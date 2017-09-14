katso написав:Нам этим НАТО так промыли мозг с каждого утюга что уже замылили основную идею что же нам нужно.А нужно нам не членство в НАТО а чтоб за нас вписались и воевали если на нас нападут. Так на нас уже напали - хочет НАТО нас защищать, так что мешает, нам это нужно сейчас, когда идет война, а не потом в будущем и может быть.
Ніхто за нас (разом з нами) воювати не хоче, не буде і не вважає потрібним. Тому і підписують потужні "гарантії безпеки" з Зеленським які передбачають "консультації впродовж 24 годин у випадку агресії" замість членства в НАТО. А от за члена НАТО воювати потрібно згідно підписаних папірців усім членам НАТО. Тому ніякого НАТО нам не бачити
budivelnik написав:Може краще про хороше? Як таке Вчителька напівсільської школи , четверо дітей Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну Дочка - не остання людина в госпітальєрах Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець
"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє... писати що це "про хороше" це якийсь треш. пля куди я попав...
потрапляй в ЗСУ - та буде багато історій про героїзм та самопожертву... але це ж не про тебе. тому твої історії суцільний треш - як й життя напевне...
досить велика стаття, але майже все більш-менш відповідає інформації яка неодноразово озвучувалась (і була вкрай негативно сприйнята місцевими форумними страусами)
ТЦК Хуста утримує туристів із бронюванням у жахливій підземній тюрмі - сповідь чиновника з Дніпра Чиновника з Дніпра Олександра Литвина, який мав бронювання та неодноразово легально виїжджав за кордон, закарпатські прикордонники затримали в готелі після того, як він спустився з Говерли. Вони вимагали зізнатись у спробі незаконного перетину кордону, а потім відправили у підземної тюрми у ТЦК Хусту. Литвин спочатку не вірив, що таке можливо, адже звик довіряти держслужбовцям. Проте зараз він впевнений що прикордонники та ТЦК на Закарпатті у змові один з одним. Литвин розповів цю історію Інформатору, коли прочитав про пригоди нашого журналіста Ігора Реця на Закарпатті. Нагадаємо, у травні кореспондент Інформатора пішов у похід через найвищі вершини України до лісового будинка, з наміром записати інтерв’ю із ухилянтами. Йому зустрілися прикордонники які також намагалися схилити його до визнань у намірах перетнути кордон, та відвезли саме до ТЦК Хуста, де військові хотіли обманом змусити його підписати згоду на мобілізацію. Врешті суд визнав дії прикордонників у відношенні нашого кореспондента безпідставними.
sergey_stasyuk555 написав:"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє... писати що це "про хороше" це якийсь треш. пля куди я попав...
потрапляй в ЗСУ - та буде багато історій про героїзм та самопожертву... але це ж не про тебе. тому твої історії суцільний треш - як й життя напевне...
впевнений, шановне панство залюбки послухало б ваші історії про ваш героїзм та самопожертву в зсу. а, нема про що розповісти? шкода... ну хочаб світлину свого бойового дивана покажіть "все с тобой понятно" (с) Шаман
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 26 вер, 2024 09:03, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Може краще про хороше? Як таке Вчителька напівсільської школи , четверо дітей Старший син в ЗСУ з початку війни , потрапив в полон , звільнили по обміну Дочка - не остання людина в госпітальєрах Середній син , 19 років , вже місяць як в ЗСУ, ясно що доброволець
"добре" коли чужі діти воюють, а мої нє... писати що це "про хороше" це якийсь треш. пля куди я попав...
Чи знає ця вчителька наскільки в неї життя хороше, чи справляється вона зі щастям що на неї звалилось? Інша справа тиловики з заброньованими синами, не живуть а мучаються