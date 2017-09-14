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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10049100501005110052>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:40

відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови. Так, заброньовані особи можуть оформити відстрочку через Дію, а особам з інвалідністю, доглядачам, багатодітним батькам, студентам тощо доводиться стояти в постійних чергах в ТЦК.
«За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного ТЦК та СП заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5».
Це не звернення, яке відповідно до Закону «Про звернення громадян» може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:42

  sens написав:Де видовищне відео з тг посиланням?
блогерством не болею)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:50

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:У нас тепер кордон починається з вокзалу Києва
Отам, де оливки жирні тусуються, там кордон
сегодня на лесном массиве видел из окна авто как два баклажана остановили маршрутку. Может это и не связано с мобилизацией хз.

Присматриваются, Виталя..
Обкладывают со всех сторон..
Ты в кармане носишь 300$, которых по твоему мнению должно на месте хватить и которые ты, если что , собирался отдать?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:52

  Hotab написав:Velz

То они обежено придатни.

А вы? По какой статье биопозитива непрыдатни?


Згідно законодавству ВОД мае право перевіряти співробітник ТЦК, комендатури,поліції,ДПСУ. Якщо ви з цих поважних осіб, і будете у Дніпрі-обов'язково продемонструю вам свій ВОД у паперовому та електронному вигляді.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:54

  Velz написав:
  Hotab написав:Velz

То они обежено придатни.
Діабет..

А вы? По какой статье биопозитива непрыдатни?


Згідно законодавству ВОД мае право перевіряти співробітник ТЦК, комендатури,поліції,ДПСУ. Якщо ви з цих поважних осіб, і будете у Дніпрі-обов'язково продемонструю вам свій ВОД у паперовому та електронному вигляді.

Осьо
Тобто ставити діагнози працівникам ТЦК ми можемо, а як про себе коханого, так «а мене за що?» :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 вер, 2024 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:57

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Присматриваются, Виталя..
Обкладывают со всех сторон..
Ты в кармане носишь 300$, которых по твоему мнению должно на месте хватить и которые ты, если что , собирался отдать?


Старші чоловіки казали,що вийти з бусіка в Киеві 5000 зелених. Я в таке іпсо не вірю.До того ж, нічого не заважае забрати гроші, дати люлів і в учебку. И овцы сыты-и волки целы.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:59

Velz
Значить ангел приготував всього 300 щоб його ніжно тягли в бус..
«вы меня что, за ухылянта тут держите?? Ну так держите правильно!» 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:03

[quote="5770953:Hotab"]
Тобто ставити діагнози працівникам ТЦК ми можемо, а як про себе коханого, так «а мене за що?» :lol:
Шо ж ви так так мене лякаете,пане вийськовий? А якщо в мене напад скоїться сердечний,погубите невинну душу! теперь всю ніч спати не буду, вичисле мене по ай-пи пан Хотаб и перевіре ВОД.. Оце я дотриндівся. Піду Притулі задонатю, та Стерненку,може пронесе.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:37

⚠️Обмежили мобілізацію чоловіків 50+, – нардеп Вениславський

Після 50 років тепер закликатимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

https://news.liga.net/ua/amp/politics/n ... ale-niuans
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:38

ДВОС

  Xenon написав:
⚠️Обмежили мобілізацію чоловіків 50+, – нардеп Вениславський

Після 50 років тепер закликатимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

https://news.liga.net/ua/amp/politics/n ... ale-niuans

"відсвічувач в теплік в окопі"
flyman
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