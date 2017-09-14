мне нет н какого резона переубеждать вас или кого либо другого. Наши взгляды на войну диаметрально разные. Свои аргументы я привёл, главный из которых если бы это был действительно глобальный конфликт, запад бы в него включился всей своей военное и экономической мощью. А президент Зеленский регулярно выпорашивающий оружие для глобального конфликта и/или защиты Европы звучит слишком анекдотично.
Никакой это не глобальный конфликт.
Это персонально украинская оборонная халатность и несостоятельность, за которую, всего-то отобрали территории, что мелочь по сравнению с полным уничтожением генофонда в боевых действиях и эмиграции
Вы готовы доказать обратное? Я не готов ни спорить ни доказывать правоту КГ Юнга потому что моего опыта для этого недостаточно. В психологии тоже прохладно относятся к подобным концепциям, из за очень далеко идущих последствий, которые невозможно ни оценить ни измерить.
Называть конфликт глобальным как раз есть такой заявкой на большие последствия. Между сша и китаем давно существуют противоречия, но не настолько критичные для целого конфликта. Сша запрещали какие то китайские бренды задолго до 2022 и прочее.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 17:36, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Те, що в першому інтерв'ю впевнено про стабілізацію на ділянці. І навіть перспективи. Але через місяць вже інше. І таке навіть з 3ШБ.
Ситуація динамічно міняється. Протягом місяця перекинули кілька бригад на цю ділянку - і ситуація різко погіршилась...
Я читаю, що каже сам комбат: "Фокін зазначив, що для підтримки темпу безперервних атак РФ не потрібно залучати додаткові ресурси, оскільки російські підрозділи стабільно поповнюються свіжою живою силою з резервів, а також мають можливості для швидкого відновлення і ремонту пошкодженої техніки."
Тобто він каже не про введення противником додаткових бригад, а лише про регулярне поповнення втрат. ___________________ Якщо б він це не вказав або і овсі згадав про введення противником нових бригад, так тоді я б і увагу не звернув.
Зачем вводить новые бригады, если
"Ворог щотижня отримує на одну дивізію до тисячі новоприбулих бійців, які одразу переходять до штурмових дій. У ворога проблем з живою силою немає, з боєприпасами проблем немає. Кількість FPV–дронів, яку він використовує на даний момент, десь з їх боку 2 до 1. Тобто, перевага на їх боці, на жаль",- резюмував він.
В первом интервью по вашей ссылке комбат явно несколько лукавит, называя цифры потерь противника, как-то слишком много - "до 1000 200-ми і до 3000−4000 - 300" на батальон. При этом он в отличие от второго говорит о том, что "Перекидання військ само триває, оскільки ворог розуміє, що якщо він не буде перекидати війська, то ми будемо розвивати успіх". Там у него ещё неожиданные заявления, что "У наступі втрати наступаючої сторони, якщо вона розумно проводить наступ, завжди набагато менші, ніж в обороні." Противоречит опыту всех войн. Что у него, по-видимому, верно: "просто скористалися моментом". Тогда сложились по каким-то причинам подходящие условия для контрнаступления и командование бригады сумело ими воспользоваться. Молодцы. При этом этот комбат признаёт, что "Противник у складі 20-ї армії РФ все літо тиснув, намагався знищити позиції нашої бригади, зайняти наші райони оборони. Йому цього не вдалося", но тиск продолжился. В результате имеем второе интервью с новой ситуацией. Бахмут атаковали несколько месяцев, но в конце концов взяли.
