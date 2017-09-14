whois2010 написав:......... конкурувати потрібно переробляючи сировину: ті ж самі яйця у меланж/яєчний порошок для харчової промисловості, а зерно у барілу. І вивозити в китаї-африки. Але самокатчикам це невідомо, забута і втрачена прадавня наука розвитку переробної промисловості. Треба все швиденько: украл, випіл, в тюрьму
До самокатчиков было иначе? И, насколько знаю, ни экспортом яиц, ни экспортом зерна государство не занимается.
ЛАД написав:Сразу встают 2 вопроса: - где жить; - где работать. А, точнее, один вопрос - за что жить?
А при выезде на Запад эти вопросы не стают? Напомню, что не везде ждут беженцев с распростертыми объятиями. и не везде можно найти работу нормальную. На период ассимиляции - да, вам помогут. А потом будете грести за свои кровно заработанные гостарбайтером.
На Западе еще таки есть социальная помощь малоимущим, то есть вообще бомжом стать не дадут. А у нас будешь в мусорном баке жить так проезжающий мимо на Кайене или Лексусе депутат даже не поморщится, мало ли таких. Но если тут есть работа и родные - то да это повод, тут согласен.
detroytred написав:На самміт миру по Україні збиралася, яка кількість країн?
а толку? Нас пригласили в нато/ЕС? Или нам предоставили реалистичный сценарий окончания войны ? Ну приехали, поговорили, сфотографировались. Политикам надо быть на 1х страницах СМИ, вангую это и была РЕАЛЬНАЯ мотивация посещения того саммита.
Нам этим НАТО так промыли мозг с каждого утюга что уже замылили основную идею что же нам нужно. А нужно нам не членство в НАТО а чтоб за нас вписались и воевали если на нас нападут. Так на нас уже напали - хочет НАТО нас защищать, так что мешает, нам это нужно сейчас, когда идет война, а не потом в будущем и может быть. Как-то в 90м году за Кувейт НАТО прекрасно вписалось и без членства в НАТО, не так ли - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B5%C2%BB?
ЛАД написав:А глобальный конфликт существует. США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу.
даже если он и существует, наша война к нему отношения не имеет. Украина не пуп земли чтобы именно здесь пересеклись интересы США и Китая. И не пересекались. Поэтому помощь выпрашиваем. Война немного задевает интересы Европы, совсем чуть-чуть. Война на границах это риски дестабилизации, ограничения по торговле и транзиту, беженцы (хотя тут скорее благо, Европа всех с удовольствием приняла). Что на глобальность конфликта тоже не тянет.
Надо прекращать самих себя обманывать. Признание конфликта глобальным это уход от реальных его причин - коррупции, просранном ВПК, выбранном Януковичем (который закономерно начал крен в сторону рф), отказом нас принять в ЕС и НАТО в 2014-2021 годах (в основном из-за коррупции и проросийского Востока, проголосовавшего за чивокуню). Совокупность этих причин и дало на выходе войну. А не мифический глобальный конфликт, притянутый к нам за уши.
ЛАД написав:Вы сами писали, что без помощи Запада мы бы проиграли. Давно.
а сейчас мы выигрываем.
ЛАД написав:Вы явно переоцениваете силы и возможности Европы. И США.
русский нарратив - соловьёвщина. доллар скоро рухнет, мировыми валютами станет юань с рублём а путин самый влиятельный политик земли. Мне на полном серьёзе это говорили русские друзья этак в 2008 или позже.
ЛАД написав:США явно теряет свою доминирующую роль и влияние, хотя, конечно, очень сильны. Как и любая империя они сопротивляются этому процессу. Крушение любой империи не проходит без конфликтов. Так было на протяжении всей истории. Так произошло и на территории бывшего Советского Союза в ходе и, особенно, после его развала.
как то сбивчиво формулируете, США теряет свою доминирующую роль и тут же упоминается крушение СССР. Как это взаимосвязано? "США теряет свою доминирующую роль и влияние, потому что рухнул СССР" или по аналогии "как рухнул СССР так рухнет и США?"
Когда то благодаря колониям доминирующая роль в мире была у Британии, потеряли империю, но Британия не рухнула и войны не было. До этого Испания фактически завоевавшая южную Америку, потом потеряла свою империю.
Короче вывод что "империи рушатся с войнами" тоже притянут за уши. Вот попытки возродить империю да. Но даже это не наш случай.
В 2014 народ Украины решил идти в нато, что путин воспринял как плевок в лицо. В нато нас не взяли, почему бы не отомстить за плевок? Думаете диктаторы умеют прощать обиды? Умение прощать это высокий уровень развития, а быть диктатором - низкий, поскольку диктатору надо переступить через общечеловеческие ценности.
Забегая вперёд бусификация тоже унижение главной общечеловеческой ценности - свободы. Если человек не хочет воевать? Человек для государства или государство для человека? В нашем случае гречкосей для государства, а государство для чиновников, тыловых крыс и пенсионеров.
