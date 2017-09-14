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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10046100471004810049

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 19:37

  барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?


Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК.
Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.
Velz
 
Повідомлень: 50
З нами з: 11.09.24
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  #<1 ... 10046100471004810049
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