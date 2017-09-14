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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10048100491005010051

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:37

⚠️Обмежили мобілізацію чоловіків 50+, – нардеп Вениславський

Після 50 років тепер закликатимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

https://news.liga.net/ua/amp/politics/n ... ale-niuans
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:38

ДВОС

  Xenon написав:
⚠️Обмежили мобілізацію чоловіків 50+, – нардеп Вениславський

Після 50 років тепер закликатимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

https://news.liga.net/ua/amp/politics/n ... ale-niuans

"відсвічувач в теплік в окопі"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:47

Блискавично Зе порішав з республіканцями і Трампом


Зеленський робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене, – Трамп.

А спікер Палати представників Джонсон там часом жаліється Зеленському на посла України в США і вимагає її звільнення.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7194945/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:02

  Xenon написав:Блискавично Зе порішав з республіканцями і Трампом

по класиці жанру в серіалі "хоть паржом" президентом має стати Трамп ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:04

  flyman написав:
  Velz написав:
  барабашов написав:Кстати а как проверить на моменте есть ли ты у "оливок" в розыске или нет?


Если вы получали повестку с осени 2023 и позже,и не явились-то скорее всего в розыске. Просто поверьте. Если нет-скорее всего не в розыске.Более того,я лично знаю людей,у которых было приписное только,и когда они поставили Резерв- то все данные были, осталось только телефон и почту вписать. При этом они не были в розыске. И у них не было ВЛК. И вот сейчас тем,кто обновился-пойдут почтой повестки на ВЛК,а тем кто нет- будут бусифицировать и на ВЛК.
Советую вам почитать статью на Вики про дезертирство, ну и про ухилянство тоже там есть. Во ВМВ. Очень занятное чтиво,имеющее прикладной смысл в наше непростое время.

у вік цифровізації по ІПН ну не знайти людину в жодному реєстрі

Мне конкретно бы сайт какой типа "реєстра боржників" мінюста или может чатбот какой.
ВЛК было пройдено с короной и температурой под 39 в декабре 21года, на учёт стал по месту регистрации за неделю до войны, всё в билете есть. Телефон тоже тогда в военкомате оставлял.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:18

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:У нас тепер кордон починається з вокзалу Києва
Отам, де оливки жирні тусуються, там кордон
сегодня на лесном массиве видел из окна авто как два баклажана остановили маршрутку. Может это и не связано с мобилизацией хз.

сами подумайте.
какое отношение это имеет к мобилизации?: два баклажана, маршрутка. ну ясно же, что ребята остановили пожелать всем доброго пути))
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Запоріжжя знову під масованим обстрілом КАБів

Причин для эвакуации не видно
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:43

  detroytred написав:...........
А якщо не вірити у всемогутність партнерів, то виникає питання: "А нахіба...?"
.........

Всемогутніх в світі немає. Хіба що Господь Бог, якщо він існує. :)
А "партнери", звісно, не всемогутні.
Многого у них, действительно, не хватает.
А зброя им пригодится. Любая.
Отдавать не запасы, "а все те, що має" никто не решится. Учитывая наши потребности, его не так уж и много. На такое не решится ни одно разумное правительство. Не знаю, откуда у Вас такие идеи.
"опитування в них показують, що воювати охочих мало".
Не уверен, что такое опитування у нас в 2021 показало бы лучшие результаты. Тем не менее, воюем. И учитывая силы противника, можно сказать, успешно.
Согласен с Вами, что наша война - часть глобального противостояния. Хотя причины войны вполне локальные. Запад вмешался в этот локальный конфликт, но так до сих пор и не решился или не хочет доводить его до действительно глобального уровня. Старается удержать его на локальном уровне.
Изучает наш опыт, проверяет своё оружие.
Это уникальная возможность изучить настоящую современную войну без применения ОМП. Таких войн не было пожалуй со времён корейской. Но та война никакого нового опыта не давала, с военной точки зрения это было продолжение 2 МВ.
Всё, что было позже с участием передовых держав, это СВО. Вот они и используют эту возможность.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 00:20

  Wirująświatła написав:........ реальные возможности военной машины рф не на много больше чем Украины. За исключением ракет и КАБов где мы сильно отстаем.

Намного.
И не только по ракетам и КАБам.
А в начале войны превосходили ещё больше.
Вы сами писали, что без помощи Запада мы бы проиграли. Давно.

пусть профессора объяснят почему если конфликт глобальный, Зеленский постоянно выпрашивает то танки, то пэтриоты, то ф-16 и ракеты? Это Байден и Шольц должны звонить Зеленскому и говорить Вова возьми ещё пэтриотов десяток, тысячу ракет, пятьсот самолётов. Они ж не хотят проиграть глобальный конфликт диктатуре с устаревшим оружием?

Потому что у нас локальный военный конфликт, являющийся частью глобального общего конфликта или, лучше сказать, противостояния, который пока никто не хочет превращать в глобальный военный конфликт. К счастью.

Европейским лидерам не с руки помогать воюющим племенам, поэтому они виновато молчат, когда идет речь о глобальном конфликте. С дулей в кармане.

С руки или нет, но помогают.
Вы явно переоцениваете силы и возможности Европы. И США.

А глобальный конфликт существует.
США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.
Крушение любой империи не проходит без конфликтов. Так было на протяжении всей истории. Так произошло и на территории бывшего Советского Союза в ходе и, особенно, после его развала. Сколько локальных конфликтов произошло после его развала. Наша война часть этого процесса.
Развал мировых империй приводит к глобальным конфликтам. В сегодняшнем мире с ЯО это крайне опасно и грозит самому существованию человечества. Остаётся надеяться, что у всех сторон хватит ума, чтобы не довести до такого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 00:32

  Xenon написав:
⚠️Обмежили мобілізацію чоловіків 50+, – нардеп Вениславський

Після 50 років тепер закликатимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

https://news.liga.net/ua/amp/politics/n ... ale-niuans

Дивна ситуація виникає.
Самі дефіцитні це всл посад стрільців, гранатометників, кулеметників і т.д.
Але ВОС стрілець сам по собі не дефіцитний.

І як тоді тцк бути з кандидатами 50+ у такому випадку?
Ділема виникає.
detroytred
 
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