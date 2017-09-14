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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10049100501005110052

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 00:40

  whois2010 написав:.........
конкурувати потрібно переробляючи сировину: ті ж самі яйця у меланж/яєчний порошок для харчової промисловості, а зерно у барілу. І вивозити в китаї-африки. Але самокатчикам це невідомо, забута і втрачена прадавня наука розвитку переробної промисловості. Треба все швиденько: украл, випіл, в тюрьму

До самокатчиков было иначе?
И, насколько знаю, ни экспортом яиц, ни экспортом зерна государство не занимается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 01:02

  dimo_0n написав:
  ЛАД написав:Сразу встают 2 вопроса:
- где жить;
- где работать.
А, точнее, один вопрос - за что жить?

А при выезде на Запад эти вопросы не стают? Напомню, что не везде ждут беженцев с распростертыми объятиями. и не везде можно найти работу нормальную. На период ассимиляции - да, вам помогут. А потом будете грести за свои кровно заработанные гостарбайтером.


На Западе еще таки есть социальная помощь малоимущим, то есть вообще бомжом стать не дадут. А у нас будешь в мусорном баке жить так проезжающий мимо на Кайене или Лексусе депутат даже не поморщится, мало ли таких. Но если тут есть работа и родные - то да это повод, тут согласен.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 01:04

Поки експерти сплять

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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 01:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:На самміт миру по Україні збиралася, яка кількість країн?
а толку? Нас пригласили в нато/ЕС? Или нам предоставили реалистичный сценарий окончания войны ? Ну приехали, поговорили, сфотографировались. Политикам надо быть на 1х страницах СМИ, вангую это и была РЕАЛЬНАЯ мотивация посещения того саммита.


Нам этим НАТО так промыли мозг с каждого утюга что уже замылили основную идею что же нам нужно. А нужно нам не членство в НАТО а чтоб за нас вписались и воевали если на нас нападут. Так на нас уже напали - хочет НАТО нас защищать, так что мешает, нам это нужно сейчас, когда идет война, а не потом в будущем и может быть. Как-то в 90м году за Кувейт НАТО прекрасно вписалось и без членства в НАТО, не так ли - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B5%C2%BB?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 03:01

  Бетон написав:Запоріжжя знову під масованим обстрілом КАБів

Причин для эвакуации не видно
тут по невелеким селам комишуваха і зарічне насипало під 12 за пару днів. І представте собі евакуації теж нема.)
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 04:17

  Xenon написав:Блискавично Зе порішав з республіканцями і Трампом


Зеленський робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене, – Трамп.

А спікер Палати представників Джонсон там часом жаліється Зеленському на посла України в США і вимагає її звільнення.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7194945/

как же так. Зеленский в глобальном конфликте защищает США от злого путина, а Трамп это не видит и не ценит...
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 04:32

  ЛАД написав:А глобальный конфликт существует.
США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.
даже если он и существует, наша война к нему отношения не имеет. Украина не пуп земли чтобы именно здесь пересеклись интересы США и Китая. И не пересекались. Поэтому помощь выпрашиваем. Война немного задевает интересы Европы, совсем чуть-чуть. Война на границах это риски дестабилизации, ограничения по торговле и транзиту, беженцы (хотя тут скорее благо, Европа всех с удовольствием приняла). Что на глобальность конфликта тоже не тянет.

Надо прекращать самих себя обманывать. Признание конфликта глобальным это уход от реальных его причин - коррупции, просранном ВПК, выбранном Януковичем (который закономерно начал крен в сторону рф), отказом нас принять в ЕС и НАТО в 2014-2021 годах (в основном из-за коррупции и проросийского Востока, проголосовавшего за чивокуню). Совокупность этих причин и дало на выходе войну. А не мифический глобальный конфликт, притянутый к нам за уши.
  ЛАД написав:Вы сами писали, что без помощи Запада мы бы проиграли. Давно.
а сейчас мы выигрываем.
  ЛАД написав:Вы явно переоцениваете силы и возможности Европы. И США.
русский нарратив - соловьёвщина. доллар скоро рухнет, мировыми валютами станет юань с рублём а путин самый влиятельный политик земли. Мне на полном серьёзе это говорили русские друзья этак в 2008 или позже.
  ЛАД написав:США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.
Крушение любой империи не проходит без конфликтов. Так было на протяжении всей истории. Так произошло и на территории бывшего Советского Союза в ходе и, особенно, после его развала.
как то сбивчиво формулируете, США теряет свою доминирующую роль и тут же упоминается крушение СССР. Как это взаимосвязано? "США теряет свою доминирующую роль и влияние, потому что рухнул СССР" или по аналогии "как рухнул СССР так рухнет и США?"

Когда то благодаря колониям доминирующая роль в мире была у Британии, потеряли империю, но Британия не рухнула и войны не было. До этого Испания фактически завоевавшая южную Америку, потом потеряла свою империю.

Короче вывод что "империи рушатся с войнами" тоже притянут за уши. Вот попытки возродить империю да. Но даже это не наш случай.

В 2014 народ Украины решил идти в нато, что путин воспринял как плевок в лицо. В нато нас не взяли, почему бы не отомстить за плевок? Думаете диктаторы умеют прощать обиды? Умение прощать это высокий уровень развития, а быть диктатором - низкий, поскольку диктатору надо переступить через общечеловеческие ценности.

Забегая вперёд бусификация тоже унижение главной общечеловеческой ценности - свободы. Если человек не хочет воевать? Человек для государства или государство для человека? В нашем случае гречкосей для государства, а государство для чиновников, тыловых крыс и пенсионеров.

Сейчас рушится не империя, а взаимоотношения государства и человека. Которое не было основано на уважении к правам и свободам. Если установится новый консенсус - Украина выживет. А нет - каждый будет сам за себя.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 06:28

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:.........
конкурувати потрібно переробляючи сировину: ті ж самі яйця у меланж/яєчний порошок для харчової промисловості, а зерно у барілу. І вивозити в китаї-африки. Але самокатчикам це невідомо, забута і втрачена прадавня наука розвитку переробної промисловості. Треба все швиденько: украл, випіл, в тюрьму

До самокатчиков было иначе?
И, насколько знаю, ни экспортом яиц, ни экспортом зерна государство не занимается.

дивно, що до усрачки захищаєте зе-владу весь час, але навіть у вас не виникає питання, хто такі "самокатчики" в моєму повідомленні і ви ставите знак = між ними та владою.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 06:31

  sashaqbl написав:Нема єдиного монолітного Заходу. Є купа політиків зі своїми особистими, партійними інтересами і інтересами своїх країн.
І всі вони бачать цю війну по різному. Хтось боїться погроз РФ, комусь це фінансово невигідно, комусь пофіг.

Дозвольте продовжити, чисто гіпотетично можливо комусь це фінансово вигідно. І є країни типу наших союзників які будуьь підтримувати цю війну безкінечно.
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