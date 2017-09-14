whois2010 написав:......... конкурувати потрібно переробляючи сировину: ті ж самі яйця у меланж/яєчний порошок для харчової промисловості, а зерно у барілу. І вивозити в китаї-африки. Але самокатчикам це невідомо, забута і втрачена прадавня наука розвитку переробної промисловості. Треба все швиденько: украл, випіл, в тюрьму
До самокатчиков было иначе? И, насколько знаю, ни экспортом яиц, ни экспортом зерна государство не занимается.
ЛАД написав:Сразу встают 2 вопроса: - где жить; - где работать. А, точнее, один вопрос - за что жить?
А при выезде на Запад эти вопросы не стают? Напомню, что не везде ждут беженцев с распростертыми объятиями. и не везде можно найти работу нормальную. На период ассимиляции - да, вам помогут. А потом будете грести за свои кровно заработанные гостарбайтером.
На Западе еще таки есть социальная помощь малоимущим, то есть вообще бомжом стать не дадут. А у нас будешь в мусорном баке жить так проезжающий мимо на Кайене или Лексусе депутат даже не поморщится, мало ли таких. Но если тут есть работа и родные - то да это повод, тут согласен.
detroytred написав:На самміт миру по Україні збиралася, яка кількість країн?
а толку? Нас пригласили в нато/ЕС? Или нам предоставили реалистичный сценарий окончания войны ? Ну приехали, поговорили, сфотографировались. Политикам надо быть на 1х страницах СМИ, вангую это и была РЕАЛЬНАЯ мотивация посещения того саммита.
Нам этим НАТО так промыли мозг с каждого утюга что уже замылили основную идею что же нам нужно. А нужно нам не членство в НАТО а чтоб за нас вписались и воевали если на нас нападут. Так на нас уже напали - хочет НАТО нас защищать, так что мешает, нам это нужно сейчас, когда идет война, а не потом в будущем и может быть. Как-то в 90м году за Кувейт НАТО прекрасно вписалось и без членства в НАТО, не так ли - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B5%C2%BB?