detroytred написав:Аналогії тата-дочки, да ще й за гроші між ними --- це вже недосяжно для мого розуміння навіть само приблизно
когда папа сам предлагает доця возьми 60 ярдов у тебя там проблемы с соседями, тут нет конфликта. А когда доця раз в полгода едет к папе рассказывает как ей плохо, и только его деньги могут облегчить ей жизнь тут как бы конфликт, хоть и завуалированный какими то приколами, не проголосовали, еще что то. Особенно если папа не горит желанием помогать. Это помимо конфликта с соседом. То есть 2 разных конфликта вместо одного глобального.
Американці збираються розміщувати ракети в Німеччині; на рфію введено санкції; за порушення санкцій Америка наїзджає на навіть Китай; в процес допомоги Україні втягнуті десятки найпотужніших країн світу; і т.д. --- куди глобальніше процес (війни в Україні) може бути? Тільки вже прямо світовою війною.
ЛАД написав:Сразу встают 2 вопроса: - где жить; - где работать. А, точнее, один вопрос - за что жить?
А при выезде на Запад эти вопросы не стают? Напомню, что не везде ждут беженцев с распростертыми объятиями. и не везде можно найти работу нормальную. На период ассимиляции - да, вам помогут. А потом будете грести за свои кровно заработанные гостарбайтером.
Повістки поштою, перш за все, отримають законослухняні громадяни України, які вчасно оновили дані.
Про це розповів адвокат Юрій Танасійчук в ефірі "Київ24". "Відповідальні законослухняні громадяни України (отримають повістки поштою, передусім). Ухилянти їх точно не отримають. Особи, які переплили Тису, або іншим чином поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон під час війни і покинули країну, теж їх не отримають", - сказав він.
Адвокат підкреслив, що передусім отримають повістки поштою лише люди, які залишилися в Україні, вчасно оновили дані та вказали правдиві адреси. Він також додав, що людей, яким надіслали цей документ, будуть запрошувати на проходження військово-лікарської комісії. https://www.unian.ua/society/komu-nadsi ... ws_in_post ___________________ "Що стосується поточних прогнозів, звісно, вони так чи інакше переплітаються з політичними складовими, з геополітичною ситуацією, з виборами, з різними зовнішніми поглядами зі сходу та з заходу. Я не уповноважений такі речі коментувати. На мою думку, складуться обставини, котрі протягом року від цього часу ту війну призупинять. І - то навряд буде задовільний для нас варіант". https://www.unian.ua/war/madyar-mozhut- ... 68054.html Що це за тонкий натяк в Мадяра?
Оце відкриття, а чого так? Вони ж будувались з 2019 року.
И опереться не на кого.
А чому 73% проголосовуваших за слабу владу не підставе плече у важку хвилину? Де ті всі авта з зеленою наліпкою "За ЗЕ"?
Слабая власть у нас все 33 года. И вопрос не в деньгах, о которых пишут Виталий и flyman. У Сталина и Гитлера тоже было не густо с деньгами. Сила власти зависит не от этого. И сильное большинство при голосовании тоже не определяет силу власти. У Порошенко тоже было значительное большинство - 55% - избран в первом туре. Напомню, у Зеленского в 2019 в первом туре было всего 30%. Но власть слабенькая была у обоих. Так же, как у всех предыдущих.
ЛАД написав:Здесь у людей есть квартиры Да, Харьков постоянно обстреливают, но погибших и раненых не так много по отношению к количеству жителей. Здесь знакомая и привычная обстановка, родственники, друзья, которые при необходимости могут помочь.
Все так і птічкі літають. Обстрілюють десь там... Друзі допоможуть... І раділся я на рсфср, а сваїх асвабадітелі нє трогают. Перше шо чекає це зима, де брать електрику та чим грітись, їжа. У випадку прильоту ніхто не допоможе і до телефону не добігти. Повезло якщо рятувальники встигли, або поранення несерйозні.
Вам ещё не надоели ваши высеры? В каком вы городе? Или уже за границей? В другие украинские города, бывает, "птички" тоже прилетают. Вы, вероятно, уже хотя бы в Польше? "зима, де брать електрику" проблемой будет не только для Харькова. У нас, правда, острее. Но с "электрикой", боюсь, проблема будет везде.
ЛАД написав:Сразу встают 2 вопроса: - где жить; - где работать. А, точнее, один вопрос - за что жить?
А при выезде на Запад эти вопросы не стают? Напомню, что не везде ждут беженцев с распростертыми объятиями. и не везде можно найти работу нормальную. На период ассимиляции - да, вам помогут. А потом будете грести за свои кровно заработанные гостарбайтером.
Не везде. Но, тем не менее, расселяют и пособие платят. Не знаю ситуацию во всех странах, но в Германии, например, точно. И этого пособия хватает на нормальную жизнь. Конечно, не щиковать. Дают возможность выучить язык. Не знаю, что вы называете "нормальной" работой, но работу найти можно. С зарплатой, на которую можно жить. Но даже если на "период ассимиляции" - у нас и этого нет.