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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10043100441004510046>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:43

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:гроші не викачують не з кишені баби Мані села Петріківка, а з кишень найпотужнішої держави світу і головне -- навіть бувший президент цієї
тогда это конфликт папы (США) и дочки (Украины) за бабки. Но на глобальный все равно не тянет.

Аналогії тата-дочки, да ще й за гроші між ними --- це вже недосяжно для мого розуміння навіть само приблизно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:50

  dimo_0n написав:
  ЛАД написав:Вы предполагаете, что Харьков пустой и я тут один сижу?
И сегодня город живёт. Несмотря на 2,5 года обстрелов и бомбёжек. Сначала артой, потом С-300, теперь КАБами

Ну в Угледаре, захваченном Мариуполе\Мелитополе\Энергодаре тоже сидят\сидели...
Мне не ясна логика - зачем оставаться там, где вероятность прилета высока, соответственно вероятность остаться в живых меньше... Ну да то ваше решение, вам с ним жить. Как я любою говорить - каждый сам кузнец своего НЕсчаться.


Логика у каждого своя.
Лёгкая попытка объяснения в видео, которое выложил Виталий в viewtopic.php?p=5770706#p5770706, но слабенько.
Если выезжать, то имеет смысл на Запад, а это не все хотят и не все могут (18-60).
Миграция на запад Украины идея так себе.
Сразу встают 2 вопроса:
- где жить;
- где работать.
А, точнее, один вопрос - за что жить?
Могу привести пример из реальной жизни. Мужчина с семьёй (жена и новорожденный ребёнок) выехали ещё весной 2022 в Ужгород. В Харькове они жили на окраине, которую до освобождения области обстреливали просто из орудий. Аренда квартиры - 10 тыс. Начал он искать работу - зарплата максимум 12 тыс. + 7 тыс. пособие беженцам на семью. Несколько месяцев помыкались (в начале ещё была неплохая гуманитарная помощь, потом начала падать) и уехали в Черкассы - благо там была квартира бабушки. Если бы не было, вернулись в Харьков.
Проблема жилья для беженцев государством, насколько знаю, не решена. Хорошо, например, в Черкассах - как раз перед войной построили новую поликлинику. Её переоборудовали и сделали общежитие для беженцев. Но тоже... Жить взрослым людям, семье в общаге удовольствие небольшое. Тем, у кого квартира разбита, деваться уже некуда, а тем, у кого целая (и платить за неё, вроде, всё равно надо, хоть и не живёшь) как-то не хочется. Дома всё же лучше. В других местах проблема с жильём ещё хуже.
Здесь у людей есть квартиры (за которые, если нет денег, можно и не платить, не выселят), у многих была и осталась работа, т.е. есть заработок.
Ну и старое рассуждение будивельника (он, правда, давно не вспоминал) о вероятности.
В большом городе вероятность попасть в ДТП выше, но, тем не менее, люди живут и не переезжают в деревню.
Да, Харьков постоянно обстреливают, но погибших и раненых не так много по отношению к количеству жителей.
Это наиболее распространённые причины. Бывают и другие.
И это только материальные.
Есть и моральные. Здесь знакомая и привычная обстановка, родственники, друзья, которые при необходимости могут помочь. Недаром говорят: "Дома и стены помогают".
Это так, вкратце. Соцопросы я не проводил.
И да, насчёт "серой зоны" по Бетону. Не знаю, что вы относите к серой зоне, но харьковчане Харьков серой зоной не считают.

И flyman.
Вы, как обычно, выделились умом и сообразительностью, походя оскорбив сотни тысяч людей назвав их "стадом маразматичних баранів".
Не буду награждать вас соответствующими эпитетами, но есть такая пословица: "Чья бы корова мычала...".
Советую вам удалить этот пост - viewtopic.php?p=5770697#p5770697, чтобы о вас не думали ещё хуже, чем вы есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:55

  ЛАД написав:У нас слабая власть.

Оце відкриття, а чого так? Вони ж будувались з 2019 року.
И опереться не на кого.

