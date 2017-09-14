відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови. Так, заброньовані особи можуть оформити відстрочку через Дію, а особам з інвалідністю, доглядачам, багатодітним батькам, студентам тощо доводиться стояти в постійних чергах в ТЦК. «За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного ТЦК та СП заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5». Це не звернення, яке відповідно до Закону «Про звернення громадян» може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто.
Згідно законодавству ВОД мае право перевіряти співробітник ТЦК, комендатури,поліції,ДПСУ. Якщо ви з цих поважних осіб, і будете у Дніпрі-обов'язково продемонструю вам свій ВОД у паперовому та електронному вигляді.
Згідно законодавству ВОД мае право перевіряти співробітник ТЦК, комендатури,поліції,ДПСУ. Якщо ви з цих поважних осіб, і будете у Дніпрі-обов'язково продемонструю вам свій ВОД у паперовому та електронному вигляді.
Осьо Тобто ставити діагнози працівникам ТЦК ми можемо, а як про себе коханого, так «а мене за що?»
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 вер, 2024 21:57, всього редагувалось 1 раз.
[quote="5770953:Hotab"] Тобто ставити діагнози працівникам ТЦК ми можемо, а як про себе коханого, так «а мене за що?» Шо ж ви так так мене лякаете,пане вийськовий? А якщо в мене напад скоїться сердечний,погубите невинну душу! теперь всю ніч спати не буду, вичисле мене по ай-пи пан Хотаб и перевіре ВОД.. Оце я дотриндівся. Піду Притулі задонатю, та Стерненку,може пронесе.