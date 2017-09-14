

- Титани, наші незламні Кіборги! Пишаємось! Сидіть там, на війні, рівненько, і не рипайтесь!

Це так прийнятно, ви воюєте, в тилу нікого не чіпають, все добре.

Яка у вас може бути втома? Ви ж титанові Титани, нержавіючі Кіборги!

Навіть круте авто ламається після великого пробігу. Доводиться міняти запчастини, рихтувати, виправляти. Але всеодно з часом машину доводиться міняти. На нову. Швидшу, міцнішу.

Але наші Титани не машини, їх міняти не треба. Нехай воюють поки не... Закінчаться, зламаються, згорять... Так дешевше, витиснути з нього все та забути.

Викинути.

"Незламні Титани!" - кажуть в тилу і слухати не хочуть про поломки.

Вони хочуть щоб втомлені, виснажені, зранені у довгих боях воїни принесли їм скору перемогу...

Умовний лейтенант Петренко, котрий ні разу не був в окопі, згоден "воювати" ще десять років. Годити героєм по місту, щотижня бувати вдома (як мінімум), отримувати пристойну зарплатню... Його все влаштовує.

І він пише гнівні коменти умовному сержанту Сергієнку, коли той набрався наглості запитати:

- А нас взагалі коли-небудь замінять? Відпустять додому хоч на тиждень?

Петренко злиться, бо якщо Сергієнка відпустять, то йому, Петренку, доведеться міняти останнього в окопах...

Петренко не гриз землю, втискаючись у неї з надією що осколки просвистять не зачепивши.

Він не пірнав в стирчаки (бо кущів на передовій не лишилося апріорі), сподіваючись що дрон його не помітив і не атакує з неба...

Він не притискався до стінки бліндажа, молячись аби стеля не розлетілася від прильоту міни...

Петренко не бачив війни, але він підозрює що міняти Сергієнка не так вже й весело...

Тому Петренко строчить гнівні коменти, звинувачує змучених піхотинців у слабкості та вимагає їх лишатися Титанами, розповідаючи байки про те, що він знає одного, який не втомився і щодня ходить на штурми... А вони ниють!

***

СЗЧ - злочин.

Але ще більший злочин - байдужість тих, хто має подбати про ротації, відпустки, відпочинок та в кінці кінців заміну солдатів на фронті !

Злочин, коли ВГ заявляє що йому не потрібна мобілізація, бо на то він має знайти кошти; а за півроку він наказує пакувати в бусики всіх, кого зловлять, бо на передовій не вистачає людей.

І він чути не хоче про демобілізацію, бо одразу зробиться непопулярним серед "недоторканих".

Злочин, коли за підтримки "втомлених війною в тилу" ВР відхиляє законопроект про заміну тим, хто вже третій рік не має життя...

Хто не бачить як ростуть його діти

Кого кидають кохані, бо "втомилися жити на нервах".

Хто вже забув, яке воно, життя без вибухів, стрілянини, смерті, втоми, безсоння, стресів...

Тому не дивуйтесь, що бійці, які першими і добровільно пішли захищати країну, бунтують... Бо їх зробили рабами, смертниками, які не мають права навіть на частинку того життя, яким живуть в тилу інші .

Ті, що порєшали.

Ті, що сховалися.

Ті, що сміються, бо є недоторканими.

Ті, що мають такий само обов'язок перед Державою, але нехтують їм.

У солдатів нині величезний попит на соціальну справедливість.

Країну мають захищати ВСІ! Чому ж тоді одні то роблять, а іншим війни немов немає?

І вони рішучі люди; не отримавши справедливості та рівноправ'я від Закону, вони беруть повернення Справедливості до своїх рук.

Порушуючи Закон більшості, але підкоряючись іншому Закону - Закону Справедливості.



Василь Піддубний

(Письменник, художник, військовий - Сірий Кіт)

