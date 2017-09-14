Додано: Сер 25 вер, 2024 19:37

барабашов написав: Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?

Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?

Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК.Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.