Віра українця у "всемогутність союзників та геніальний план по послабленню рф" це щось нескінченно сильніше, ніж віра перших християн.

Скільки вже разів за 2,5 роки війни дії демократичного світу були відверто невдалими, або не принесли бажаного ефекту, але віра багатьох наших громадян непохитна.

Добре, уявімо, що справді союзники контролюють рамки війни постачанням зброї Україні та іншим. Але Європа це добра половина того Заходу, який постачає Україні зброю. І Європа майже повністю вичерпала свої запаси. Як Європа може щось контролювати та регулювати постачання, якщо в неї тупо вже нічого немає? А якщо говорити про США, то і там купа проблем, що обмежують їхні можливості.

Якщо захід щось там регулює, то чому Україна так жорстко обламалась із контрнаступом 2023 року? Чи то такий і був план, щоби був такий результат? Але ж ми точно знаємо, що це брехня. Союзники хотіли та сподівалися, що Україна отримає якісь серйозні результати за підсумками цього наступу. А якщо так, а це саме так, то чому всемогутній Захід, який все контролює і все регулює в цій війні, не забезпечив Україні можливість проломити російську оборону?

Добре, припустимо, демократичний Захід не хоче програшу Росії у війні, і тому мало допомагає, а зовсім не тому, що просто фізично більше не може. Тоді чому він не дає більше ППО, літаків тощо? Постачання ППО ніяк не заважають досягти мети не дати програти Росії, але при цьому закрити небо над Україною. Ви ж кажете, що демократичний світ всемогутній і все контролює. Чому "всемогутній Захід" дозволяє російським ракетам вільно вражати практично будь-які цілі на території України та вбивати цивільних? І напевно саме завдяки хитрому плану та всемогутності весною Україна залишилась без ракет до ППО через що були знищені всі ТЕС. Як наслідок цієї зими постає загроза блекауту на частині Лівобережжя включно з великими містами, як Харків, що спричинить чергову мільйонну хвилю міграції