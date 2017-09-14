Додано: Сер 25 вер, 2024 23:43

detroytred написав: ...........

А якщо не вірити у всемогутність партнерів, то виникає питання: "А нахіба...?"

......... ...........А якщо не вірити у всемогутність партнерів, то виникає питання: "А нахіба...?".........

Всемогутніх в світі немає. Хіба що Господь Бог, якщо він існує.А "партнери", звісно, не всемогутні.Многого у них, действительно, не хватает.А зброя им пригодится. Любая.Отдавать не запасы, "а все те, що має" никто не решится. Учитывая наши потребности, его не так уж и много. На такое не решится ни одно разумное правительство. Не знаю, откуда у Вас такие идеи."опитування в них показують, що воювати охочих мало".Не уверен, что такое опитування у нас в 2021 показало бы лучшие результаты. Тем не менее, воюем. И учитывая силы противника, можно сказать, успешно.Согласен с Вами, что наша война - часть глобального противостояния. Хотя причины войны вполне локальные. Запад вмешался в этот локальный конфликт, но так до сих пор и не решился или не хочет доводить его до действительно глобального уровня. Старается удержать его на локальном уровне.Изучает наш опыт, проверяет своё оружие.Это уникальная возможность изучитьсовременную войну без применения ОМП. Таких войн не было пожалуй со времён корейской. Но та война никакогоопыта не давала, с военной точки зрения это было продолжение 2 МВ.Всё, что было позже с участием передовых держав, это СВО. Вот они и используют эту возможность.