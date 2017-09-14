whois2010 написав:......... конкурувати потрібно переробляючи сировину: ті ж самі яйця у меланж/яєчний порошок для харчової промисловості, а зерно у барілу. І вивозити в китаї-африки. Але самокатчикам це невідомо, забута і втрачена прадавня наука розвитку переробної промисловості. Треба все швиденько: украл, випіл, в тюрьму
До самокатчиков было иначе? И, насколько знаю, ни экспортом яиц, ни экспортом зерна государство не занимается.
ЛАД написав:Сразу встают 2 вопроса: - где жить; - где работать. А, точнее, один вопрос - за что жить?
А при выезде на Запад эти вопросы не стают? Напомню, что не везде ждут беженцев с распростертыми объятиями. и не везде можно найти работу нормальную. На период ассимиляции - да, вам помогут. А потом будете грести за свои кровно заработанные гостарбайтером.
На Западе еще таки есть социальная помощь малоимущим, то есть вообще бомжом стать не дадут. А у нас будешь в мусорном баке жить так проезжающий мимо на Кайене или Лексусе депутат даже не поморщится, мало ли таких. Но если тут есть работа и родные - то да это повод, тут согласен.
detroytred написав:На самміт миру по Україні збиралася, яка кількість країн?
а толку? Нас пригласили в нато/ЕС? Или нам предоставили реалистичный сценарий окончания войны ? Ну приехали, поговорили, сфотографировались. Политикам надо быть на 1х страницах СМИ, вангую это и была РЕАЛЬНАЯ мотивация посещения того саммита.
Нам этим НАТО так промыли мозг с каждого утюга что уже замылили основную идею что же нам нужно. А нужно нам не членство в НАТО а чтоб за нас вписались и воевали если на нас нападут. Так на нас уже напали - хочет НАТО нас защищать, так что мешает, нам это нужно сейчас, когда идет война, а не потом в будущем и может быть. Как-то в 90м году за Кувейт НАТО прекрасно вписалось и без членства в НАТО, не так ли - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B5%C2%BB?
ЛАД написав:А глобальный конфликт существует. США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.
даже если он и существует, наша война к нему отношения не имеет. Украина не пуп земли чтобы именно здесь пересеклись интересы США и Китая. И не пересекались. Поэтому помощь выпрашиваем. Война немного задевает интересы Европы, совсем чуть-чуть. Война на границах это риски дестабилизации, ограничения по торговле и транзиту, беженцы (хотя тут скорее благо, Европа всех с удовольствием приняла). Что на глобальность конфликта тоже не тянет.
Надо прекращать самих себя обманывать. Признание конфликта глобальным это уход от реальных его причин - коррупции, просранном ВПК, выбранном Януковичем (который закономерно начал крен в сторону рф), отказом нас принять в ЕС и НАТО в 2014-2021 годах (в основном из-за коррупции и проросийского Востока, проголосовавшего за чивокуню). Совокупность этих причин и дало на выходе войну. А не мифический глобальный конфликт, притянутый к нам за уши.
ЛАД написав:Вы сами писали, что без помощи Запада мы бы проиграли. Давно.
а сейчас мы выигрываем.
ЛАД написав:Вы явно переоцениваете силы и возможности Европы. И США.
русский нарратив - соловьёвщина. доллар скоро рухнет, мировыми валютами станет юань с рублём а путин станет президентом земли.
ЛАД написав:США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу. Крушение любой империи не проходит без конфликтов.
как то сбивчиво формулируете, США теряет свою доминирующую роль и тут же упоминается крушение СССР. Как это взаимосвязано? "США теряет свою доминирующую роль и влияние, потому что рухнул СССР" или по аналогии "как рухнул СССР так рухнет и США?" Когда то благодаря колониям доминирующая роль была у Британии, потеряли империю но Британия не рухнула, войны не было. До этого Испания фактически завоевавшая южную Америку и потом потеряла свою империю. Короче вывод что империи рушатся с войнами тоже притянут за уши.