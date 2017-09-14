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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10051100521005310054>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 50
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
19
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Нам этим НАТО так промыли мозг с каждого утюга что уже замылили основную идею что же нам нужно.А нужно нам не членство в НАТО а чтоб за нас вписались и воевали если на нас нападут. Так на нас уже напали - хочет НАТО нас защищать, так что мешает, нам это нужно сейчас, когда идет война, а не потом в будущем и может быть.
Ніхто за нас (разом з нами) воювати не хоче, не буде і не вважає потрібним. Тому і підписують потужні "гарантії безпеки" з Зеленським які передбачають "консультації впродовж 24 годин у випадку агресії" замість членства в НАТО. А от за члена НАТО воювати потрібно згідно підписаних папірців усім членам НАТО. Тому ніякого НАТО нам не бачити
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 08:57

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Може краще про хороше?
Як таке
Вчителька напівсільської школи , четверо дітей
Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну
Дочка - не остання людина в госпітальєрах
Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець

"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє...
писати що це "про хороше" це якийсь треш.
пля куди я попав...

потрапляй в ЗСУ - та буде багато історій про героїзм та самопожертву...
але це ж не про тебе. тому твої історії суцільний треш - як й життя напевне...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 08:59

  Shaman написав:потрапляй в ЗСУ - та буде багато історій про героїзм та самопожертву...
але це ж не про тебе. тому твої історії суцільний треш - як й життя напевне...

сам чого не в зсу піздабол?
пнх.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:01

досить велика стаття, але майже все більш-менш відповідає інформації яка неодноразово озвучувалась (і була вкрай негативно сприйнята місцевими форумними страусами)

ТЦК Хуста утримує туристів із бронюванням у жахливій підземній тюрмі - сповідь чиновника з Дніпра
Чиновника з Дніпра Олександра Литвина, який мав бронювання та неодноразово легально виїжджав за кордон, закарпатські прикордонники затримали в готелі після того, як він спустився з Говерли. Вони вимагали зізнатись у спробі незаконного перетину кордону, а потім відправили у підземної тюрми у ТЦК Хусту. Литвин спочатку не вірив, що таке можливо, адже звик довіряти держслужбовцям. Проте зараз він впевнений що прикордонники та ТЦК на Закарпатті у змові один з одним.
Литвин розповів цю історію Інформатору, коли прочитав про пригоди нашого журналіста Ігора Реця на Закарпатті. Нагадаємо, у травні кореспондент Інформатора пішов у похід через найвищі вершини України до лісового будинка, з наміром записати інтерв’ю із ухилянтами. Йому зустрілися прикордонники які також намагалися схилити його до визнань у намірах перетнути кордон, та відвезли саме до ТЦК Хуста, де військові хотіли обманом змусити його підписати згоду на мобілізацію. Врешті суд визнав дії прикордонників у відношенні нашого кореспондента безпідставними.


https://informator.ua/uk/tck-husta-utri ... a-z-dnipra
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:01

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:потрапляй в ЗСУ - та буде багато історій про героїзм та самопожертву...
але це ж не про тебе. тому твої історії суцільний треш - як й життя напевне...

сам чого не в зсу піздабол?
пнх.

пердак разорвало? :lol:

все с тобой понятно
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:02

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє...
писати що це "про хороше" це якийсь треш.
пля куди я попав...

потрапляй в ЗСУ - та буде багато історій про героїзм та самопожертву...
але це ж не про тебе. тому твої історії суцільний треш - як й життя напевне...

впевнений, шановне панство залюбки послухало б ваші історії про ваш героїзм та самопожертву в зсу. а, нема про що розповісти? шкода... ну хочаб світлину свого бойового дивана покажіть
"все с тобой понятно" (с) Шаман
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 26 вер, 2024 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:03

  Shaman написав:пердак разорвало? :lol:
все с тобой понятно

так, трохи бісить коли ухилянти щось чешуть про героїзм та самопожертву.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:07

А потужнисть выступления в ООН самого потужного президента в мире уже обсуждали?
Особенно заполненность зала:
https://zbruc.eu/sites/default/files/im ... 3a214i.jpg
Особенно если с израильскими выступлениями сравнивать...
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:13

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Може краще про хороше?
Як таке
Вчителька напівсільської школи , четверо дітей
Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну
Дочка - не остання людина в госпітальєрах
Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець

"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє...
писати що це "про хороше" це якийсь треш.
пля куди я попав...

Чи знає ця вчителька наскільки в неї життя хороше, чи справляється вона зі щастям що на неї звалилось?
Інша справа тиловики з заброньованими синами, не живуть а мучаються :D
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:13

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Запоріжжя знову під масованим обстрілом КАБів

Причин для эвакуации не видно
тут по невелеким селам комишуваха і зарічне насипало під 12 за пару днів. І представте собі евакуації теж нема.)

А нашо.
Це европейців евакуюють.
А в нас люди - дрова рубають, щепки летять
Бетон
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