Аналогії тата-дочки, да ще й за гроші між ними --- це вже недосяжно для мого розуміння навіть само приблизно.
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:43
Аналогії тата-дочки, да ще й за гроші між ними --- це вже недосяжно для мого розуміння навіть само приблизно.
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:50
Логика у каждого своя.
Лёгкая попытка объяснения в видео, которое выложил Виталий в viewtopic.php?p=5770706#p5770706, но слабенько.
Если выезжать, то имеет смысл на Запад, а это не все хотят и не все могут (18-60).
Миграция на запад Украины идея так себе.
Сразу встают 2 вопроса:
- где жить;
- где работать.
А, точнее, один вопрос - за что жить?
Могу привести пример из реальной жизни. Мужчина с семьёй (жена и новорожденный ребёнок) выехали ещё весной 2022 в Ужгород. В Харькове они жили на окраине, которую до освобождения области обстреливали просто из орудий. Аренда квартиры - 10 тыс. Начал он искать работу - зарплата максимум 12 тыс. + 7 тыс. пособие беженцам на семью. Несколько месяцев помыкались (в начале ещё была неплохая гуманитарная помощь, потом начала падать) и уехали в Черкассы - благо там была квартира бабушки. Если бы не было, вернулись в Харьков.
Проблема жилья для беженцев государством, насколько знаю, не решена. Хорошо, например, в Черкассах - как раз перед войной построили новую поликлинику. Её переоборудовали и сделали общежитие для беженцев. Но тоже... Жить взрослым людям, семье в общаге удовольствие небольшое. Тем, у кого квартира разбита, деваться уже некуда, а тем, у кого целая (и платить за неё, вроде, всё равно надо, хоть и не живёшь) как-то не хочется. Дома всё же лучше. В других местах проблема с жильём ещё хуже.
Здесь у людей есть квартиры (за которые, если нет денег, можно и не платить, не выселят), у многих была и осталась работа, т.е. есть заработок.
Ну и старое рассуждение будивельника (он, правда, давно не вспоминал) о вероятности.
В большом городе вероятность попасть в ДТП выше, но, тем не менее, люди живут и не переезжают в деревню.
Да, Харьков постоянно обстреливают, но погибших и раненых не так много по отношению к количеству жителей.
Это наиболее распространённые причины. Бывают и другие.
И это только материальные.
Есть и моральные. Здесь знакомая и привычная обстановка, родственники, друзья, которые при необходимости могут помочь. Недаром говорят: "Дома и стены помогают".
Это так, вкратце. Соцопросы я не проводил.
И да, насчёт "серой зоны" по Бетону. Не знаю, что вы относите к серой зоне, но харьковчане Харьков серой зоной не считают.
И flyman.
Вы, как обычно, выделились умом и сообразительностью, походя оскорбив сотни тысяч людей назвав их "стадом маразматичних баранів".
Не буду награждать вас соответствующими эпитетами, но есть такая пословица: "Чья бы корова мычала...".
Советую вам удалить этот пост - viewtopic.php?p=5770697#p5770697, чтобы о вас не думали ещё хуже, чем вы есть.
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:55
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:56
когда папа сам предлагает доця возьми 60 ярдов у тебя там проблемы с соседями, тут нет конфликта. А когда доця раз в полгода едет к папе рассказывает как ей плохо, и только его деньги могут облегчить ей жизнь тут как бы конфликт, хоть и завуалированный какими то приколами, не проголосовали, еще что то. Особенно если папа не горит желанием помогать. Это помимо конфликта с соседом. То есть 2 разных конфликта вместо одного глобального.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:57
виплати захисникам це добре, але щоб їх забезпечити потрібно ще не раз підняти податки. і щоб ті хто не захищають їх сплачували. інакше шлях тільки один - інфляція яка обесцінить ці виплати.
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:57
Президент Чехії заявив, що перемога над росією ціною знищення половини українського населення, не є перемогою
п.с. із 42 лямів залишилось 25...
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:00
Тю а такой гениальный план был. Очистить территорию, русня придет а никого нет, половина подохнет от скуки, другая от алкоголя (алкомаркеты надо оставить)
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:22
Все так і птічкі літають. Обстрілюють десь там... Друзі допоможуть... І раділся я на рсфср, а сваїх асвабадітелі нє трогают.
Перше шо чекає це зима, де брать електрику та чим грітись, їжа.
У випадку прильоту ніхто не допоможе і до телефону не добігти. Повезло якщо рятувальники встигли, або поранення несерйозні.
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:32
Насправді:
Це одноразова, а яка далі схема виплат - напевно щомісячні збільшать.
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:34
Долар 150-200 через деякий час в майбутньому?)
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