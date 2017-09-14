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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10047100481004910050

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:24

  Бетон написав:❗️ русня може піти у наступ на Запорізькому напрямку: на це натякають українські військові

"КАБи, які дуже активно почали прилітати по області, та рухи техніки по прикордонним населеним пунктам - не дуже гарні для нас дзвіночки".

це які прикордонні нас. пункти на запорізькому напрямку?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:32

Прохожий


теперь понятно про платное обучение в педе и отказ директора школы принять на вакансию детского психолога выпускника)))


На собеседование он выучил EQ и Юнг. Просто эти 2 слова. Но они не попались. :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:48

  GALeon написав: путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию разразился целой серией "ядерных" угроз:

️рф оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси

️достоверная информация о старте в сторону рф средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ

️рф обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников

️уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам

️критическая угроза суверенитету рф и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа

рф может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия после достоверных данных о старте БПЛА при пересечении границы, - путин


надо спросить у западных друзей
калашами в сторону рф-рб еще стрелять можно или только лопаты метать ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:56

  fox767676 написав:
  GALeon написав: путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию разразился целой серией "ядерных" угроз:

️рф оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси

️достоверная информация о старте в сторону рф средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ

️рф обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников

️уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам

️критическая угроза суверенитету рф и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа

рф может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия после достоверных данных о старте БПЛА при пересечении границы, - путин


надо спросить у западных друзей
калашами в сторону рф-рб еще стрелять можно или только лопаты метать ?


у нас є особливий спецназ 8)
змете усе на своєму шляху :lol:
але він поки у ... запасі 8)

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jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:08

  flyman написав:
  Бетон написав:❗️ русня може піти у наступ на Запорізькому напрямку: на це натякають українські військові

"КАБи, які дуже активно почали прилітати по області, та рухи техніки по прикордонним населеним пунктам - не дуже гарні для нас дзвіночки".

це які прикордонні нас. пункти на запорізькому напрямку?

У нас тепер кордон починається з вокзалу Києва
Отам, де оливки жирні тусуються, там кордон
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:12


Українському успільству потрібно бути морально та психологічно готовим до того, що ЗСУ відійдуть з Селідового, Торецька та Вугледара.

Таку думку висловив український військовий оглядач Костянтин Машовець на своїй сторінці в Facebook.

"Я би порекомендував нашому громадянському суспільству бути морально та психологічно готовим до того, що ЗСУ відійдуть з Селідового, Торецька та Вугледара... Це, зовсім необов'язко повинно трапитись. Й я дуже хотів би помилятись. Але з тієї інформації, яка в мене є, це дуже ймовірний сценарій розвитку подій найближчим часом", – каже Машовець.

В іншому своєму пості експерт зазначив, що ситуація на Покровському і Торецькому напрямках, очевидно, продовжує погіршуватись.


Не згоден.
Значно цікавіше, коли успільство не готове. 😁
Bobua
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  #<1 ... 10047100481004910050
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