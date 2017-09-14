RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10049100501005110052

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 00:40

  whois2010 написав:.........
конкурувати потрібно переробляючи сировину: ті ж самі яйця у меланж/яєчний порошок для харчової промисловості, а зерно у барілу. І вивозити в китаї-африки. Але самокатчикам це невідомо, забута і втрачена прадавня наука розвитку переробної промисловості. Треба все швиденько: украл, випіл, в тюрьму

До самокатчиков было иначе?
И, насколько знаю, ни экспортом яиц, ни экспортом зерна государство не занимается.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30368
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 01:02

  dimo_0n написав:
  ЛАД написав:Сразу встают 2 вопроса:
- где жить;
- где работать.
А, точнее, один вопрос - за что жить?

А при выезде на Запад эти вопросы не стают? Напомню, что не везде ждут беженцев с распростертыми объятиями. и не везде можно найти работу нормальную. На период ассимиляции - да, вам помогут. А потом будете грести за свои кровно заработанные гостарбайтером.


На Западе еще таки есть социальная помощь малоимущим, то есть вообще бомжом стать не дадут. А у нас будешь в мусорном баке жить так проезжающий мимо на Кайене или Лексусе депутат даже не поморщится, мало ли таких. Но если тут есть работа и родные - то да это повод, тут согласен.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 01:04

Поки експерти сплять

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 13264
З нами з: 15.02.09
Подякував: 356 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 01:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:На самміт миру по Україні збиралася, яка кількість країн?
а толку? Нас пригласили в нато/ЕС? Или нам предоставили реалистичный сценарий окончания войны ? Ну приехали, поговорили, сфотографировались. Политикам надо быть на 1х страницах СМИ, вангую это и была РЕАЛЬНАЯ мотивация посещения того саммита.


Нам этим НАТО так промыли мозг с каждого утюга что уже замылили основную идею что же нам нужно. А нужно нам не членство в НАТО а чтоб за нас вписались и воевали если на нас нападут. Так на нас уже напали - хочет НАТО нас защищать, так что мешает, нам это нужно сейчас, когда идет война, а не потом в будущем и может быть. Как-то в 90м году за Кувейт НАТО прекрасно вписалось и без членства в НАТО, не так ли - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B5%C2%BB?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 03:01

  Бетон написав:Запоріжжя знову під масованим обстрілом КАБів

Причин для эвакуации не видно
тут по невелеким селам комишуваха і зарічне насипало під 12 за пару днів. І представте собі евакуації теж нема.)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10049100501005110052
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 68270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 232285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 750185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3532)
25.09.2024 23:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.