А чому 73% проголосовуваших за слабу владу не підставе плече у важку хвилину? Де ті всі авта з зеленою наліпкою "За ЗЕ"?
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:56

  detroytred написав:Аналогії тата-дочки, да ще й за гроші між ними --- це вже недосяжно для мого розуміння навіть само приблизно
когда папа сам предлагает доця возьми 60 ярдов у тебя там проблемы с соседями, тут нет конфликта. А когда доця раз в полгода едет к папе рассказывает как ей плохо, и только его деньги могут облегчить ей жизнь тут как бы конфликт, хоть и завуалированный какими то приколами, не проголосовали, еще что то. Особенно если папа не горит желанием помогать. Это помимо конфликта с соседом. То есть 2 разных конфликта вместо одного глобального.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 13:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:57

  Xenon написав:
❗️22,7 млн грн: новий розмір виплат у разі загибелі військового затвердив Кабмін.

Також збільшена допомога у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання:
▪️12 млн грн — I група;
▪️9 млн грн — II група;
▪️7,5 млн грн — III група.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ia-biitsiv


виплати захисникам це добре, але щоб їх забезпечити потрібно ще не раз підняти податки. і щоб ті хто не захищають їх сплачували. інакше шлях тільки один - інфляція яка обесцінить ці виплати.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:57

Президент Чехії заявив, що перемога над росією ціною знищення половини українського населення, не є перемогою
https://varta1.com.ua/news/prezydent-ch ... 86034.html

п.с. із 42 лямів залишилось 25...
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:00

  jump написав:Президент Чехії заявив, що перемога над росією ціною знищення половини українського населення, не є перемогою
https://varta1.com.ua/news/prezydent-ch ... 86034.html

Тю а такой гениальный план был. Очистить территорию, русня придет а никого нет, половина подохнет от скуки, другая от алкоголя (алкомаркеты надо оставить)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:22

  ЛАД написав:Здесь у людей есть квартиры
Да, Харьков постоянно обстреливают, но погибших и раненых не так много по отношению к количеству жителей.
Здесь знакомая и привычная обстановка, родственники, друзья, которые при необходимости могут помочь.

Все так і птічкі літають. Обстрілюють десь там... Друзі допоможуть... І раділся я на рсфср, а сваїх асвабадітелі нє трогают.
Перше шо чекає це зима, де брать електрику та чим грітись, їжа.
У випадку прильоту ніхто не допоможе і до телефону не добігти. Повезло якщо рятувальники встигли, або поранення несерйозні.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:32

  tester7336 написав:
  Xenon написав:
❗️22,7 млн грн: новий розмір виплат у разі загибелі військового затвердив Кабмін.

Також збільшена допомога у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання:
▪️12 млн грн — I група;
▪️9 млн грн — II група;
▪️7,5 млн грн — III група.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ia-biitsiv


виплати захисникам це добре, але щоб їх забезпечити потрібно ще не раз підняти податки. і щоб ті хто не захищають їх сплачували. інакше шлях тільки один - інфляція яка обесцінить ці виплати.

Насправді:
Згідно з постановою №1090, у випадку загибелі українського військовослужбовця розмір одноразової грошової допомоги становитиме 750 прожиткових мінімумів. Станом на січень 2024 року один прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3028 грн – отже, виплата за загибель військового становитиме 2,2 млн грн.
Крім того, уряд збільшив розмір виплати у випадку встановлення у військовослужбовця інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання. Залежно від групи інвалідності держава гарантуватиме такі виплати:
1,21 млн грн (400 прожиткових мінімумів) для військових з інвалідністю І групи;
908 тис. грн (300 прожиткових мінімумів) для військових з інвалідністю ІІ групи;
757 тис. грн (250 прожиткових мінімумів) для військових з інвалідністю ІІІ групи.
https://zaxid.net/news/

Це одноразова, а яка далі схема виплат - напевно щомісячні збільшать.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:34

  Xenon написав:
❗️22,7 млн грн: новий розмір виплат у разі загибелі військового затвердив Кабмін.

Також збільшена допомога у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання:
▪️12 млн грн — I група;
▪️9 млн грн — II група;
▪️7,5 млн грн — III група.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ia-biitsiv

Долар 150-200 через деякий час в майбутньому?)
sens
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