Сейчас рушится не империя, а взаимоотношения государства и человека. Которое не было основано на уважении к правам и свободам. Если установится новый консенсус - Украина выживет. А нет - каждый будет сам за себя.
whois2010 написав:......... конкурувати потрібно переробляючи сировину: ті ж самі яйця у меланж/яєчний порошок для харчової промисловості, а зерно у барілу. І вивозити в китаї-африки. Але самокатчикам це невідомо, забута і втрачена прадавня наука розвитку переробної промисловості. Треба все швиденько: украл, випіл, в тюрьму
До самокатчиков было иначе? И, насколько знаю, ни экспортом яиц, ни экспортом зерна государство не занимается.
дивно, що до усрачки захищаєте зе-владу весь час, але навіть у вас не виникає питання, хто такі "самокатчики" в моєму повідомленні і ви ставите знак = між ними та владою.
sashaqbl написав:Нема єдиного монолітного Заходу. Є купа політиків зі своїми особистими, партійними інтересами і інтересами своїх країн. І всі вони бачать цю війну по різному. Хтось боїться погроз РФ, комусь це фінансово невигідно, комусь пофіг.
Дозвольте продовжити, чисто гіпотетично можливо комусь це фінансово вигідно. І є країни типу наших союзників які будуьь підтримувати цю війну безкінечно.
- Титани, наші незламні Кіборги! Пишаємось! Сидіть там, на війні, рівненько, і не рипайтесь! Це так прийнятно, ви воюєте, в тилу нікого не чіпають, все добре. Яка у вас може бути втома? Ви ж титанові Титани, нержавіючі Кіборги! Навіть круте авто ламається після великого пробігу. Доводиться міняти запчастини, рихтувати, виправляти. Але всеодно з часом машину доводиться міняти. На нову. Швидшу, міцнішу. Але наші Титани не машини, їх міняти не треба. Нехай воюють поки не... Закінчаться, зламаються, згорять... Так дешевше, витиснути з нього все та забути. Викинути. "Незламні Титани!" - кажуть в тилу і слухати не хочуть про поломки. Вони хочуть щоб втомлені, виснажені, зранені у довгих боях воїни принесли їм скору перемогу... Умовний лейтенант Петренко, котрий ні разу не був в окопі, згоден "воювати" ще десять років. Годити героєм по місту, щотижня бувати вдома (як мінімум), отримувати пристойну зарплатню... Його все влаштовує. І він пише гнівні коменти умовному сержанту Сергієнку, коли той набрався наглості запитати: - А нас взагалі коли-небудь замінять? Відпустять додому хоч на тиждень? Петренко злиться, бо якщо Сергієнка відпустять, то йому, Петренку, доведеться міняти останнього в окопах... Петренко не гриз землю, втискаючись у неї з надією що осколки просвистять не зачепивши. Він не пірнав в стирчаки (бо кущів на передовій не лишилося апріорі), сподіваючись що дрон його не помітив і не атакує з неба... Він не притискався до стінки бліндажа, молячись аби стеля не розлетілася від прильоту міни... Петренко не бачив війни, але він підозрює що міняти Сергієнка не так вже й весело... Тому Петренко строчить гнівні коменти, звинувачує змучених піхотинців у слабкості та вимагає їх лишатися Титанами, розповідаючи байки про те, що він знає одного, який не втомився і щодня ходить на штурми... А вони ниють! *** СЗЧ - злочин. Але ще більший злочин - байдужість тих, хто має подбати про ротації, відпустки, відпочинок та в кінці кінців заміну солдатів на фронті! Злочин, коли ВГ заявляє що йому не потрібна мобілізація, бо на то він має знайти кошти; а за півроку він наказує пакувати в бусики всіх, кого зловлять, бо на передовій не вистачає людей. І він чути не хоче про демобілізацію, бо одразу зробиться непопулярним серед "недоторканих". Злочин, коли за підтримки "втомлених війною в тилу" ВР відхиляє законопроект про заміну тим, хто вже третій рік не має життя... Хто не бачить як ростуть його діти Кого кидають кохані, бо "втомилися жити на нервах". Хто вже забув, яке воно, життя без вибухів, стрілянини, смерті, втоми, безсоння, стресів... Тому не дивуйтесь, що бійці, які першими і добровільно пішли захищати країну, бунтують... Бо їх зробили рабами, смертниками, які не мають права навіть на частинку того життя, яким живуть в тилу інші. Ті, що порєшали. Ті, що сховалися. Ті, що сміються, бо є недоторканими. Ті, що мають такий само обов'язок перед Державою, але нехтують їм. У солдатів нині величезний попит на соціальну справедливість. Країну мають захищати ВСІ! Чому ж тоді одні то роблять, а іншим війни немов немає? І вони рішучі люди; не отримавши справедливості та рівноправ'я від Закону, вони беруть повернення Справедливості до своїх рук. Порушуючи Закон більшості, але підкоряючись іншому Закону - Закону Справедливості.
Василь Піддубний (Письменник, художник, військовий - Сірий Кіт)