Віра українця у "всемогутність союзників та геніальний план по послабленню рф" це щось нескінченно сильніше, ніж віра перших християн. Скільки вже разів за 2,5 роки війни дії демократичного світу були відверто невдалими, або не принесли бажаного ефекту, але віра багатьох наших громадян непохитна. Добре, уявімо, що справді союзники контролюють рамки війни постачанням зброї Україні та іншим. Але Європа це добра половина того Заходу, який постачає Україні зброю. І Європа майже повністю вичерпала свої запаси. Як Європа може щось контролювати та регулювати постачання, якщо в неї тупо вже нічого немає? А якщо говорити про США, то і там купа проблем, що обмежують їхні можливості. Якщо захід щось там регулює, то чому Україна так жорстко обламалась із контрнаступом 2023 року? Чи то такий і був план, щоби був такий результат? Але ж ми точно знаємо, що це брехня. Союзники хотіли та сподівалися, що Україна отримає якісь серйозні результати за підсумками цього наступу. А якщо так, а це саме так, то чому всемогутній Захід, який все контролює і все регулює в цій війні, не забезпечив Україні можливість проломити російську оборону? Добре, припустимо, демократичний Захід не хоче програшу Росії у війні, і тому мало допомагає, а зовсім не тому, що просто фізично більше не може. Тоді чому він не дає більше ППО, літаків тощо? Постачання ППО ніяк не заважають досягти мети не дати програти Росії, але при цьому закрити небо над Україною. Ви ж кажете, що демократичний світ всемогутній і все контролює. Чому "всемогутній Захід" дозволяє російським ракетам вільно вражати практично будь-які цілі на території України та вбивати цивільних? І напевно саме завдяки хитрому плану та всемогутності весною Україна залишилась без ракет до ППО через що були знищені всі ТЕС. Як наслідок цієї зими постає загроза блекауту на частині Лівобережжя включно з великими містами, як Харків, що спричинить чергову мільйонну хвилю міграції
значну частину тексту можна адресувати й більшості форумчан періоду весна2022-літо2023
Letusrock ну як на мене то це якби очевидні речі. Нема єдиного монолітного Заходу. Є купа політиків зі своїми особистими, партійними інтересами і інтересами своїх країн. І всі вони бачать цю війну по різному. Хтось боїться погроз РФ, комусь це фінансово невигідно, комусь пофіг. На це все накладаються обмежені воєнні можливості, міжпартійна боротьба і т. д. В результаті маємо що маємо. На жаль, авторитарні країни в короткостроковій та середньостроковій перспективі мають перевагу - їм не треба думати про вибори і автократ може робити що хоче... Але поки що маємо бажання хуйла воювати і особливого вибору в нас немає...
Вы готовы доказать обратное? Я не готов ни спорить ни доказывать правоту КГ Юнга потому что моего опыта для этого недостаточно. В психологии тоже прохладно относятся к подобным концепциям, из за очень далеко идущих последствий, которые невозможно ни оценить ни измерить.
Называть конфликт глобальным как раз есть такой заявкой на большие последствия. Между сша и китаем давно существуют противоречия, но не настолько критичные для целого конфликта. Сша запрещали какие то китайские бренды задолго до 2022 и прочее.
Раніше заборони США Китаю були якими? А ниніншні застосовуються з метою БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО впливу не тільки на США, Китай, а ще й на Україну та рфію -- тобто безпосередня вовлєчонность ще двох країн. Подивіться, які формуються альянси. І не тільки стосовно збройної підтримки сторін війни (України-рфії), а й дипломатичної. По суті Захід проти Глобального півдня. На самміт миру по Україні збиралася, яка кількість країн?
Також можна розглядати цю війну, як глобальну і за змістом. Ви точно вказали вище -- стосовно недостатності досвіду. Я додам - і знань. Тому посилаюсь на думку, наприклад, директора МВФ: "Воєнні дії в Україні не можна розглядати як регіональні – за своїм впливом вони належать до глобальних, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва." https://interfax.com.ua/news/economic/885869.html Вам же вчора двох докторів наук було недостатньо. Так тримайте ще директора-розпорядника МВФ і міністра економіки Франції: *Георгієва попросила слово, щоб прокоментувати виступ міністра економіки та фінансів Франції Брюно ле Мера: він зокрема заявив, що воєнні дії в Україні є глобальними, оскільки на карту поставлені спільні цінності.* Там і пояснення чому.