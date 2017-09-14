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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10047100481004910050>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 19:37

  барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?


Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК.
Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 19:45

  detroytred написав:"Воєнні дії в Україні не можна розглядати як регіональні – за своїм впливом вони належать до глобальних, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва
смотрите, всем сторонам выгодно признавать этот конфликт глобальным. Рф вроде как не с руки воевать с Украиной, киев за 3 дня и все такое. Чтобы миф про всесильного путина поддерживался, была придумана война с нато" (особенно с Венгрией и Турцией у рф война)

Зеленскому надо какая то причина мотивируюшая западные страны помогать. Злого призлого путина там никто не боится, реальные возможности военной машины рф не на много больше чем Украины. За исключением ракет и КАБов где мы сильно отстаем.

Была выдумана некая глобальность, которая автоматически делает причастными к конфликту сша и страны Европы.
  detroytred написав:Вам же вчора двох докторів наук було недостатньо. Так тримайте ще директора-розпорядника МВФ і міністра економіки Франції:
*Георгієва попросила слово, щоб прокоментувати виступ міністра економіки та фінансів Франції Брюно ле Мера: він зокрема заявив, що воєнні дії в Україні є глобальними, оскільки на карту поставлені спільні цінності.*
Там і пояснення чому.
пусть профессора объяснят почему если конфликт глобальный, Зеленский постоянно выпрашивает то танки, то пэтриоты, то ф-16 и ракеты? Это Байден и Шольц должны звонить Зеленскому и говорить Вова возьми ещё пэтриотов десяток, тысячу ракет, пятьсот самолётов. Они ж не хотят проиграть глобальный конфликт диктатуре с устаревшим оружием?

Европейским лидерам не с руки помогать воюющим племенам, поэтому они виновато молчат, когда идет речь о глобальном конфликте. С дулей в кармане.

Иначе получается они все дураки, т.к. не могут дать нужное количество денег и оружия для победы, а Зеленский - супергерой защищающий мир от злого путина.
  detroytred написав:Ви точно вказали вище -- стосовно недостатності досвіду. Я додам - і знань.
зато у меня достаточно знаний и опыта видеть, когда люди лгут. Странно что вы этого не видите. Был бы конфликт глобальным нас бы завалили суперсовременным оружием. Публично все трындят что конфликт глобальный, а когда дело доходит до поставок говорят: Володя вы нам надоели со своей войной, ипитесь уже как-то сами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 21:09, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию разразился целой серией "ядерных" угроз:

️рф оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси

️достоверная информация о старте в сторону рф средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ

️рф обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников

️уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам

️критическая угроза суверенитету рф и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа

рф может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия после достоверных данных о старте БПЛА при пересечении границы, - путин
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ русня може піти у наступ на Запорізькому напрямку: на це натякають українські військові

"КАБи, які дуже активно почали прилітати по області, та рухи техніки по прикордонним населеним пунктам - не дуже гарні для нас дзвіночки".
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:06

  Velz написав:
  барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?


Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК.
Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.

Потік брехні

Якщо було приписне, то було і ВЛК, коли отримував приписне

А у нас вилезло брехло, яке цього не знає
Або знає, але осознано бреше

Бо це ж давно росіяни розганяють ІПСО про ВЛК
А конкретні хомячки все це підтримують

PS. .....
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 25 вер, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:10

  detroytred написав:Як повідомлялося, Асоціація промислового птахівництва Болгарії поінформувала уряд про 400%-ве зростання імпорту яєць з України у 2024 році. Асоціація стверджує, що імпортне мито не працює - воно становить лише 5% від оптової ціни яєць, тому не змогло стримати потік імпорту. Навпаки, з моменту його введення поставки яєць з України зросли. У травні до Болгарії було імпортовано близько 311 тонн яєць, тоді як у липні лише два регіони - Велико Тирново та Добрич - побачили на своїх ринках 432 тонни.

Асоціація промислового птахівництва Болгарії наполягає, щоб уряд звернувся до Єврокомісії і зажадав протягом 120 днів ввести заборону на імпорт українських яєць. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони готові почати масовий мітинг.
https://interfax.com.ua/news/economic/1015915.html

Іспанські фермери з асоціації Unión de Uniones у понеділок провели мітинг перед будівлею Європейської Комісії в Мадриді з вимогою вжити заходів проти надмірного імпорту зерна з України, повідомляє uniondeuniones.org.
https://interfax.com.ua/news/economic/1015902.html

Дві новини стояли поруч в стрічці новин))
І чим тоді нам з ними конкурувати?
Виробництвом тлф та авто?

конкурувати потрібно переробляючи сировину: ті ж самі яйця у меланж/яєчний порошок для харчової промисловості, а зерно у барілу. І вивозити в китаї-африки. Але самокатчикам це невідомо, забута і втрачена прадавня наука розвитку переробної промисловості. Треба все швиденько: украл, випіл, в тюрьму
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:13

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:"Воєнні дії в Україні не можна розглядати як регіональні – за своїм впливом вони належать до глобальних, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва
смотрите, всем сторонам выгодно признавать этот конфликт глобальным. Рф вроде как не с руки воевать с Украиной, киев за 3 дня и все такое. Чтобы миф про всесильного путина поддерживался, была придумана война с нато" (особенно с Венгрией и Турцией у рф война)

Зеленскому надо какая то причина мотивируюшая западные страны помогать. Злого призлого путина там никто не боится, реальные возможности военной машины рф не на много больше чем Украины. За исключением ракет и КАБов где мы сильно отстаем.

Была выдумана некая глобальность, которая автоматически делает причастными к конфликту сша и страны Европы.


Ну и европейским лидерам не с руки помогать воюющим племенам, поэтому они виновато молчат, когда идет речь о глобальном конфликте. С дулей в кармане.

Иначе получается они все дураки, т.к. не могут дать нужное количество денег и оружия для победы, а Зеленский - супергерой защищающий мир от злого путина.

просто бенефис инфанта)))
теперь понятно про платное обучение в педе и отказ директора школы принять на вакансию детского психолога выпускника)))
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:14

  pesikot написав:
  Velz написав:
  барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?


Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК.
Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.

Потік брехні

Якщо було приписне, то було і ВЛК, коли отримував приписне

А у нас вилезло брехло, яке цього не знає
Або знає, але осознано бреше

Бо це ж давно росіяни розганяють ІПСО про ВЛК
А конкретні хомячки все це підтримують

PS. .....

приписне видають школярам у 16 років. Тоді ж проходять першу медкомісію. Дехто з цими приписними до сорока років ходить
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:21

  Velz написав:
  барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?


Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК.
Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.

у вік цифровізації по ІПН ну не знайти людину в жодному реєстрі
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