Додано: Сер 25 вер, 2024 19:45

detroytred написав: "Воєнні дії в Україні не можна розглядати як регіональні – за своїм впливом вони належать до глобальних, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва "Воєнні дії в Україні не можна розглядати як регіональні – за своїм впливом вони належать до глобальних, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва

detroytred написав: Вам же вчора двох докторів наук було недостатньо. Так тримайте ще директора-розпорядника МВФ і міністра економіки Франції:

*Георгієва попросила слово, щоб прокоментувати виступ міністра економіки та фінансів Франції Брюно ле Мера: він зокрема заявив, що воєнні дії в Україні є глобальними, оскільки на карту поставлені спільні цінності.*

Там і пояснення чому. Вам же вчора двох докторів наук було недостатньо. Так тримайте ще директора-розпорядника МВФ і міністра економіки Франції:*Георгієва попросила слово, щоб прокоментувати виступ міністра економіки та фінансів Франції Брюно ле Мера: він зокрема заявив, що воєнні дії в Україні є глобальними, оскільки на карту поставлені спільні цінності.*Там і пояснення чому.

detroytred написав: Ви точно вказали вище -- стосовно недостатності досвіду. Я додам - і знань. Ви точно вказали вище -- стосовно недостатності досвіду. Я додам - і знань.

смотрите, всем сторонам выгодно признавать этот конфликт глобальным. Рф вроде как не с руки воевать с Украиной, киев за 3 дня и все такое. Чтобы миф про всесильного путина поддерживался, была придумана война с нато" (особенно с Венгрией и Турцией у рф война)Зеленскому надо какая то причина мотивируюшая западные страны помогать. Злого призлого путина там никто не боится, реальные возможности военной машины рф не на много больше чем Украины. За исключением ракет и КАБов где мы сильно отстаем.Была выдумана некая глобальность, которая автоматически делает причастными к конфликту сша и страны Европы.пусть профессора объяснят почему если конфликт глобальный, Зеленский постоянно выпрашивает то танки, то пэтриоты, то ф-16 и ракеты? Это Байден и Шольц должны звонить Зеленскому и говорить Вова возьми ещё пэтриотов десяток, тысячу ракет, пятьсот самолётов. Они ж не хотят проиграть глобальный конфликт диктатуре с устаревшим оружием?Европейским лидерам не с руки помогать воюющим племенам, поэтому они виновато молчат, когда идет речь о глобальном конфликте. С дулей в кармане.Иначе получается они все дураки, т.к. не могут дать нужное количество денег и оружия для победы, а Зеленский - супергерой защищающий мир от злого путина.зато у меня достаточно знаний и опыта видеть, когда люди лгут. Странно что вы этого не видите. Был бы конфликт глобальным нас бы завалили суперсовременным оружием. Публично все трындят что конфликт глобальный, а когда дело доходит до поставок говорят: Володя вы нам надоели со своей войной, ипитесь уже как-то сами.