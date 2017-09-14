Додано: Чет 26 вер, 2024 04:32

ЛАД написав: А глобальный конфликт существует.

США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу. А глобальный конфликт существует.США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.

ЛАД написав: Вы сами писали, что без помощи Запада мы бы проиграли. Давно. Вы сами писали, что без помощи Запада мы бы проиграли. Давно.

ЛАД написав: Вы явно переоцениваете силы и возможности Европы. И США. Вы явно переоцениваете силы и возможности Европы. И США.

ЛАД написав: США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.

Крушение любой империи не проходит без конфликтов. Так было на протяжении всей истории. Так произошло и на территории бывшего Советского Союза в ходе и, особенно, после его развала. США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.Крушение любой империи не проходит без конфликтов. Так было на протяжении всей истории. Так произошло и на территории бывшего Советского Союза в ходе и, особенно, после его развала.

даже если он и существует, наша война к нему отношения не имеет. Украина не пуп земли чтобы именно здесь пересеклись интересы США и Китая. И не пересекались. Поэтому помощь выпрашиваем. Война немного задевает интересы Европы, совсем чуть-чуть. Война на границах это риски дестабилизации, ограничения по торговле и транзиту, беженцы (хотя тут скорее благо, Европа всех с удовольствием приняла). Что на глобальность конфликта тоже не тянет.Надо прекращать самих себя обманывать. Признание конфликта глобальным это уход от реальных его причин - коррупции, просранном ВПК, выбранном Януковичем (который закономерно начал крен в сторону рф), отказом нас принять в ЕС и НАТО в 2014-2021 годах (в основном из-за коррупции и проросийского Востока, проголосовавшего за чивокуню).А не мифический глобальный конфликт, притянутый к нам за уши.а сейчас мы выигрываем.русский нарратив - соловьёвщина. доллар скоро рухнет, мировыми валютами станет юань с рублём а путин самый влиятельный политик земли. Мне на полном серьёзе это говорили русские друзья этак в 2008 или позже.как то сбивчиво формулируете, США теряет свою доминирующую роль и тут же упоминается крушение СССР. Как это взаимосвязано? "США теряет свою доминирующую роль и влияние, потому что рухнул СССР" или по аналогии "как рухнул СССР так рухнет и США?"Когда то благодаря колониям доминирующая роль в мире была у Британии, потеряли империю, но Британия не рухнула и войны не было. До этого Испания фактически завоевавшая южную Америку, потом потеряла свою империю.Короче вывод что "империи рушатся с войнами" тоже притянут за уши. Вот попытки возродить империю да. Но даже это не наш случай.В 2014 народ Украины решил идти в нато, что путин воспринял как плевок в лицо. В нато нас не взяли, почему бы не отомстить за плевок? Думаете диктаторы умеют прощать обиды? Умение прощать это высокий уровень развития, а быть диктатором - низкий, поскольку диктатору надо переступить через общечеловеческие ценности.Забегая вперёд бусификация тоже унижение главной общечеловеческой ценности - свободы. Если человек не хочет воевать? Человек для государства или государство для человека? В нашем случае гречкосей для государства, а государство для чиновников, тыловых крыс и пенсионеров.Сейчас рушится не империя, а взаимоотношения государства и человека. Которое не было основано на уважении к правам и свободам. Если установится новый консенсус - Украина выживет. А нет - каждый будет сам за себя.