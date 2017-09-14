барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?
Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК. Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.
detroytred написав:"Воєнні дії в Україні не можна розглядати як регіональні – за своїм впливом вони належать до глобальних, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва
смотрите, всем сторонам выгодно признавать этот конфликт глобальным. Рф вроде как не с руки воевать с Украиной, киев за 3 дня и все такое. Чтобы миф про всесильного путина поддерживался, была придумана война с нато" (особенно с Венгрией и Турцией у рф война)
Зеленскому надо какая то причина мотивируюшая западные страны помогать. Злого призлого путина там никто не боится, реальные возможности военной машины рф не на много больше чем Украины. За исключением ракет и КАБов где мы сильно отстаем.
Была выдумана некая глобальность, которая автоматически делает причастными к конфликту сша и страны Европы.
detroytred написав:Вам же вчора двох докторів наук було недостатньо. Так тримайте ще директора-розпорядника МВФ і міністра економіки Франції: *Георгієва попросила слово, щоб прокоментувати виступ міністра економіки та фінансів Франції Брюно ле Мера: він зокрема заявив, що воєнні дії в Україні є глобальними, оскільки на карту поставлені спільні цінності.* Там і пояснення чому.
пусть профессора объяснят почему если конфликт глобальный, Зеленский постоянно выпрашивает то танки, то пэтриоты, то ф-16 и ракеты? Это Байден и Шольц должны звонить Зеленскому и говорить Вова возьми ещё пэтриотов десяток, тысячу ракет, пятьсот самолётов. Они ж не хотят проиграть глобальный конфликт диктатуре с устаревшим оружием?
Европейским лидерам не с руки помогать воюющим племенам, поэтому они виновато молчат, когда идет речь о глобальном конфликте. С дулей в кармане.
Иначе получается они все дураки, т.к. не могут дать нужное количество денег и оружия для победы, а Зеленский - супергерой защищающий мир от злого путина.
detroytred написав:Ви точно вказали вище -- стосовно недостатності досвіду. Я додам - і знань.
зато у меня достаточно знаний и опыта видеть, когда люди лгут. Странно что вы этого не видите. Был бы конфликт глобальным нас бы завалили суперсовременным оружием. Публично все трындят что конфликт глобальный, а когда дело доходит до поставок говорят: Володя вы нам надоели со своей войной, ипитесь уже как-то сами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 вер, 2024 21:09, всього редагувалось 5 разів.
барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?
Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК. Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.
Потік брехні
Якщо було приписне, то було і ВЛК, коли отримував приписне
А у нас вилезло брехло, яке цього не знає Або знає, але осознано бреше
Бо це ж давно росіяни розганяють ІПСО про ВЛК А конкретні хомячки все це підтримують
PS. .....
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 25 вер, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Як повідомлялося, Асоціація промислового птахівництва Болгарії поінформувала уряд про 400%-ве зростання імпорту яєць з України у 2024 році. Асоціація стверджує, що імпортне мито не працює - воно становить лише 5% від оптової ціни яєць, тому не змогло стримати потік імпорту. Навпаки, з моменту його введення поставки яєць з України зросли. У травні до Болгарії було імпортовано близько 311 тонн яєць, тоді як у липні лише два регіони - Велико Тирново та Добрич - побачили на своїх ринках 432 тонни.
Асоціація промислового птахівництва Болгарії наполягає, щоб уряд звернувся до Єврокомісії і зажадав протягом 120 днів ввести заборону на імпорт українських яєць. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони готові почати масовий мітинг. https://interfax.com.ua/news/economic/1015915.html
Іспанські фермери з асоціації Unión de Uniones у понеділок провели мітинг перед будівлею Європейської Комісії в Мадриді з вимогою вжити заходів проти надмірного імпорту зерна з України, повідомляє uniondeuniones.org. https://interfax.com.ua/news/economic/1015902.html
Дві новини стояли поруч в стрічці новин)) І чим тоді нам з ними конкурувати? Виробництвом тлф та авто?
конкурувати потрібно переробляючи сировину: ті ж самі яйця у меланж/яєчний порошок для харчової промисловості, а зерно у барілу. І вивозити в китаї-африки. Але самокатчикам це невідомо, забута і втрачена прадавня наука розвитку переробної промисловості. Треба все швиденько: украл, випіл, в тюрьму
detroytred написав:"Воєнні дії в Україні не можна розглядати як регіональні – за своїм впливом вони належать до глобальних, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва
смотрите, всем сторонам выгодно признавать этот конфликт глобальным. Рф вроде как не с руки воевать с Украиной, киев за 3 дня и все такое. Чтобы миф про всесильного путина поддерживался, была придумана война с нато" (особенно с Венгрией и Турцией у рф война)
Зеленскому надо какая то причина мотивируюшая западные страны помогать. Злого призлого путина там никто не боится, реальные возможности военной машины рф не на много больше чем Украины. За исключением ракет и КАБов где мы сильно отстаем.
Была выдумана некая глобальность, которая автоматически делает причастными к конфликту сша и страны Европы.
Ну и европейским лидерам не с руки помогать воюющим племенам, поэтому они виновато молчат, когда идет речь о глобальном конфликте. С дулей в кармане.
Иначе получается они все дураки, т.к. не могут дать нужное количество денег и оружия для победы, а Зеленский - супергерой защищающий мир от злого путина.
просто бенефис инфанта))) теперь понятно про платное обучение в педе и отказ директора школы принять на вакансию детского психолога выпускника)))
барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?
Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК. Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.
Потік брехні
Якщо було приписне, то було і ВЛК, коли отримував приписне
А у нас вилезло брехло, яке цього не знає Або знає, але осознано бреше
Бо це ж давно росіяни розганяють ІПСО про ВЛК А конкретні хомячки все це підтримують
PS. .....
приписне видають школярам у 16 років. Тоді ж проходять першу медкомісію. Дехто з цими приписними до сорока років ходить
барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?
Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК. Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.
у вік цифровізації по ІПН ну не знайти людину в жодному реєстрі