! з цим! зробити.
Як цього ангелоиду не видно - хто зна.
Про ключову роль України -- )) Не вигадуйте таких)) ідей.
Україна грає роль майданчика. Ще й з бонусом - ресурсами для протистояння.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 25 вер, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:38
flyman написав:
а чому слаба? що їй не вистачає для сильності? ще вищі доходи ефективних
для силы надо 100ярдов от США и 80 ярдов от Европы. Тогда пэрэмога.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:39
Wirująświatła написав: flyman написав:
а чому слаба? що їй не вистачає для сильності? ще вищі доходи ефективних
для силы надо 100ярдов от США и 80 ярдов от Европы. Тогда пэрэмога.
Бабло перемагає зло
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:40
detroytred написав:
гроші не викачують не з кишені баби Мані села Петріківка, а з кишень найпотужнішої держави світу і головне -- навіть бувший президент цієї
тогда это конфликт папы (США) и дочки (Украины) за бабки. Но на глобальный все равно не тянет.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:41
flyman написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
а чому слаба? що їй не вистачає для сильності? ще вищі доходи ефективних
для силы надо 100ярдов от США и 80 ярдов от Европы. Тогда пэрэмога.
Бабло перемагає зло
"Наполеону приписують фразу: «Для ведення війни мені потрібні три речі: по-перше – гроші, по-друге – гроші і по-третє – гроші»."
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