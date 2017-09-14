Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 вер, 2024 20:24
Бетон написав:
❗️ русня може піти у наступ на Запорізькому напрямку: на це натякають українські військові
"КАБи, які дуже активно почали прилітати по області, та рухи техніки по прикордонним населеним пунктам - не дуже гарні для нас дзвіночки".
це які прикордонні нас. пункти на запорізькому напрямку?
flyman
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Додано: Сер 25 вер, 2024 20:32
Прохожий теперь понятно про платное обучение в педе и отказ директора школы принять на вакансию детского психолога выпускника)))
На собеседование он выучил EQ и Юнг. Просто эти 2 слова. Но они не попались.
Hotab
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Додано: Сер 25 вер, 2024 20:48
GALeon написав:
путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию разразился целой серией "ядерных" угроз:
️рф оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси
️достоверная информация о старте в сторону рф средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ
️рф обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников
️уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам
️критическая угроза суверенитету рф и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа
рф может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия после достоверных данных о старте БПЛА при пересечении границы, - путин
надо спросить у западных друзей
калашами в сторону рф-рб еще стрелять можно или только лопаты метать ?
fox767676
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Додано: Сер 25 вер, 2024 20:56
fox767676 написав: GALeon написав:
путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию разразился целой серией "ядерных" угроз:
️рф оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси
️достоверная информация о старте в сторону рф средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ
️рф обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников
️уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам
️критическая угроза суверенитету рф и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа
рф может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия после достоверных данных о старте БПЛА при пересечении границы, - путин
надо спросить у западных друзей
калашами в сторону рф-рб еще стрелять можно или только лопаты метать ?
у нас є особливий спецназ
змете усе на своєму шляху
але він поки у ... запасі
jump
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:08
flyman написав: Бетон написав:
❗️ русня може піти у наступ на Запорізькому напрямку: на це натякають українські військові
"КАБи, які дуже активно почали прилітати по області, та рухи техніки по прикордонним населеним пунктам - не дуже гарні для нас дзвіночки".
це які прикордонні нас. пункти на запорізькому напрямку?
У нас тепер кордон починається з вокзалу Києва
Отам, де оливки жирні тусуються, там кордон
Бетон
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:12
Українському успільству потрібно бути морально та психологічно готовим до того, що ЗСУ відійдуть з Селідового, Торецька та Вугледара. Таку думку висловив український військовий оглядач Костянтин Машовець на своїй сторінці в Facebook. "Я би порекомендував нашому громадянському суспільству бути морально та психологічно готовим до того, що ЗСУ відійдуть з Селідового, Торецька та Вугледара... Це, зовсім необов'язко повинно трапитись. Й я дуже хотів би помилятись. Але з тієї інформації, яка в мене є, це дуже ймовірний сценарій розвитку подій найближчим часом", – каже Машовець. В іншому своєму пості експерт зазначив, що ситуація на Покровському і Торецькому напрямках, очевидно, продовжує погіршуватись.
Не згоден.
Значно цікавіше, коли успільство не готове. 😁
Bobua
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