Ситуація динамічно міняється. Протягом місяця перекинули кілька бригад на цю ділянку - і ситуація різко погіршилась...
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Додано: Сер 25 вер, 2024 16:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:05
Я читаю, що каже сам комбат:
"Фокін зазначив, що для підтримки темпу безперервних атак РФ не потрібно залучати додаткові ресурси, оскільки російські підрозділи стабільно поповнюються свіжою живою силою з резервів, а також мають можливості для швидкого відновлення і ремонту пошкодженої техніки."
Тобто він каже не про введення противником додаткових бригад, а лише про регулярне поповнення втрат.
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Якщо б він це не вказав або і овсі згадав про введення противником нових бригад, так тоді я б і увагу не звернув.
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:08
главное верить что мы пуп земли и судьба всего мира решается в Украине. Иначе наши перспективы ну очень печальные.
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:09
Про підготовку чмонь:
*— За підсумками цього просування було взято певну кількість росіян в полон. Чи могли би ви сказати, яка це категорія військових? Час від часу це дає нам розуміння, якими силами поповнює ворог свої підрозділи і робити певні висновки. Хто потрапив вам до рук?
— Я не буду говорити про кількість. Категорія військових — люди, які наповнюють походні батальйони. Тобто це особовий склад, який навчається з нуля, має не дуже велику кількість часу для підготовки, тим не менш має дуже великий настріл. Наприклад, за місяць їхній настріл складає близько 10−12 тисяч набоїв.
І таким чином вони формують великі стрілецькі батальйони. Наприклад, батальйон стоїть в обороні або в наступі, старається. Це дає можливість поповнювати їх на постійній основі. У них, на жаль, мобілізація відбувається досить інтенсивними темпами.*
Настріл - 10-12 тис. набоїв...
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
⚡️ "США та інші члени західного альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом", - заявив президент Туреччини Ердоган.
натомість додавши, що відносини між його країною та РФ "розширюються".
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:12
мне нет н какого резона переубеждать вас или кого либо другого. Наши взгляды на войну диаметрально разные. Свои аргументы я привёл, главный из которых если бы это был действительно глобальный конфликт, запад бы в него включился всей своей военной и экономической мощью.
Иначе президент Зеленский регулярно выпрашивающий оружие для глобального конфликта и/или защиты Европы звучит слишком анекдотично даже для 95 квартала.
Это действительно междусобойчик. Причины которого я уже озвучивал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:14
Прикольна логіка. У вас. Точніше розуміння іншої думки.
Пояснюю, як треба розуміти, а не вигадувати замість опонента:
Конфлікт глобальний. Війна в Україні частина цього глобального конфлікту. Не рівня важливості пупа. Але все ж таки частина глобального конфлікту. Важливий елемент. Не доленосний тощо елемент, але важливий елемент глобального конфлікту.
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:16
в мире все взаимосвязано и ваш сосед алкаш тоже частица какого то глобального процесса.
Я предпочитаю говорить об очевидных связях. А именно выборы януковича -》 крен в сторону рф - майдан -》 крен в сторону запада -》 ес и нато нас послали -》 в рф решили если вам не надо мы забираем Украину обратно к себе. Запад сильно не возражает, но просит это сделать мирно.
Если бы сильно возражал обьемы помощи были бы другими. Уже договорились бы об новых границах и нас сразу бы приняли в нато.
Новые границы + нато это реальный способ завтра закончить войну. Выиграть которую у нас перспектив ноль.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 17:22, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:16
Никакой это не глобальный конфликт.
Это персонально украинская оборонная халатность и несостоятельность, за которую, всего-то отобрали территории, что мелочь по сравнению с полным уничтожением генофонда в боевых действиях и эмиграции
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:19
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