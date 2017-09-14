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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10045100461004710048>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Те, що в першому інтерв'ю впевнено про стабілізацію на ділянці. І навіть перспективи.
Але через місяць вже інше.
І таке навіть з 3ШБ.

Ситуація динамічно міняється. Протягом місяця перекинули кілька бригад на цю ділянку - і ситуація різко погіршилась...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:05

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Те, що в першому інтерв'ю впевнено про стабілізацію на ділянці. І навіть перспективи.
Але через місяць вже інше.
І таке навіть з 3ШБ.

Ситуація динамічно міняється. Протягом місяця перекинули кілька бригад на цю ділянку - і ситуація різко погіршилась...


Я читаю, що каже сам комбат:
"Фокін зазначив, що для підтримки темпу безперервних атак РФ не потрібно залучати додаткові ресурси, оскільки російські підрозділи стабільно поповнюються свіжою живою силою з резервів, а також мають можливості для швидкого відновлення і ремонту пошкодженої техніки."

Тобто він каже не про введення противником додаткових бригад, а лише про регулярне поповнення втрат.
___________________
Якщо б він це не вказав або і овсі згадав про введення противником нових бригад, так тоді я б і увагу не звернув.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:08

  detroytred написав:Американці збираються розміщувати ракети в Німеччині; на рфію введено санкції; за порушення санкцій Америка наїзджає на навіть Китай; в процес допомоги Україні втягнуті десятки найпотужніших країн світу; і т.д. --- куди глобальніше процес (війни в Україні) може бути?
Тільки вже прямо світовою війною
главное верить что мы пуп земли и судьба всего мира решается в Украине. Иначе наши перспективы ну очень печальные.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:09

  _hunter написав:наверное нужно буссификацию удвоить? 🤔


Про підготовку чмонь:
*— За підсумками цього просування було взято певну кількість росіян в полон. Чи могли би ви сказати, яка це категорія військових? Час від часу це дає нам розуміння, якими силами поповнює ворог свої підрозділи і робити певні висновки. Хто потрапив вам до рук?

— Я не буду говорити про кількість. Категорія військових — люди, які наповнюють походні батальйони. Тобто це особовий склад, який навчається з нуля, має не дуже велику кількість часу для підготовки, тим не менш має дуже великий настріл. Наприклад, за місяць їхній настріл складає близько 10−12 тисяч набоїв.

І таким чином вони формують великі стрілецькі батальйони. Наприклад, батальйон стоїть в обороні або в наступі, старається. Це дає можливість поповнювати їх на постійній основі. У них, на жаль, мобілізація відбувається досить інтенсивними темпами.*
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zsu-ko ... 45463.html
Настріл - 10-12 тис. набоїв...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️ "США та інші члени західного альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом", - заявив президент Туреччини Ердоган.

натомість додавши, що відносини між його країною та РФ "розширюються".
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:12

  detroytred написав:Дискусія про чи 2*2=4?
мне нет н какого резона переубеждать вас или кого либо другого. Наши взгляды на войну диаметрально разные. Свои аргументы я привёл, главный из которых если бы это был действительно глобальный конфликт, запад бы в него включился всей своей военной и экономической мощью.

Иначе президент Зеленский регулярно выпрашивающий оружие для глобального конфликта и/или защиты Европы звучит слишком анекдотично даже для 95 квартала.

Это действительно междусобойчик. Причины которого я уже озвучивал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Американці збираються розміщувати ракети в Німеччині; на рфію введено санкції; за порушення санкцій Америка наїзджає на навіть Китай; в процес допомоги Україні втягнуті десятки найпотужніших країн світу; і т.д. --- куди глобальніше процес (війни в Україні) може бути?
Тільки вже прямо світовою війною
главное верить что мы пуп земли и судьба всего мира решается в Украине. Иначе наши перспективы ну очень печальные.

Прикольна логіка. У вас. Точніше розуміння іншої думки.

Пояснюю, як треба розуміти, а не вигадувати замість опонента:
Конфлікт глобальний. Війна в Україні частина цього глобального конфлікту. Не рівня важливості пупа. Але все ж таки частина глобального конфлікту. Важливий елемент. Не доленосний тощо елемент, але важливий елемент глобального конфлікту.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:16

  detroytred написав:Але все ж таки частина глобального конфлікту.
в мире все взаимосвязано и ваш сосед алкаш тоже частица какого то глобального процесса.

Я предпочитаю говорить об очевидных связях. А именно выборы януковича -》 крен в сторону рф - майдан -》 крен в сторону запада -》 ес и нато нас послали -》 в рф решили если вам не надо мы забираем Украину обратно к себе. Запад сильно не возражает, но просит это сделать мирно.


Если бы сильно возражал обьемы помощи были бы другими. Уже договорились бы об новых границах и нас сразу бы приняли в нато.

Новые границы + нато это реальный способ завтра закончить войну. Выиграть которую у нас перспектив ноль.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 17:22, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:16

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Дискусія про чи 2*2=4?
мне нет н какого резона переубеждать вас или кого либо другого. Наши взгляды на войну диаметрально разные. Свои аргументы я привёл, главный из которых если бы это был действительно глобальный конфликт, запад бы в него включился всей своей военное и экономической мощью. А президент Зеленский регулярно выпорашивающий оружие для глобального конфликта и/или защиты Европы звучит слишком анекдотично.

Никакой это не глобальный конфликт.

Это персонально украинская оборонная халатность и несостоятельность, за которую, всего-то отобрали территории, что мелочь по сравнению с полным уничтожением генофонда в боевых действиях и эмиграции
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:19

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Але все ж таки частина глобального конфлікту.
в мире в е взаимосвязано и ваш сосед алкаш тоже частица какого то глобального процесса.

Раніше ви перезменшували, а зараз гіперболізували.
detroytred
 
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